Choses amusantes à faire à Baton Rouge cette semaine | Divertissement

Lundi 29 janvier

Semaine des restaurants DIG | Lieux participants

La Semaine du restaurant est un événement d’une semaine au cours duquel les restaurants locaux participants proposent des menus à trois plats à prix réduit. Cet événement est une excellente occasion d’explorer la cuisine diversifiée proposée par Baton Rouge. Les réservations se remplissent vite, alors faites la vôtre ici et vite. Cet événement durera du 29 janvier au 3 février.

Conférence Beth Cavener | École d’art LSU

Des artistes de renommée internationale, Beth Cavener, viendront à la LSU School of Art pour discuter de son travail, du pop-surréalisme et du dernier opus de la Baton Rouge Gallery, Surreal Salon 16. Cavener est le juré invité spécial pour cette exposition qui présente l’œuvre. d’artistes pop-surréalistes. La conférence débutera à 17 heures

Cinquième spectacle annuel d’art des marais du BREC | Centre naturel du marais Bluebonnet

Le Swamp Art Spectacular du BREC présentera le travail d’artistes locaux dans des domaines tels que les arts du tissu, les beaux-arts et la photographie. Le thème du spectacle est « Impressions de la nature de Louisiane » et chacun est invité à voter pour son œuvre préférée dans les catégories adultes et jeunes. L’événement durera de 9 h à 17 h au 10503 N. Oak Hills Parkway.

Mardi 30 janvier

Couleurs d’insectes au défilé | Café scientifique LSU

L’entomologiste de l’Air Force, Nathan Lord, viendra à LSU pour montrer comment les insectes voient la couleur et l’utilisent pour communiquer. Lord expliquera comment les humains utilisent ces informations pour faire progresser la technologie des signaux et des capteurs, même dans l’armée de l’air. Cet événement débutera à 17h et vous pourrez vous inscrire ici.

Jeux vidéo avec la bibliothèque paroissiale d’East Baton Rouge | Hall de la bibliothèque LSU

Faites une pause dans le stress du début du semestre en rejoignant les bibliothèques LSU pour jouer à des jeux vidéo avec les « bibliothécaires d’une vingtaine d’années » de la bibliothèque paroissiale d’East Baton Rouge. Cet événement durera de 11h00 à 13h00 dans le hall de la bibliothèque LSU.

Mercredi 31 janvier

Célébration du 60e anniversaire du syndicat étudiant de LSU | Terrain de parade LSU

LSU célébrera le 60e anniversaire du Student Union avec une cérémonie d’inauguration d’une capsule temporelle avec Mike the Tiger et le Spirit Squad, en plus d’une soirée de performances de groupes locaux. Des T-shirts et de la nourriture seront distribués aux étudiants, et les participants sont encouragés à apporter des chaises et des couvertures pour s’asseoir et profiter de la musique. L’événement durera de 16h30 à 20h

Queen’s of Louisiana présente la série Taylor Swift Trivia | Appuyez sur65

Queens of Louisiana et AK Swifties organisent un événement Taylor Swift Trivia Series pour tous les Swifties au Tap65. Ils interrogeront les joueurs sur leurs connaissances de Taylor Swift tandis que les drag queens présenteront des performances inspirées de Swift. Des cocktails sur le thème de Taylor Swift ainsi que des plats d’inspiration indienne seront disponibles à l’achat. L’événement aura lieu de 19 h à 21 h au 515 Mouton St. Suite 103. L’entrée est gratuite et les places pour le quiz sont attribuées par premier arrivé, premier servi.

Jeudi 1er février

LSU World Languages ​​Classics Movie Night présente la malédiction de l’homme sans visage | Salle Coates

LSU World Languages ​​organisera une soirée cinéma montrant « La malédiction de l’homme sans visage » sur un gladiateur romain qui a été brûlé vif à Pompéi et revient à la vie dans les temps modernes pour retrouver la femme qu’il aime. Le film débutera à 18 heures dans la salle 152 du Coates Hall et des pizzas seront disponibles.

Imaginer Rachel | Théâtre de la boîte noire HopKins

Elise Robertson, une artiste de Los Angeles, donnera une performance solo basée sur la vie et l’œuvre de l’écologiste Rachel Carson. Robertson utilisera des marionnettes et d’autres objets pour raconter une histoire de passage à l’âge adulte tout en explorant l’œuvre d’une vie d’activisme environnemental. Le spectacle débutera à 19h30 et vous pourrez vous inscrire ici.

Vendredi 2 février

Krewe d’Artémis | Centre-ville de Bâton-Rouge

Le premier et le seul groupe entièrement féminin de Baton Rouge, le Krewe of Artemis, se déroulera au centre-ville de Baton Rouge à 19 heures. Rejoignez le Krewe pour une célébration du Marci Gras et peut-être même assister à l’un de leurs lancers de chaussures à talons hauts emblématiques. Plus d’informations et une carte du défilé peuvent être trouvées ici.

Disco Disco Disco | Le direct de Chelsea

Chelsea’s Live organise une autre soirée disco avec des chansons rétro sur lesquelles vous pourrez danser toute la nuit. Enfilez vos bottes gogo et dirigez-vous vers la piste de danse. L’événement commence à 22 heures au 1010 Nicholson Drive. Des billets sont 10$ à l’avance et 15$ à la porte.

Samedi 3 février

Artisanat de midi | Discothèque DIY

Allez vous détendre et bricoler au Crafternoon de DIY Disco avant vos projets du samedi soir. Choisissez parmi plusieurs créations et sirotez des cocktails tout en peignant et en collant à chaud. L’événement dure de 15h à 18h et vous pouvez vous inscrire ici.

Dimanche 4 février

Opéra et chanson, relié à Broadway | Salle de récital de l’École de musique LSU

Chelsey Geeting, ancienne élève de LSU, se produira aux côtés de l’invité Matt Morgan et du professeur Robert Grayson de LSU dans la salle de récital du Music Building à 16 heures. L’entrée est gratuite et l’événement est ouvert au public.

Gâteau des rois avec les reines | Marché et Pâtisserie Eloise

Eloise Market organise un autre épisode de King Cake With the Queens où les participants peuvent suivre un cours de fabrication de gâteaux royaux tout en jouant au drag bingo. Les drag queens Tara Royal et Penny Lou, reines de Louisiane, animeront l’événement qui durera de 9 h à 11 h. Les billets coûtent 40 $ et peuvent être achetés. ici.

