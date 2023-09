Choses à faire pendant vos vacances aux Bermudes

S’il y a une chose à propos du personnel BOSSIP, vous savez que nous aimons voyager !

Cette année, Janeé Bolden, directrice principale du contenu de BOSSIP, s’est rendue aux Bermudes pour son deuxième week-end de Cup Match. L’expérience a été incroyable et elle a eu la gentillesse de dresser une liste des incontournables de son voyage. Ajoutez ceci à vos favoris maintenant pour commencer à planifier le Cup Match 2024 !

Où séjourner aux Bermudes

Tout d’abord… Où rester?

Nous avons séjourné au Loren au Pink Sand Beach Club qui était incroyablement beau. L’hôtel est très proche de l’aéroport, donc pour ceux qui préfèrent pouvoir se rendre à pied aux restaurants et aux bars, c’est un peu loin de la ville, cependant, le restaurant était incroyable ici. Nous avons dégusté de délicieux repas (surtout des fruits de mer) et le service était incroyable. Le personnel a même eu la gentillesse de garder la cuisine ouverte tard pour nous un soir alors que nous rentrions tard d’un événement. Les jus fraîchement pressés étaient vraiment super, je les recommande vivement.

Une chose que j’ai adorée au Loren était l’immense balcon à l’extérieur de ma chambre qui comprenait un canapé, parfait pour faire une sieste avec le bruit des vagues en arrière-plan. Le soir, c’était particulièrement agréable à apprécier avec les lumières vives de la piscine.

Auparavant, j’ai séjourné au Hamilton Princess.

Même si vous ne séjournez pas au Hamilton, n’oubliez pas de vous arrêter pour admirer l’incroyable collection d’art moderne. Prenez une photo avec la célèbre statue de KAWS et dînez au Intrepid Steak, Seafood & Raw Bar. Le homard est incroyable. Vous pouvez également y déguster d’excellents cocktails si vous préférez simplement prendre un verre. J’ai eu un expresso martini avec de la tequila au lieu de la vodka.

Qu’est-ce qu’un match de coupe ?

Le véritable « Cup Match » est un match de cricket de deux jours pour une coupe d’argent littérale. La tradition a commencé en 1901, lorsque deux « Sociétés amicales » ont commencé à concourir pour une coupe d’argent. Tant de Bermudiens ont manqué leur travail pour ce match qu’il est devenu un jour férié dans les années 1940. Le match annuel oppose une équipe du Somerset, le West End de l’île, et de St. George’s, l’East End. Les supporters du Somerset portent du rouge et du bleu, et ceux de St. George’s portent du bleu foncé et du bleu clair.

Le lieu des matchs de coupe alterne chaque année entre le Somerset Cricket Club de la paroisse de Sandy et le St. George’s Cricket Club, Wellington Slip Road, St. George’s. Les journées de match sont très longues, mais il s’y passe beaucoup de choses en dehors du cricket. Le site extérieur dispose de différents « camps » installés dans les chevrons où vous pouvez vous asseoir et regarder le match, faire la fête et profiter d’activités. Le camp Hamilton Princess proposait même des dessins au henné lors du match auquel j’ai assisté. Lorsque le jeu est interrompu, les DJ jouent de la musique, il y a de la nourriture et des boissons et c’est tout aussi social que n’importe lequel de vos événements sportifs locaux préférés, avec des gens allant de camp en camp.

Il y a aussi une ÉNORME tente pour Crown and Anchor, où les Bermudiens peuvent jouer. Crown and Anchor est un jeu de dés traditionnellement joué par les marins de la Royal Navy. Cela nous a rappelé un peu le craps ! La table est divisée en six sections, chacune marquée d’une couronne, d’une ancre, d’un carreau, d’un trèfle, d’un cœur ou d’un pique. Trois dés portent la même marque. Les joueurs placent ensuite leurs paris sur les symboles qui, selon eux, apparaîtront lorsque les dés seront lancés. Selon les symboles qui apparaissent et leur nombre, vous pouvez gagner jusqu’à trois fois le montant de votre mise. Si le symbole sur lequel vous avez parié n’apparaît pas, vous perdez.

Célébrez l’histoire des Bermudes

Le week-end des matchs de coupe est un jour férié de deux jours comprenant le jour de l’émancipation et le jour de Mary Prince. Beaucoup de gens ne comprennent pas l’importance historique de cette fête, mais il ne s’agit pas seulement de prendre une pause dans son travail pour profiter d’une rivalité de cricket.

