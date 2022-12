Chris Billam-Smith contre Armend Xhoxhaj : « Si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler » | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith était l’observateur le plus intéressé d’Armend Xhoxhaj lors de leur entraînement public au Centre international de Bournemouth jeudi.

Il s’est assis au premier rang et a regardé son adversaire shadowbox au centre du ring avant que Xhoxhaj n’enfile des gants pour crépiter des coups contre les coussinets de son entraîneur.

Le Kosovar a passé un certain temps sur les pads, travaillant progressivement des coups de poing plus puissants, mais il a donné peu d’indices sur ce qu’il a l’intention d’apporter dans le combat de samedi.

Billam-Smith vise un combat pour le titre mondial après son combat contre Xhoxhaj



Dans deux jours, Xhoxhaj, basé à Nuremberg, cherchera à perturber tous les plans bien conçus de Billam-Smith pour un titre mondial en 2023 lorsqu’ils se battent, en direct Sports du ciel.

Xhoxhaj est en quelque sorte un homme mystérieux et bien que Billam-Smith ait étudié des images du Kosovar, la session de jeudi était la première fois qu’il a pu le voir en personne.

“C’est bien de jeter un coup d’œil, vous remarquerez peut-être quelque chose dans leur padwork ou leur entraînement, un peu”, a déclaré Billam-Smith. Sports du ciel.

“C’est bien de regarder mais vous ne pouvez rien prendre comme parole d’évangile, en particulier d’un entraînement sur pad, un entraînement public, c’est là que tout le monde essaie de se faire belle, ou de ne rien donner ou quoi que ce soit.”

Billam-Smith savoure cependant l’occasion, non seulement en tête d’affiche de la soirée de combat à Bournemouth, mais également de tous les événements qui l’ont précédé cette semaine.

Image:

Billam-Smith surveillait de près l’adversaire de samedi





Saluant les supporters qui étaient venus le voir et leur lançant plus tard des chapeaux et des t-shirts, il s’échauffait toujours méthodiquement même pour cette séance d’entraînement légère. Billam-Smith ne veut rien laisser au hasard.

“J’adore ça, j’aime faire des entraînements, j’aime les pesées. J’ai toujours aimé ça, mais quand c’est dans ma ville natale et avec le bruit qu’ils font, c’est encore plus spécial”, a-t-il déclaré.

“Ça fait partie du boulot, numéro un, tu dois le faire alors autant en profiter.

“Pour moi, je vous aurais mordu la main pour être dans une situation où je fais un entraînement public sur Sky et encore moins en tête d’affiche il y a 10 ans. C’est excitant.”

Xhoxhaj ressemblait à un homme en mission quand il regarda Billam-Smith avec des yeux écarquillés lors de leur face-à-face.

Il menace de délivrer un KO. Xhoxhaj a déclaré: “Je m’attendais depuis longtemps à venir en Angleterre et à boxer ici parce que c’est un endroit où la boxe est à la maison.

“Je suis un visiteur ici et je ne laisserai pas cela à la décision des juges.”

Image:

Billam-Smith passe par sa routine avant le combat





Billam-Smith sait qu’il ne peut pas se permettre de se détendre. Pour lui, ce combat est un risque.

“Je transpire un peu ce soir, prendre du poids demain est confortable pour moi”, a déclaré Billam-Smith. “Ensuite, il s’agit simplement de faire le plein, de se détendre, de passer du temps à s’éteindre puis à s’allumer au bon moment. Être conscient de ce qui va arriver.

“La motivation est énorme. La prochaine étape pour moi est un combat dans ma ville natale pour un titre mondial dans le lieu de rêve. C’est la carotte qui pend et c’est pourquoi je dois jouer et pourquoi je ne peux pas quitter les yeux cette semaine et cette événement le samedi soir.

Image:

Xhoxhaj veut bouleverser tous les plans de Billam-Smith





“[Xhoxhaj] peut être dangereux si vous n’êtes pas allumé. Il s’avance. Il lance beaucoup de coups. Il a une très bonne main droite. Il s’agit donc de rester allumé dans ce combat et de très bien performer, de ne rien donner et de contrôler le combat dès les premiers instants.

“Si vous jouez avec le feu, vous allez vous brûler. C’est ce dont je dois être conscient et ne pas le laisser trop se battre.

“Je dois être capable de m’adapter et de m’adapter tout au long du combat et de faire ce qui est bon pour moi.”