CHPT, F, NVDIA, TSLA et plus

Une station ChargePoint à la New Carrollton Branch Library à New Carrollton, Md.

Découvrez les entreprises qui réalisent certaines des plus grandes avancées dans le commerce avant commercialisation :

Borne de recharge – Les actions de la société de bornes de recharge pour véhicules électriques ont bondi de 5% avant la commercialisation après que Bank of America a mis à niveau le stock à acheter. La firme de Wall Street a qualifié ChargePoint de meilleur moyen de jouer le thème de la recharge des véhicules électriques, soulignant l’échelle et la diversité de l’entreprise comme clés d’une croissance durable.

Moteur Ford – Les actions du constructeur automobile ont augmenté de plus de 2% après que Jefferies a mis à niveau le stock et a déclaré que le constructeur automobile avait un plan et une gestion solides qui peuvent l’aider à combler l’écart avec ses rivaux. L’analyste a également relevé son objectif de cours sur les actions, ce qui implique qu’elles pourraient rebondir de plus de 30 %.

Tesla — Les actions ont gagné 3 % avant la commercialisation. Lundi, Reuters a rapporté qu’un jet privé utilisé par le PDG Elon Musk était arrivé en Chine. Musk devrait rencontrer de hauts responsables chinois et visiter l’usine de Tesla à Shanghai, a indiqué Reuters. Jeudi dernier, Tesla et Ford ont annoncé un partenariat permettant aux propriétaires de Ford d’accéder aux superchargeurs Tesla.

Coinbase — Les actions ont gagné 4 % dans les échanges avant commercialisation. Mardi, Atlantic Equities a fait passer Coinbase de neutre à surpondéré. L’analyste Simon Clinch a maintenu son objectif de prix de 70 $, ce qui implique une hausse de 23 % par rapport à la clôture de vendredi.

Nvidia – Les actions ont continué à approcher 1 000 milliards de dollars en valeur marchande, en hausse de 3,7 % dans les échanges avant commercialisation. La société de semi-conducteurs IA est en plein essor depuis son rapport sur les bénéfices à succès mercredi dernier.

C3.ai – Les actions AI se sont appuyées sur leurs gains de bénéfices post-Nvidia, avec C3ai en hausse de 8,7%. UiPath a gagné 6,4 % et Palantir Technologies était en avance de 6,2 %. C3.ai publie mercredi ses prochains résultats trimestriels.

Micro-systèmes avancés – Les actions de semi-conducteurs ont continué de grimper après les bénéfices de Nvidia la semaine dernière. AMD a gagné 3,4 %, Qualcomm a gagné 2 % et Broadcom a augmenté de 1,8 %. Intel, qui avait initialement chuté sur les bénéfices de Nvidia, a gagné 3 %.

Paramount mondial — Le titre des médias a augmenté de 2,4 % mardi matin, prolongeant un gain de près de 6 % par rapport à vendredi. L’actionnaire majoritaire de la société, National Amusements, a annoncé la semaine dernière un investissement en actions privilégiées de 125 millions de dollars de BDT Capital Partners.

—Jesse Pound, Tanaya Macheel et Yun Li de CNBC ont contribué au reportage.