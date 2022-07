Chris Billam-Smith: “Battre Isaac Chamberlain était le summum de la carrière, mais le prochain combat est encore plus grand” | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith a triomphé d’Isaac Chamberlain dans une bataille brutale de 12 rounds pour défendre ses titres européens et du Commonwealth des poids lourds dans sa ville natale de Bournemouth samedi.

C’était une performance et une occasion qui devraient le faire entrer dans la course au titre mondial et le préparer à se battre pour une ceinture majeure lors de son prochain combat.

“100%, surtout avec les opportunités que nous avons ici”, a déclaré le promoteur de BOXXER, Ben Shalom.

Dean Lonergan, le promoteur de Jai Opetaia, le nouveau champion IBF et actuel leader mondial des cruiserweight, était au bord du ring au Centre international de Bournemouth pour voir le combat, en vue de faire correspondre le vainqueur avec son combattant.

Chamberlain pense que la rouille de l’anneau ne l’a pas aidé contre Billam-Smith dans leur bataille épique de 12 rounds



“Il [Opetaia] est le numéro un mondial, c’est mental les opportunités qui s’offrent désormais à nous. Je suis tellement excité pour eux”, a déclaré Billam-Smith.

“Le prochain combat est toujours le plus gros de ce sport”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Chaque combat est un must et c’est comme ça que je l’aborde. Chaque prochain combat est le plus grand.

“Ce soir a été le summum de ma carrière jusqu’à présent, mais il y aura encore de meilleures soirées à venir.”

Ce fut un combat palpitant qui s’est déroulé devant une foule bruyante. “Cela a dépassé mes attentes. Cela a fait sauter le toit. C’était tellement bruyant là-dedans. Honnêtement, cela me rend ému d’y penser”, a déclaré Billam-Smith.

“C’était tellement plus que ce à quoi je m’attendais.”

Chamberlain a peut-être perdu une décision unanime aux points, mais il s’est bien acquitté car Billam-Smith l’a mis sous une pression immense.

“Je suis ce genre de combattant. Je me bats avec intensité et je peux continuer. Tous ceux qui m’entraînent savent à quel point je m’entraîne. Les gens détestent m’entraîner. Ils savent qu’ils doivent y participer”, Billam-Smith a dit.

“C’était difficile là-dedans, évidemment. J’ai eu un camp court. Je venais d’avoir un bébé trois semaines avant d’aller au camp, donc c’était un camp très court. C’était cinq semaines d’entraînement réel, six semaines au total, donc c’était un combat physique, physique.

“Mais je sais que j’ai le moteur et j’ai l’état d’esprit pour m’en sortir et évidemment une super équipe autour de moi.”

Alors que la victoire le propulsera au niveau mondial, il y aura aussi des options pour le perdant.

Billam-Smith pense avoir brisé le cœur de Chamberlain lors de leur bataille épique de 12 rounds à Bournemouth



“Nous avons Jack Massey, Mikael Lawal, Deion Jumah – Lawal va combattre Jumah pour les Britanniques Chris Billam-Smith: ‘Beating Isaac Chamberlain was pinnacle of career, but next fight’s even bigger’ | Boxing News ensuite », a expliqué Shalom.

“Il y a beaucoup de combats à faire.”

Riakporhe contre Makabu visés

Richard Riakporhe est à portée de main d’un tir au titre mondial





La division cruiserweight s’ouvre. Richard Riakporhe est un autre combattant britannique qui se rapproche d’un titre mondial. Mais il ne bloquera pas la route de Billam-Smith vers un combat avec Opetaia. Le promoteur Ben Shalom aligne un tir contre le champion WBC Ilunga Makabu pour Riakporhe.

“Nous voulons que le Makabu se batte pour Richard Riakporhe et je pense que nous pouvons le faire cette année”, a révélé Shalom.

“C’est donc sur cela que nous nous concentrons pour Richard. Nous pensons que c’est le bon combat pour Richard. Son développement a été incroyable.

Retour sur la victoire impitoyable de Riakporhe sur Fabio Turchi



“Il s’est mis à la boxe tard et son développement a dû arriver tard mais il s’améliore à chaque combat et sa puissance est incroyable. Nous pensons qu’il a tout ce qu’il faut pour être champion du monde, alors il combattra Makabu.

“Je pense que le rêve de Richard serait de remporter un titre mondial, puis d’envisager une unification avec Lawrence Okolie. C’est ce qu’il veut. En fin de compte, il a des ambitions lourdes. C’est un monstre.

“Je pense que vous avez Richard et Lawrence sont considérés comme les deux meilleurs sur la scène nationale et probablement Billam-Smith et Chamberlain sont les deux plus grands noms en dehors de ces deux-là.

“Nous allons avoir de grandes opportunités pour les deux.”