Jour de l’émancipation et jour de Mary Prince aux Bermudes

Le Jour de l’émancipation, qui coïncide avec le premier jour du match de coupe, est un jour de reconnaissance de l’abolition de l’esclavage sur l’île le 1er août 1834 – un peu comme notre 16 juin aux États-Unis ! Le Jour de l’émancipation est suivi d’un deuxième jour férié, le Mary Prince Day, du nom d’une Bermudienne autrefois asservie et devenue une héroïne du mouvement abolitionniste en Grande-Bretagne. Son histoire, « L’Histoire de Mary Prince », est le premier récit biographique d’une femme esclave publié au Royaume-Uni et a joué un rôle déterminant dans le démantèlement de l’esclavage au Royaume-Uni et dans ses territoires d’outre-mer, notamment aux Bermudes et dans les Caraïbes.

Kristin White est un trésor bermudien

Cela dit, nous vous recommandons fortement de visiter la librairie Long Story Short de Kristin White et de réserver une visite à pied avec elle.

Avoir l’occasion de visiter l’East End Mini Yacht Club (le yacht club noir des Bermudes) avec Kristin et d’apprendre l’histoire de l’île a été l’une des parties les meilleures et les plus mémorables de notre séjour. Kristin est tellement intelligente, passionnée et intelligente. C’était une joie de l’écouter et sa boutique est vraiment un joyau de l’île.

Kristin propose également l’un des camps les plus populaires de Cup Match ! Assurez-vous de vous arrêter à Sweet Freedom si vous venez à Cup Match.

La bacchanale des Bermudes est tellement amusante

Course bacchanale

Les Bermudiens savent définitivement faire la fête et Bacchanal Run alias « The Non-Marathon » est un incontournable si vous aimez faire la fête, le jouvert, le Carnaval etc…

Les Bermudes ont également un carnaval, donc si le match de coupe n’est pas le meilleur moment pour visiter, vous voudrez peut-être envisager d’aller au carnaval, qui a lieu à la mi-juin.

Certaines choses à considérer pour la tenue vestimentaire de Bacchanal Run incluent le port de vêtements et de chaussures confortables, car cela demande beaucoup de marche et de danse. La poudre peut être difficile à éliminer de vos cheveux, vous pouvez donc envisager de porter un chapeau, un bonnet de douche, un turban, etc. Je vous recommande de vous amuser avec ! De nombreuses personnes sur la route portaient des lunettes de ski, des masques ou des chapeaux sympas. N’hésitez pas à créer un costume à votre goût et préparez-vous à recevoir de la peinture, de la poudre et de l’eau !

Crystal Cave aux Bermudes est une merveille naturelle à voir

Si vous préférez la nature, nous vous recommandons vivement de visiter les Crystal Caves. C’est une excellente façon de se rafraîchir pendant l’été chaud, tout en profitant de la beauté naturelle. Crystal Cave est un peu plus facile à naviguer, tandis que Fantasy Cave est un peu plus difficile à gravir, mais les deux sont des façons vraiment belles et agréables de profiter des Bermudes. C’était une autre de mes étapes préférées que je mettrais dans les 3 meilleurs moments de mon week-end de match de Coupe cette année.

Montez à bord d’un bateau pour la journée des non-marins aux Bermudes

La grande finale du week-end de Cup Match est la journée des non-mariniers, au cours de laquelle de nombreux Bermudiens et touristes embarquent pour la plus grande fête de rafting de l’année. Alors que les non-marins ont commencé comme une course, il s’agit plutôt d’une activité sociale où les gens placent leurs bateaux les uns à côté des autres ou utilisent des radeaux ou des flotteurs plus petits (ou nagent !) pour socialiser sur la baie pendant la journée. Si vous ne nagez pas, ne vous inquiétez pas, portez un gilet de sauvetage ! Vous pouvez faire de votre journée ce que vous aimez : bronzer sur le bateau, vous mettre à l’eau et vous baigner ou plonger hors de votre navire si telle est votre ambiance.

Bonus : j’ai manqué de temps et je n’ai pas pu lister tous les endroits où j’ai mangé mais un endroit que j’ai découvert lors de ce voyage et que je ne connaissais pas lors de ma dernière visite aux Bermudes était Ice Queen. C’est essentiellement un fast-food de fin de soirée, mais c’est l’endroit idéal pour s’imprégner de votre boisson et ils ont cette salle de condiments qui est tout simplement épique !

Espérons que ce guide vous donnera un bon départ pour vos projets futurs de visiter les Bermudes. N’hésitez pas à me contacter sur IG @janeebolden si vous avez des questions !