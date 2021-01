Voici un échantillon des événements de la semaine et comment vous connecter (toutes les heures sont de l’Est). Notez que les événements sont susceptibles de changer après la publication. Lundi Plongez-vous dans la flore naturelle de la Floride, avec une introduction aux fougères indigènes de l’État. Lors d’une présentation en direct organisée par le chapitre Cuplet Fern de la Florida Native Plant Society, Jennifer Possley, responsable du programme de conservation du sud de la Floride Jardin botanique tropical Fairchild à Coral Gables, parlera des fougères communes et rares de l’état, ainsi que de l’ancienne lignée que les plantes partagent. Cet événement est gratuit. Quand 19 h Où youtube.com/channel/UCFUrLQz1A2ymKCNYmx6hyTg

Mardi Arrêtez-vous au première épreuve du coureur olympique Alexi Pappastour du livre de pour son nouveau mémoire « Bravey»: Un entretien avec la coureuse Mary Cain à la librairie Politics and Prose à Washington. Mme Pappas, qui a participé à la course sur piste de 10 000 mètres aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, a récemment discuté de la santé mentale dans le sport dans une vidéo pour la section Opinion du New York Times. Le livre aborde ses batailles contre la dépression clinique et comment elle a surmonté les obstacles au cours de sa vie et de sa carrière. Les billets sont gratuits pour les 100 premiers inscrits ou avec un achat de livre; le reste paie ce que tu peux. Quand 18 heures Où policy-prose.com/alexi-pappas Mercredi Passez l’après-midi avec le Zoo national de Smithsonian léopards nuageux dans le cadre d’un excursion virtuelle depuis le Musée national d’histoire naturelle. Juan Rodriguez, un gardien de zoo au zoo, présentera sa population de léopards nébuleux et répondra aux questions sur leurs caractéristiques particulières et leurs habitats naturels. Cet événement est gratuit et adapté aux enfants de tous âges. Quand 13h00 Où naturalhistory.si.edu/events/clouded-leopard-virtual-tour-juan-rodriguez Écoutez le romancier lauréat du prix Pulitzer Jane Smiley discuter de son nouveau livre, «La perestroïka à Paris», avec l’écrivain Margot Livesey au Librairie de Harvard. La dernière en date de Mme Smiley – considérée comme «une évasion de bien-être» dans une récente revue du Times – raconte l’amitié entre un cheval de course, un braqueur allemand et un garçon nommé Etienne. Cet événement est gratuit, avec un don suggéré de 3 $. Quand 19 h Où harvard.com/event/virtual_event_jane_smiley

Jeudi Écoutez la nouvelle musique du quatuor à cordes Ethel, dans un concert enregistré et une conversation en direct présenté par L’espace Greene et WNYC’s « Nouveaux sons. » Le groupe primé aux Grammy Awards, qui est l’ensemble résident à le Balcon Bar du Metropolitan Museum of Art, sera rejoint par John Schaefer, l’animateur de «New Sounds», qui animera une discussion sur le travail en quatuor et la création de musique à distance. Cet événement est gratuit. Quand 19 h Où thegreenespace.org/event/new-sounds-present-ethel/ Prenez votre parfum préféré et en savoir plus sur les bases du parfum avec Jessica Murphy, historienne de l’art, éducatrice et contributrice fréquente au blog de parfum “Maintenant sentir ça. » Dans ce cours d’introduction, organisé par Brooklyn Brainery, Mme Murphy effectuera des exercices d’odorat et couvrira à la fois l’histoire du parfum et la terminologie utile. Cet événement est destiné aux adultes de 18 ans et plus. Les billets coûtent 7 $ et la participation est limitée à 100. Quand 19 h Où brooklynbrainery.com/courses/perfume-101-fragrance-basics-online

Vendredi Pendant le week-end d’anniversaire de Martin Luther King, prenez un discussion avec l’acteur et le réalisateur Regina King et le scénariste Kemp Powers à propos de leur nouveau film, «Une nuit à Miami.» Le film, qui sort sur Amazon Prime Video le 15 janvier, est un récit fictif d’une soirée où Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke et Jim Brown se sont tous réunis pour parler du mouvement des droits civiques. Cette conversation apparaît dans le cadre de la Cinematters NY Festival du film de justice sociale, un week-end de films et d’événements mettant l’accent sur l’action sociale et l’activisme. Quand 19 h Où watch.eventive.org/cnysjff samedi Explore le Jardin clos, un exposition d’art immersive en ligne de Vague d’héroïnes – un centre international en ligne pour la recherche et la création – qui rassemble le travail de 30 femmes artistes de 23 pays. Avec du texte, des images, des enregistrements audio et de la vidéo, l’exposition est divisée en «salles» virtuelles, où les spectateurs peuvent observer et interagir avec le travail de chaque artiste. L’entrée est gratuite, mais des dons sont suggérés.