‘Choti Alia’ gagne les cœurs avec sa version de ‘Kesariya’, regardez la vidéo virale ici

La chanson Kesariya d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor de Brahmastra a touché la corde sensible de nombreux fans. Et le mix de danse de Kesariya a créé un buzz en ligne depuis sa sortie. Mais maintenant, ce qui a attiré l’attention d’Internet, c’est la performance de cette petite fille sur la chanson soul. Dans la vidéo, la fille imite les pas de danse d’Alia Bhatt de la chanson et la cloue complètement.

La vidéo a été partagée sur Instagram il y a quelques jours. Outre ses mouvements de danse, la jeune fille a également recréé le look d’Alia de la chanson. Elle a enfilé un t-shirt blanc qu’elle a associé à un jean bleu et un haussement d’épaules rouge. Elle se tenait devant la télévision pendant que la chanson jouait en arrière-plan et s’enroulait dessus. La légende de la vidéo disait : “Plaisir du week-end”. La vidéo a suscité un engagement massif puisqu’elle a été visionnée plus de dix millions de fois.

Les internautes ont été captivés par ses pas de danse et des expressions adorables ont bombardé la section des commentaires. Un utilisateur d’Instagram a commenté: “Wow, incroyable gamin, j’ai essayé de faire cette étape plusieurs fois, mais je n’ai pas été incroyable.” Un autre utilisateur a déclaré: “Si belle danse, si mignon bébé.” Un troisième utilisateur a écrit: “Aap bhee cute apka dance bhee bhut cute hai (Tu es mignon et ta danse est aussi très mignonne.” Pendant ce temps, certains utilisateurs l’appelaient” Choti Alia “.

Jetez un oeil à la vidéo :

Internet regorge de vidéos de danse. Plus tôt, une vidéo d’un berger dansant sur la chanson titre du film Dulhe Raja de Govinda et Raveena Tandon est devenue virale. Dans le clip, on le voit danser dans un style unique dans une zone désertique.

Ses mouvements vous ont-ils laissé en admiration ?

