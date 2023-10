Chris Basham publie une mise à jour depuis son lit d’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure à la jambe d’horreur

Chris Basham a fourni aux fans une mise à jour sur son état depuis l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale.

Le milieu de terrain de Sheffield United a subi une horrible blessure à la jambe lors de la défaite 3-1 en Premier League le week-end dernier à Fulham.

3 Basham a partagé une mise à jour encourageante depuis son lit d’hôpital Crédit : @chrisbasham6

3 Tim Ream de Fulham est allé en aide à Basham après avoir subi une fracture de la jambe Crédit : Rex

3 Basham a reçu de chaleureux applaudissements lorsqu’il a été expulsé du terrain. Crédit : Rex

Basham tentait de centrer le ballon lorsque sa cheville a cédé, entraînant une jambe cassée et provoquant l’arrêt du match pendant 13 minutes.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital dans des scènes qui ont choqué ses coéquipiers, ses adversaires et les 24 000 spectateurs à l’intérieur de Craven Cottage.

Les Blades ont confirmé que Basham avait subi une intervention chirurgicale cette semaine et maintenant le joueur de 35 ans a fourni sa propre mise à jour sur son compte Instagram.

À côté d’une photo de lui levant le pouce depuis son lit d’hôpital, Basham a écrit : « Mes deux opérations chirurgicales ont été effectuées maintenant et je ne pourrai jamais assez remercier les chirurgiens pour leur réponse rapide, la première opération consistait à nettoyer la plaie que j’avais. J’ai souffert d’une luxation, la deuxième intervention chirurgicale a consisté à réparer les ligaments et à poser une plaque sur mon os là où se trouvait la fracture.

«Je suis dans un plâtre maintenant et je me sens beaucoup plus à l’aise. Je serai encore à Londres pendant quelques jours, mais je rentrerai ensuite chez moi pour récupérer de la bonne manière.

Basham a poursuivi : « J’essaie de rester positif tous les jours avec une famille et des amis formidables autour de moi. Je suis toujours submergé par le soutien que j’ai reçu. Merci Bash.

Depuis cette horrible blessure, de nombreux collègues et anciens professionnels ont depuis présenté leurs meilleurs vœux à la star de Sheffield United.

L’ancien gardien d’Arsenal et ancien Blade Aaron Ramsdale a écrit sur Instagram : « Avec toi, mon pote. »

La légende de la Premier League, Alan Shearer, a ajouté : « Vite rétablissement, mon pote. Reste fort. »

Son coéquipier George Baldock a posté : « Le meilleur de mon frère ! Tout le monde est avec toi. Tandis que l’attaquant des Blades, Ollie McBurnie, ajoutait : « Tous avec toi, mon pote »

Basham, qui a rejoint le club en 2014, est devenu une légende du club, faisant plus de 350 apparitions.

Il a aidé les Blades à remporter le titre de League One en 2017 avant d’obtenir deux promotions en Premier League.