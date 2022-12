Chris Billam-Smith bat Armend Xhoxhaj en cinq rounds avec une extraordinaire démonstration de puissance | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith a repoussé un défi difficile et déterminé d’Armend Xhoxhaj pour gagner en cinq manches à Bournemouth.

La nuit a été sauvage, le combat a été féroce, mais Chris Billam-Smith a finalement trouvé un coup de grâce effrayant pour arrêter le fougueux Armend Xhoxhaj à Bournemouth.

La foule locale du Centre international de Bournemouth a poussé un rugissement assourdissant, huant furieusement Xhoxhaj et atteignant un nouveau délire pour accueillir leur héros Billam-Smith.

Image:

Xhoxhaj s’engage avec intensité





Mais le Kosovar, qui est basé en Allemagne, n’a pas été intimidé. Il semblait plutôt s’en nourrir. Au premier tour, il a foncé sur le pied avant. Plus court, plus trapu, Xhoxhaj a déchaîné les hameçons à deux mains.

La droite a atterri avec une puissance cinglante et Xhoxhaj s’est frayé un chemin vers l’intérieur, travaillant avec intensité.

Xhoxhaj a eu du succès au deuxième tour. Sa droite a traversé. Il l’a jeté avec une claque dans la tête de Billam-Smith. Déstabilisé un instant, Billam-Smith a dû sourire.

“Il m’a sonné momentanément, un peu plus ennuyé par moi-même que blessé”, a déclaré Billam-Smith par la suite. “Je ne devrais pas me faire prendre avec des coups comme ça, d’autant plus que je sais que c’était le coup à venir.”

Dans le troisième, Billam-Smith a choisi judicieusement ses propres coups. Il a apporté son jab puis a creusé le corps avec effet. Un long crochet droit a frappé le tronc de Xhoxhaj. Encouragé, Billam-Smith a vissé son crochet gauche dans le corps.

Ces succès ont commencé à faire réfléchir Xhoxhaj.

Image:

Armend Xhoxhaj remporte un succès précoce contre Billam-Smith





Le Britannique l’a marqué avec de larges crochets droits au quatrième tour, injectant plus de puissance dans ses propres attaques et commençant à travailler avec plus de contrôle lui-même.

Puis, au cinquième tour, Billam-Smith a mis fin à la bataille avec une force étonnante. Il a fouetté son crochet gauche, secouant Xhoxhaj et le laissant ouvert pour un énorme coup de grâce. Le tir a frappé si fort que Xhoxhaj s’est écrasé sur la toile à plat sur le dos.

Il a dû être soigné immédiatement et les célébrations se sont interrompues un instant jusqu’à ce que Xhoxhaj puisse finalement se lever et être applaudi par la foule.

“C’était exactement ce que je pensais que ça allait être”, a déclaré Billam-Smith.

“Je n’étais pas assez allumé au début et je me suis fait prendre par quelques coups idiots, mais j’ai fait le boulot, adapté, écouté le coin.

” Shane [McGuigan, his trainer] disais de s’asseoir un peu plus, j’ai commencé à le faire, je l’ai accompagné sur quelques coups et je l’ai évidemment blessé et heureusement, il va bien.”

Plus à venir…