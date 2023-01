Chris Armas rejoint l’équipe d’entraîneurs de Jesse Marsch à Leeds United

Chris Armas, ancien entraîneur du Toronto FC et des New York Red Bulls, rejoindra l’équipe d’entraîneurs de son compatriote américain Jesse Marsch à Leeds United.

Armas, 50 ans, qui était assistant sous Marsch de 2015 à 2018 à NYRB, était plus récemment entraîneur adjoint à Manchester United, travaillant sous Ralf Rangnick la saison dernière.

L’ancien international de l’USMNT et joueur de la MLS devrait être dans la pirogue pour le quatrième tour de l’Emirates FA Cup samedi à Accrington Stanley, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail.

À propos de la nomination, l’entraîneur-chef de Leeds United, Marsch, a déclaré: “Il sera un ajout fantastique au personnel, il apporte une riche expérience du monde entier et ayant travaillé en étroite collaboration avec lui auparavant, je suis sûr qu’il nous aidera à améliorer chaque journée.”

Le directeur du football Victor Orta a ajouté: “Nous avons toujours des idées constantes pour améliorer l’équipe autour de Jesse et avec Chris, c’est un ajustement parfait, ils ont tous les deux travaillé ensemble dans le passé et il a l’expérience de travailler en Premier League.

“Chris était l’un des meilleurs joueurs de l’histoire des États-Unis et sa détermination et ses compétences ajouteront de la valeur à notre club et nous sommes vraiment heureux qu’il nous ait rejoints.”

Armas a remporté 66 sélections pour l’USMNT parallèlement à une carrière de joueur qui comprenait des sorts avec LA Galaxy et Chicago Fire. Il a joué aux côtés de Marsch au Chicago Fire. Il a également pris la relève du NYRB en tant qu’entraîneur-chef lorsque Marsch est parti pour le RB Leipzig en 2018.

Leeds a des joueurs américains Tyler Adams et Brenden Aaronson dans son équipe, et a été lié à un déménagement pour un autre international américain, Weston McKennie.