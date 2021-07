Chris Benjamin couronne quelques semaines tourbillonnantes avec une performance «incroyable» pour ses débuts dans The Hundred | Nouvelles de cricket

Chris Benjamin a fracassé 24 invaincus sur 15 balles alors que Birmingham Phoenix en a chassé 145 pour battre London Spirit vendredi soir

Il y a trois semaines, Chris Benjamin n’avait pas de contrat avec le comté, et encore moins une place dans l’équipe de Birmingham Phoenix pour The Hundred. Vendredi soir, il leur remportait leur match d’ouverture contre London Spirit.

Benjamin a fracassé 24 balles invaincues sur 15 alors que le Phoenix poursuivait son objectif de 145 avec trois balles en réserve, et sa rampe inversée pour six de Blake Cullen – l’un des deux maximums qu’il a frappés en trois balles – vivra longtemps dans la mémoire .

Parler à Sports aériens après ses efforts pour remporter le match, Benjamin a déclaré: « J’ai été un peu étonné d’avoir été appelé. Cela a été un peu un tourbillon ces dernières semaines.

« Mais j’étais excité de commencer avec cet incroyable groupe de gars et ensuite d’avoir la chance de jouer dans le premier match et de faire franchir la ligne d’arrivée à l’équipe, c’est tout simplement incroyable. »

Pressé par l’ancien batteur anglais Kevin Pietersen – qui lui-même était partisan d’un peu d’invention avec la batte – de décrire son six à rampe inversée, Benjamin a déclaré : « J’y ai joué plusieurs fois jusqu’à présent cette année.

« Nous avons eu un match d’essai mercredi et mon premier ballon contre Marchant de Lange était probablement le ballon le plus rapide que j’aie jamais affronté, alors je me suis dit ‘qu’est-ce que je vais faire ici ?’

« Je me suis dit ‘laisse-moi utiliser le rythme’, c’est parti pour six et donc sous pression, ayant besoin d’une limite, j’y suis allé et ça a payé. »

KP : Je n’ai jamais joué un coup comme celui de Benjamin

Pietersen a été extrêmement impressionné par la façon dont Benjamin – à seulement 22 ans et avec seulement quatre matchs de première classe à son actif dans le cricket domestique anglais – a joué sous pression.

« Ce n’est pas qu’il vient de marquer ces points, c’est la façon dont vous les marquez, l’impact que vous avez et la façon dont vous jouez », a déclaré KP.

« Pour lui d’aller là-bas, si audacieux, et juste en marche arrière six! J’ai dit à l’antenne, ‘qu’est-ce que c’est?’ Je n’ai jamais fait ça !

« Ces jeunes joueurs jouent ces coups funky maintenant qu’ils ont vu des joueurs comme AB de Villiers.

« J’aime l’innovation, mais j’aime aussi la confiance en soi et les jeunes qui s’affichent en disant : « hé, je veux cet endroit ! » Benjamin l’a fait. »

Hussain : Benjamin pick prend beaucoup de bouteille

Sky Sports’ Nasser Hussain a également fait l’éloge de Benjamin, mais aussi des décideurs du Phoenix qui ont pris un botté de dégagement sur la recrue du Warwickshire.

« Celui qui a dit: » Adam Hose est blessé, nous devons choisir ce gamin de Benjamin « , puis l’a joué sur le dos de cela, et ils gagnent le match à cause de lui, cela prend beaucoup de bouteille. Il ne l’a même pas fait avoir un contrat avec un comté il y a trois semaines !

« C’était un assez bon effort de ce jeune homme, je vous le dis.

« Tout cela lui sera très utile; il ne le fera pas à chaque fois, il fera des erreurs en cours de route, mais jouer sur ce fameux vieux terrain et produire des manches comme ça, c’est extrêmement bien fait. »

