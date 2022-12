Chris Billam-Smith appelle au prochain combat pour le titre mondial de Jai Opetaia: “Venez en Angleterre, faisons-le au stade de football!” | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith est allé plus loin que prévu.

Il n’est pas devenu professionnel en tant qu’amateur stellaire. Il n’était pas par exemple un olympien apparemment destiné au succès.

Mais au cours d’une carrière difficile et solide, il a gravi les échelons, remportant des titres de poids lourds britanniques, du Commonwealth et européens, rebondissant après la défaite et tout en créant une base de fans bruyante et en constante expansion.

Chris Billam-Smith décroche une finition explosive sur Armend Xhoxhaj pour assommer le Kosovar au cinquième tour



Après avoir battu Armend Xhoxhaj dans un Bournemouth International Center bondé samedi soir avec un superbe KO, il est maintenant dans une position où il peut commander une chance au titre mondial.

Billam-Smith a appelé le champion IBF Jai Opetaia, qui est devenu le meilleur boxeur de la division lorsqu’il a renversé Mairis Briedis plus tôt cette année.

“Je n’ai pas de mots”, a déclaré Billam-Smith Sports du ciel. “Peu de gens pensaient que je serais à ce stade et à l’aube d’un titre mondial.

“Donc ça a été un voyage fou. Mais ce n’est pas fini.”

Chris Billam-Smith dit qu'il vise un combat pour le titre mondial en 2023 après avoir battu Armend Xhoxhaj à Bournemouth



Billam-Smith veut amener ce combat d’Opetaia au stade de football de son équipe locale à Bournemouth.

Son message à Opetaia : “Venez en Angleterre, c’est une belle partie du monde et faisons-le au stade de football.

“Je ne peux pas imaginer ce que ce sera, encore une fois, il y aura au moins quatre fois plus de monde que ce soir. J’espère que c’est une atmosphère incroyable.”

Même si Xhoxhaj est pratiquement inconnu au Royaume-Uni, Billam-Smith a reçu un accueil formidable dans l’arène de sa ville natale.

“Incroyable. Je suis tellement, tellement reconnaissant envers les fans. Nous sommes de retour ici grâce à eux”, a-t-il déclaré.

“Le combat était super mais l’ambiance était 10 fois meilleure que le combat et ça veut dire quelque chose, c’était un super combat.

“Ils sont juste incroyables.”

Il a eu quelques problèmes dans les premiers tours du concours. “Il m’a attrapé avec quelques tirs au deuxième tour. J’étais avec, compos mentis. Je viens de m’éteindre”, a expliqué Billam-Smith.

Chris Billam-Smith a appelé à un combat de stade avec Jai Opetaia ensuite





“Barry McGuigan a toujours dit que si vous étiez touché avec un premier coup, assurez-vous de ne pas être touché avec un second et c’est ce que je me suis assuré de faire. Il m’attrapait avec un coup et un autre arrivait alors je me suis assuré Je m’écartais de ça.

“Il était dur. Nous en étions conscients. Son nom n’était pas connu, probablement beaucoup de boxeurs ne le sauraient pas vraiment ou beaucoup de choses sur lui. Mais les fans se sont quand même rendus et nous étions conscients des dangers en le regardant de ce qu’il pouvait faire.

“Nous avons fait le travail.”

Billam-Smith prend le combat de près





L’affichage spectaculaire de Billam-Smith au pouvoir puissant déployé était un coup de semonce. Il peut être une menace pour n’importe qui s’il atterrit comme ça.

“Nous avons travaillé sur la connexion de tout ensemble et littéralement juste avant que je ne le blesse, je pensais littéralement connecter consciemment le corps”, a déclaré Billam-Smith.

“Je l’ai connecté et je l’ai frappé d’un seul coup et je suis resté connecté tout au long de l’arrivée.”

“Il manque une ceinture à la collection”, a-t-il ajouté. “C’est ce sur quoi je me concentre maintenant – terminer la collection.”

Le combat pour le titre mondial doit venir ensuite.