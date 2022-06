Chris Billam-Smith affrontera Isaac Chamberlain dans la confrontation des poids lourds de sa ville natale | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith combattra Isaac Chamberlain au Centre international de Bournemouth le 30 juillet, en direct sur Sky Sports.

Billam-Smith a impressionné la dernière fois lorsque, défendant les titres européen et du Commonwealth des poids lourds, il a éliminé Tommy McCarthy dans un match revanche âprement disputé.

“Je rentre à la maison”, a déclaré Billam-Smith de Bournemouth. “Je suis tellement ravi de me battre à la maison devant mes amis, ma famille et mes supporters.

“L’ambiance est la raison pour laquelle je me suis mis à la boxe et le 30 juillet, l’ambiance va être électrisante. Comme je l’ai toujours dit, peu importe qui est dans l’autre coin, je veux juste me battre à la maison. Devant un foule locale, je joue toujours.”

Chris Billam-Smith a impressionné lors de son dernier combat.





Billam-Smith et Chamberlain n’ont perdu qu’une seule fois dans leur carrière professionnelle. Billam-Smith a été devancé par Richard Riakporhe sur une décision partagée en 2019. Lawrence Okolie, maintenant champion WBO, a devancé Chamberlain sur 10 rounds il y a quatre ans.

Chamberlain a remporté cinq combats consécutifs depuis lors, notamment en terminant Dilan Prasovic avec un coup de corps malveillant en décembre.

“Maintenant, nous sommes sur Sky, nous sommes de retour dans le grand moment et je suis prêt à montrer à tout le monde qu’il s’agit d’un Isaac différent de celui qu’ils ont vu auparavant”, a déclaré Chamberlain.

Isaac Chamberlain est de retour dans le grand temps avec cette confrontation nationale.





“C’est une énorme opportunité et je tiens à féliciter mon manager Mick Hennessey pour être resté avec moi toutes ces années, ainsi que mes entraîneurs.”

La victoire pourrait mener Billam-Smith au match revanche avec Riakporhe qu’il poursuivait, tandis que pour Chamberlain, gagner ce combat le catapulterait vers le sommet de la scène nationale des poids lourds.

“Il s’agit d’une confrontation à égalité entre deux des poids lourds britanniques les mieux classés et les mieux classés. Tout est en jeu, donc nous sommes sûrs de voir des feux d’artifice”, a déclaré le promoteur Ben Shalom.

“Billam-Smith sera très confiant devant ses fans frénétiques de Bournemouth, tandis que Chamberlain est excité pour provoquer une surprise majeure et battre Billam-Smith dans son jardin.”

Adam Smith, responsable du développement de la boxe pour Sports du ciel, a déclaré: “Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’un super spectacle estival à Bournemouth surmonté du fabuleux affrontement des poids lourds entre deux de nos meilleurs à Chris Billam-Smith et Isaac Chamberlain. Il y aura également une chance en or de présenter notre merveilleuse prochaine génération de Boxxer /Sky talent aux heures de pointe sur Sky Sports lors de cette nuit de combat lumineuse et animée à la fin du mois de juillet.”