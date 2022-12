Chris Billam-Smith a tout à perdre lors de son prochain combat contre Armend Xhoxhaj samedi | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith a tout à perdre lors de son prochain combat ce samedi.

Billam-Smith est sur le point de tenter un titre mondial. Mais s’il perd contre Armend Xhoxhaj au Centre international de Bournemouth dans sa ville natale, vivez sur Sports du cielalors tout cela lui échappera.

Il ressent la pression. “C’est un combat dangereux. Il est agressif, il s’avance, il joue. Même contre [Mateusz] Masternak, il avait du succès au début jusqu’à ce qu’il se fasse prendre avec de bons coups”, a déclaré Billam-Smith. Sports du ciel.

“Il est vraiment dangereux et parce que personne ne le connaît, il est encore plus dangereux. C’est très facile pour moi de détourner les yeux du ballon.

“Donc, il y a une énorme pression sur moi et c’est la pression que je me mets à jouer le soir du combat.”

Il promet cependant que ce ne sera pas un problème. Billam-Smith a ajouté: “Mais j’aime la pression. Quand je n’ai pas été dans des situations sous pression dans le passé, mes performances ont été plates.

“C’est pourquoi je le dis toujours avec la citation de Billy Jean King, ‘la pression est un privilège.’ Pour moi, la pression ne va qu’aux personnes privilégiées, aux personnes dans des situations privilégiées. J’ai beaucoup de chance d’être là où je suis et d’avoir cette pression sur moi.

Billam-Smith doit faire une bonne démonstration dans ce combat. Il veut arrêter Xhoxhaj dans la première moitié du concours pour justifier d’obtenir un titre mondial par la suite.

“Je ne peux pas simplement avoir une performance plate avec ce qui se profile à l’horizon”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de créer le buzz pour un combat pour le titre mondial.”

Billam-Smith est dans une position inhabituelle. Même s’il sera le challenger, les champions le recherchent. La liste des titres WBA Arsen Goulamirian veut boxer au Royaume-Uni contre Billam-Smith ou Richard Riakporhe. Le promoteur du champion IBF Jai Opetaia était au bord du ring lors du dernier combat de Billam-Smith pour le repérer comme futur adversaire.

“Peut-être qu’ils me voient comme une touche facile et que je vends des billets. Plus dupe s’ils pensent ça. Qui sait?” Billam-Smith haussa les épaules.

Sa propre préférence est d’affronter Ilunga Makabu pour le titre WBC. “Il n’y a jamais de route facile, mais il est le moins dur des champions mais aussi super dangereux car il peut vraiment frapper”, a déclaré Billam-Smith. “C’est un champion du monde depuis longtemps.

“Pour moi, c’est lui ou Opetaia. Ce sont les deux combats qui ont le plus de sens pour moi.”

Pour gagner, cependant, Billam-Smith a reconnu : “Je dois faire mieux que je ne l’ai fait dans le passé.

“J’ai l’impression que je vais entrer dans la fleur de l’âge maintenant, donc tout va bien”, a-t-il poursuivi.

“On ne s’attendait pas du tout à ce que je fasse de grandes choses. Au mieux, le titre britannique est probablement ce que les gens attendaient. De toute évidence, j’ai déjà remporté l’Europe, alors pourquoi s’arrêter là ? Il ne reste plus qu’une étape à parcourir. Je dis tout. l’époque parce que mes initiales sont CBS, donc je dis toujours que la cohérence construit le succès. Pour moi, la cohérence a été tout.

“Je suis loin d’avoir terminé l’article. Donc, jusqu’à ma retraite, je continuerai à greffer. Continuez à apprendre. Continuez à vous améliorer et jusqu’à ma retraite, c’est tout ce qui compte. Gardez simplement cette trajectoire ascendante.”

