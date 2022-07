Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain: le promoteur de Jai Opetaia offre au gagnant une chance au nouveau champion IBF | Nouvelles de boxe

La perspective d’un titre mondial a été suspendue devant Chris Billam-Smith et Isaac Chamberlain comme une incitation supplémentaire avant leur affrontement des poids lourds du 30 juillet à Bournemouth, en direct sur Sky Sports.

Le vainqueur Billam-Smith vs Chamberlain devrait avoir la chance de combattre le nouveau champion du monde des poids lourds IBF Jai Opetaia.

L’Australienne Opetaia a surpris Mairis Briedis pour remporter le titre plus tôt ce mois-ci. Maintenant, son promoteur Dean Lonergan a dit Sports du ciel qu’il cherche à égaler la nouvelle liste de titres IBF contre le vainqueur de Billam-Smith contre Chamberlain.

Isaac Chamberlain dit qu’il “va devoir être sur mon jeu” pour vaincre Billam-Smith avant le combat à Bournemouth



“La réponse est oui”, a déclaré Lonergan au Toe2Toe podcast. “Nous aimerions à 100% jeter un coup d’œil à cela. Je ne tends pas la main pour discuter, je tends la main pour voir si nous pouvons réellement faire des affaires.

“J’aimerais commencer à parler maintenant avec Ben Shalom parce qu’ils sont tous signés avec lui, je crois, et avec Adam Smith et avoir une conversation sérieuse sur notre venue là-bas ou sur vous les gars venant en Australie et vous essayant à ce que est maintenant le meilleur cruiserweight au monde.”

La perspective plaît beaucoup à Chamberlain. “C’est très motivant”, a-t-il déclaré. “Le vainqueur de ce combat obtient une chance pour le titre mondial.

“[Opetaia] est athlétique, il a aussi une bonne vitesse de la main mais il faisait face à un Briedis vieillissant, il est donc difficile de vraiment juger de cette performance.”

L’objectif pour les deux hommes est de se frayer un chemin vers un titre et Opetaia est fermement sur le radar de Billam-Smith.

“C’est un combat vraiment difficile pour n’importe qui dans la division. Il est le n° 1 mondial en ce moment, uniquement parce qu’il a battu le n° 1”, a déclaré Billam-Smith.

“Je pense qu’il y a évidemment des défauts chez tout le monde, mais il est vraiment bien scolarisé, fait très bien les bases. Il n’y a rien d’étonnant chez lui, il fait juste très, très bien les bases.

Image:

Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain est prévu pour le 30 juillet sur Sky Sports





“Les combats vont toujours être difficiles lorsque vous vous battez pour un titre mondial, surtout si vous combattez un champion.”

Opetaia s’est cassé la mâchoire à deux endroits au cours de la victoire de son concours de 12 rounds avec Briedis, il devra donc récupérer complètement avant de pouvoir défendre son championnat. La perspective alléchante de le défier sur toute la ligne fait monter les enchères pour Billam-Smith et Chamberlain lors de leur confrontation du 30 juillet au Centre international de Bournemouth.

Billam-Smith ne peut pas concevoir de perdre dans sa ville natale, mais Chamberlain de Londres insiste sur le fait qu’il a changé en tant que combattant à partir de 2018, lorsqu’il a perdu dans une performance plate contre Lawrence Okolie. Il promet que maintenant ce combat sera différent.

“Ce sera probablement l’exact opposé de celui de Lawrence Okolie. Celui de Lawrence Okolie, il y avait beaucoup d’émotion. J’étais très jeune aussi, je ne savais pas trop comment gérer tout. Mais maintenant, beaucoup de maturité ici maintenant. Je suis différent maintenant », a déclaré Chamberlain.

Chris Billam-Smith affrontera Isaac Chamberlain en direct et en exclusivité sur Sky Sports à Bournemouth le samedi 30 juillet



Il sait cependant que Billam-Smith s’améliore aussi. “Nous avons tous les deux beaucoup amélioré nos compétences en boxe, ainsi que nos performances sportives. Ce sera donc un grand combat”, a déclaré Chamberlain.

“Je respecte Isaac”, a ajouté Billam-Smith. “Nous voulons tous les deux la même chose.

“Je sais juste le travail que j’ai fait, depuis que j’ai vraiment commencé le sport, je sais juste où j’en suis et c’est pourquoi je sortirai avec la victoire.

“Le soir du combat, toutes les subtilités passeront par la fenêtre et j’essaierai de lui enlever la tête. C’est ainsi que fonctionne le sport.”

Chris Billam-Smith et Isaac Chamberlain se sont retrouvés face à face sur le podcast Toe2Toe de cette semaine.