CHRIC améliore huit maisons de la région de Hanovre | Actualités, Sports, Emplois

HANOVRE — La subvention globale de développement communautaire de la ville de Hanovre, d’un montant de 492 500 $, a été appliquée à huit maisons unifamiliales nécessitant une réhabilitation dans toute la région.

Josh Freifeld, directeur exécutif de Chautauqua Home Rehabilitation and Improvement Corporation (CHRIC), a pris la parole lors d’une récente réunion du conseil municipal de Hanovre pour discuter des progrès des améliorations domiciliaires dans huit résidences, situées sur huit routes différentes à Hanovre, Silver Creek, Forestville et Irving. .

La subvention est administrée par CHRIC au nom de la ville, par l’intermédiaire du Bureau du renouveau communautaire de l’État de New York, qui fournit des ressources dans le but principal de bénéficier aux personnes à revenus faibles ou modérés. Les améliorations visent à rendre les maisons conformes au code.

« Pour notre programme, nous nous occupons des toits, des revêtements extérieurs, des porches, des fenêtres – tout ce qui pourrait constituer un danger pour la sécurité de la maison » » dit Freifeld. « Des problèmes d’électricité et de plomberie… l’isolation peuvent également en faire partie. »

Le « coût dur » associés à chaque projet variaient entre 24 965 $ pour une maison située sur Old Main Road et jusqu’à 73 950 $ pour une résidence située sur W. Spears Road. La plus ancienne maison à recevoir de l’aide, sur Hanover Road, a été construite en 1890. Seules deux des huit maisons recevant de l’aide ont été construites au cours des 80 dernières années.

Selon Freifeld, sur les huit foyers sélectionnés pour recevoir une aide, quatre étaient des ménages dirigés par des personnes âgées ; quatre étaient des ménages dirigés par des personnes handicapées ; et quatre avaient une femme chef de famille. Deux des huit ménages bénéficiant d’un financement avaient un revenu médian inférieur à 30 % du comté, en fonction de la taille du ménage ; deux avaient un revenu médian compris entre 30 et 50 % ; et les quatre ménages restants avaient un revenu médian compris entre 50 et 80 %.

La subvention a été prolongée de sa date limite d’achèvement initiale en juin jusqu’à la fin 2023 en raison d’un décès au CHRIC qui a entraîné des revers. Cependant, le CHRIC a réussi à terminer ses travaux à la fin du mois de septembre.

Les huit maisons combinées ont coûté au total 449 740 $ en améliorations, y compris les évaluations du plomb et de l’amiante. Une fois pris en compte les coûts supplémentaires liés à la prestation et à l’administration du programme, le coût total s’est élevé à 492 500 $, sans frais pour aucun des clients recevant de l’aide.

Le programme a suscité beaucoup d’intérêt de la part des résidents de la région, ce qui a entraîné une longue liste d’attente pour obtenir de l’aide si davantage de fonds étaient reçus de l’État. Freifeld a déclaré que CHRIC est « certainement » intéressé à obtenir un financement supplémentaire au nom de la ville. CHRIC a également réalisé des projets d’amélioration similaires à Cherry Creek et Sherman au cours de la dernière année.

« Nous avons la capacité d’aider nos communautés. Nous voulons pouvoir le faire quand nous le pouvons. » » dit Freifeld.







