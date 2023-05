Voir la galerie





La grève des écrivains de 2023 a commencé le 2 mai.

Plus d’une douzaine d’émissions de télévision ont été contraintes de suspendre la production.

Choses étranges saison 5, École primaire Abbott saison 3, et Vestes jaunes la saison 3 a été retardée.

La Writers Guild of America s’est officiellement mise en grève le 2 mai, ce qui a eu un impact sur la production de certaines des émissions les plus populaires à la télévision. Plus d’une douzaine d’émissions en streaming et d’émissions en réseau ont été retardées en raison de la grève, qui durera jusqu’à ce que la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television parviennent à un accord. La dernière grève des écrivains a duré 100 jours, de novembre 2007 à février 2008.

Certains spectacles, comme Maison du Dragon, ont terminé leurs scripts avant le début de la grève et poursuivent sans délai la production. Mais on ne peut pas en dire autant des émissions bien-aimées comme Choses étranges, École primaire Abbottet Vestes jaunes. De plus, toutes les émissions de fin de soirée ont cessé immédiatement après le début de la grève. Vous trouverez ci-dessous la liste des émissions de télévision qui ont été touchées par la grève des écrivains de 2023.

Spectacles de fin de soirée

Les émissions de fin de soirée ont été les premières à ressentir les effets de la grève des scénaristes. C’est parce que les scénaristes travaillent quotidiennement sur le matériel des émissions. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stéphane Colbert, et Seth Meyer’s les talk-shows ont tous fermé, avec des rediffusions diffusées indéfiniment. Saturday Night Live est également devenu sombre à cause de la grève, avant que les trois derniers épisodes de la saison 48 ne puissent être diffusés. Pete Davidson, Kieran Culkinet Jennifer Coolidge ont été sollicités pour animer ces émissions.

Choses étranges

Duffers ici. L’écriture ne s’arrête pas au début du tournage. Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec nos incroyables acteurs et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Jusque-là – encore et encore. #wgastrong – écrivains étrangers (@strangerwriters) 6 mai 2023

Production de la cinquième et dernière saison de Choses étranges a été retardé par la grève. Créateurs Matt Duffer et Ross Duffer a publié une déclaration le 6 mai partager les nouvelles. « Duffers ici. L’écriture ne s’arrête pas lorsque le tournage commence », ont écrit les frères et sœurs. « Bien que nous soyons ravis de commencer la production avec notre incroyable distribution et notre équipe, ce n’est pas possible pendant cette grève. Nous espérons qu’un accord équitable sera bientôt conclu afin que nous puissions tous retourner au travail. Jusque-là – encore et encore. #wgastrong.

École primaire Abbott saison 3

École primaire Abbott la saison 3 n’a pas commencé la production en raison de la grève. La sitcom ABC ne reviendra probablement pas en septembre comme prévu. Créateur/vedette/scénariste de la série Quinta Brunson a montré son soutien à la grève sur le tapis rouge du Met Gala le 1er mai. Presse associée.

Rupture saison 2

Rupture la saison 2 était dans le brouillard du tournage à New York, lorsque la grève des scénaristes a interrompu la production, selon Date limite. La série Apple TV + a commencé le tournage de sa deuxième saison en octobre 2022.

Vestes jaunes Saison 3

Eh bien, nous avons eu exactement un jour dans le #Vestes jaunes Salle des écrivains S3. C’était incroyable, vivifiant sur le plan créatif et tellement amusant, et je suis très heureux d’y revenir dès que le #WGA obtient un accord équitable. #1u #unionstrong ✊🐝 – Ashley Lyle (@ashannlyle) 2 mai 2023

L’équipe de rédaction de Showtime Vestes jaunes venait de commencer à élaborer des plans pour la saison 3 lorsque la grève a commencé. Co-créateur de la série Ashley Lyle dit le Twitter« Eh bien, nous avons eu exactement un jour dans le #Vestes jaunes Salle des écrivains S3. C’était incroyable, vivifiant sur le plan créatif et tellement amusant, et je suis très heureux d’y revenir dès que la #WGA aura obtenu un accord équitable.

Élever Kanan saison 3

La saison 3 de Starz Power Book III : Élever Kanan a été retardé par la grève, selon Date limite.

Butin saison 2

La comédie Apple TV+ Butin a arrêté la production de la saison 2 le 5 mai en raison de piquetage, selon Date limite.

Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies

George R.R. Martin a confirmé que le développement sur la prochaine Game of Thrones série préquelle, Un chevalier des sept royaumes : le chevalier des haies, a été retardé par la grève. « La salle des écrivains sur A obtenu retombées Un chevalier des sept royaumes : la nuit des haies a fermé pour la durée », a-t-il écrit dans un article de blog le 7 mai, avant d’annoncer son « soutien total, complet et sans équivoque » à la WGA.

