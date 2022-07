Chris Billam-Smith contre Isaac Chamberlain: “Il y a un risque pour nous deux, c’est pourquoi nous sommes dans le sport” | Nouvelles de boxe

Le champion d’Europe et des poids lourds du Commonwealth, Chris Billam-Smith, affronte Isaac Chamberlain au Centre international de Bournemouth samedi, en direct sur Sky Sports.

Billam-Smith boxera devant les fidèles de sa ville natale mais Chamberlain sera une véritable menace. Le Londonien a des mains rapides, de bonnes compétences et lorsqu’il est en forme, il est difficile à contenir.

Chamberlain s’est développé depuis sa défaite humiliante face à Lawrence Okolie à Londres il y a quatre ans. “Je crois vraiment que c’est mon moment”, a déclaré Chamberlain.

Isaac Chamberlain pense que son heure est venue contre Chris Billam-Smith



“Maturité et entraînement. Vous ne pouvez jamais négliger votre entraînement”, a-t-il poursuivi. “C’est pourquoi une défaite est toujours une énorme bénédiction. Tout ce qui me manquait avant de travailler. Maintenant, mon jeu est élevé. C’est juste une période très excitante.

“Nous allons tout découvrir. Tout ce sur quoi nous avons travaillé au camp va être mis en place et que le meilleur homme gagne.”

Chamberlain ferait ses preuves s’il battait Billam-Smith à Bournemouth. “Après cela, que pouvez-vous dire maintenant? Je suis allé voir le vrai champion dans son jardin. Il a connu une séquence de victoires incroyable. Il est à son apogée, allons-y”, a déclaré Chamberlain.

“Il y a un degré de risque pour nous deux. C’est pourquoi nous sommes dans ce sport.”

Chris Billam-Smith explique ce que cela fait de se battre dans sa ville natale de Bournemouth dans un si grand combat, alors qu'il se prépare à affronter Isaac Chamberlain



Billam-Smith insiste sur le fait qu’il ne peut pas se permettre de laisser tomber les supporters de sa ville natale. Cette attente de lui, promet-il, l’aidera, pas l’entravera.

“La pression est un privilège, j’ai en quelque sorte vécu toute ma carrière comme ça. J’adore la pression. Je pense que cela fera ressortir le meilleur de moi”, a-t-il déclaré. « Tout se met en place maintenant. »

Billam-Smith est plus aguerri. Il frappe avec une bonne technique et une force solide derrière un jab ferme et lourd du droit. Surtout, il a traversé des combats pour le titre pour acquérir une expérience précieuse.

“L’un de mes meilleurs attributs est mon rythme de travail et mon acharnement, je ne donne pas vraiment de répit aux gens”, a-t-il déclaré.

Cela, croit-il, va broyer Chamberlain. “En tant que combattant, vous voulez obtenir des arrêts. J’ai dit aucune décision de points cette année”, a déclaré Billam-Smith. “Ce sera le plan le 30 juillet.”

Rares sont ceux qui sont mieux placés pour examiner le combat que le poids croiseur montant Richard Riakporhe. Il s’est battu avec les deux hommes et a boxé Billam-Smith en 2019.

“C’est un combat brillant et les chefs de boxe savent que ce sera un bon, très bon combat. J’ai combattu de nombreux rounds avec Isaac, j’ai combattu Chris Billam-Smith, j’ai combattu Chris Billam-Smith et je sais ce qu’ils apportent tous les deux,” Riakporhe a déclaré avant le spectacle de samedi.

Billam-Smith insiste sur le fait qu'il peut gérer la pression contre Chamberlain



“Isaac est probablement l’un des cruiserweights les plus habiles, sa défense, ses réflexes, son QI. Il connaît son chemin autour d’un ring et il est à l’aise et il a l’air élégant de le faire aussi, donc les gens aiment le regarder.

“Je pense qu’Isaac va certainement gagner beaucoup de manches. Il pourrait même l’arrêter, mais je pense que s’il devait l’arrêter, il devrait probablement descendre au corps. Il lance de bons coups au corps.

“Mais en même temps, Chris Billam-Smith n’est pas un mug. Il n’est pas un mug, ce qui le rend encore plus intéressant. Il va venir se battre. Dans sa ville natale, tous ses amis et sa famille viennent, il ne veut pas perdre sur cette scène, où il a finalement obtenu ce qu’il voulait.

“Il va se battre avec tout. Cela va le rendre très, très intéressant, très excitant.”

