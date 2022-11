Chris Billam-Smith contre Armend Xhojhaj undercard: les poids lourds Steve Robinson et Nick Campbell vont entrer en collision à Bournemouth | Nouvelles de boxe

Les poids lourds Steve Robinson et Nick Campbell se rencontreront dans un affrontement alléchant sur la sous-carte du combat de Chris Billam Smith avec Armend Xhojhaj à Bournemouth le 17 décembre, avec Michael McKinson et Cori Gibbs également ajoutés à une carte explosive.

Billam-Smith fait la une dans sa ville natale contre Xhojhaj du Kosovo, en direct Sports du ciel alors que le cruiserweight britannique tente de garder le cap pour un titre mondial l’année prochaine.

Robinson cherchera à contrarier l’Ecossais Campbell, le “Glasgow Warrior” étant actuellement invaincu après cinq compétitions professionnelles.

Chris Billam-Smith est en tête du projet de loi de Bournemouth qui comprend également Dan Azeez et Caroline Dubois





Campbell s’est battu avec Joseph Parker au gymnase de Tyson Fury à Morecambe avant le combat de l’ancien champion du monde avec Joe Joyce en septembre.

“Steve Robinson contre Nick Campbell, un combat de poids lourds, où les deux doivent passer au niveau supérieur. Je suis sûr que ce sera un combat intéressant à 50-50”, a déclaré le promoteur Ben Shalom. Sports du ciel.

Les rejoindre sur le projet de loi est le poids léger de Birmingham Gibbs, 29 ans, qui a un dossier parfait de 17 victoires.

Cori Gibbs a superbement boxé pour battre Tom Farrell dans la finale de la série Boxxer



McKinson de Portsmouth sera de retour en action après avoir échoué malgré une performance courageuse contre le combattant d’élite américain Vergil Ortiz en août.

“McKinson revient sur la côte sud et ça va être une grosse soirée à Bournemouth”, a déclaré Shalom.

“Billam-Smith monte au niveau mondial avant un titre mondial. Nous voulons qu’il se batte dans un stade en mai. Il a un énorme public là-bas que nous avons vu en juillet”, a-t-il poursuivi. “[Xhojhaj] est un combattant de niveau mondial, il vient pour gagner. Caroline Dubois revient, Viddal Riley revient.

Cori Gibbs rejoint l’undercard Billam-Smith à Bournemouth





“[Dan] Azeez a un grand pas en avant. Nous pensons qu’il est l’un des meilleurs mi-lourds du pays. Il va de mieux en mieux et je pense qu’avec Buddy [McGirt] il s’améliore vraiment. Rocky Fielding est un combattant dangereux, il peut frapper et il va vouloir gagner et je pense que ces premiers rounds vont être dangereux.

“Cela va être un grand combat à regarder. Je pense que Dan Azeez montrera son niveau et je pense que les gens peuvent le considérer parmi les Yardes, les Buatsis et même les Lyndon Arthurs. Je pense que ce groupe de combattants va tous, espérons-le, se battre chacun autre et c’est une grande soirée pour Dan Azeez.”

Harvey Lambert fait également ses débuts après une carrière amateur fulgurante, qui l’a vu représenter le GB Boxing Podium Squad. Le poids welter de Hull est également devenu le champion Elite ABA et Tri Nations.

Lee Cutler et Mace Reugg seront également à l’affiche.