Hacks saison 3

Nous sommes dévastés de ne pas être avec notre incroyable équipe et notre casting en ce moment, mais il n’y avait pas d’autre option ici. L’écriture se produit à chaque étape du processus – production et publication incluses. C’est ce qui rend les émissions et les films bons. C’est ce qui les rend possibles. #wgastrong https://t.co/aU8QqUDEwu – Jen Statsky (@jenstatsky) 5 mai 2023

Hacks la saison 3 a arrêté la production après que le tournage était déjà bloqué en raison de Jean Smartprocédure cardiaque. « Nous sommes dévastés de ne pas être avec notre incroyable équipe et notre casting en ce moment, mais il n’y avait pas d’autre option ici », a déclaré le créateur de la série et producteur exécutif. Jen Statsky écrit sur Twitter 5 mai après le début de la grève. « L’écriture se produit à chaque étape du processus – production et publication incluses. C’est ce qui rend les émissions et les films bons. C’est ce qui les rend possibles.

Bon problème saison 5

La saison 5 de Freeform’s Bon problème a été stoppée par la grève du 9 mai, selon Date limite. La série tournait à Los Angeles lorsque la production a été arrêtée en raison du piquetage.

histoire d’horreur américaine saison 12

histoire d’horreur américaine la saison 12 n’a pas encore commencé le tournage avant que la grève ne retarde la production. La nouvelle saison est prête à commencer Kim Kardashian et AHS régulier Emma Roberts.

Mal saison 4

Mal la saison 4 a arrêté la production le 5 mai. Variété a également rapporté que le tournage s’était terminé tôt parce qu’un membre de la distribution devait faire face à une affaire familiale personnelle.

Daredevil : né de nouveau

Daredevil : né de nouveau sur Disney + a interrompu le tournage le 8 mai en raison du piquetage à New York, selon Date limite. La prochaine série Marvel de 18 épisodes a commencé à tourner début mars à New York.

Cobra Kaï saison 6

Nous détestons frapper, mais si nous le devons, nous frappons fort. Crayons vers le bas dans la salle des écrivains Cobra Kai. Aucun écrivain sur le plateau. Ce ne sont pas des moments de plaisir, mais c’est malheureusement nécessaire. Dès qu’un accord équitable sera en place, nous recommencerons à botter le cul. En attendant, envoi de force et… https://t.co/99UulF7HeW – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 2 mai 2023

Cobra Kaï showrunner Jon Hurwitz a annoncé le retard de production de la saison 6 le 2 mai.Nous détestons frapper, mais si nous le devons, nous frappons fort », a-t-il écrit. « Crayons vers le bas dans la salle des écrivains Cobra Kai. Aucun écrivain sur le plateau. Ce ne sont pas des moments de plaisir, mais c’est malheureusement nécessaire. Dès qu’un accord équitable sera en place, nous recommencerons à botter le cul. En attendant, envoyer force et soutien au comité de négociation. Tu as ça. »

Superposé saison 7

Disney Channel a arrêté la production le Superposé saison 7 le 7 mai, selon Date limite. Les producteurs auraient déclaré qu’ils espéraient reprendre la production « le plus tôt possible ».

Des milliards saison 7

Des milliards la saison 7, la dernière saison, a dû arrêter le tournage le 4 mai en raison du piquetage à New York, selon Date limite.

Grande Bouche saison 8

de Netflix Grande Bouche était six semaines après le début de la saison 8 lorsque la grève a été lancée, selon Variété. La saison 8 est la dernière saison de la série animée à succès.

Instable Saison 2

Rob Lowe et son fils John Owen LoweLa comédie de Netflix Instable a interrompu la production de la saison 2 en raison de la grève. La production avait été lancée fin mars, selon Date limite.

Lame

Marvel’s Lame est l’un des seuls films qui a été retardé par la grève. Fabrication sur le Mahershala Ali-film mettant en vedette arrêté le 5 mai, selon Le journaliste hollywoodien. Aucun autre film Marvel à venir n’a été retardé au moment de la publication.

Prix ​​​​du film et de la télévision MTV

Le 2023 Prix ​​​​du film et de la télévision MTV a pris un coup en raison de la grève des écrivains. Drew Barrymore a abandonné l’hébergement, pour soutenir la WGA, et le tapis rouge a été annulé. « J’ai écouté les écrivains, et afin de vraiment les respecter, je vais passer de l’accueil du Prix ​​​​du film et de la télévision MTV vivre en solidarité avec la grève », a déclaré Drew dans un communiqué. L’émission a été pré-enregistrée et diffusée le dimanche 7 mai. D’autres célébrités comme Jamie Lee Curtis également choisi de ne pas y assister.

