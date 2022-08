Chorizo, pas star : la photo d’un scientifique français exhorte les gens à critiquer les images en ligne

Un scientifique français a présenté des excuses après avoir partagé une image d’une étoile qui, selon lui, a été prise par la NASA Télescope spatial James Webb.

Mais l’objet rond et rougeâtre sur la photo n’était pas du tout hors de ce monde – c’était une tranche de chorizo.

Etienne Klein, directeur de recherche à la Commission française des énergies alternatives et de l’énergie atomique, a publié la photo sur Twitter le 31 juillet, écrivant en français que ce qui était photographié était Proxima Centauri – l’étoile la plus proche du soleil, située à 4,2 années-lumière de nous.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été primée par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Étienne KLEIN (@EtienneKlein) 31 juillet 2022

Cependant, dans le même fil Twitter, Klein a révélé que la photo n’était pas celle d’une star – c’était plutôt un aliment de la variété de charcuterie espagnole.

Il a profité de l’occasion pour exhorter les gens à critiquer les images qui semblent « éloquentes » en elles-mêmes.

Au vu de certains commentaires, je me sens obligé de préciser que ce tweet présentant un prétendu cliché de Proxima du Centaure relève d’une forme d’amusement. Apprenons à nous méfier des arguments d’autorité autant que de l’éloquence spontanée de certaines images…. — Étienne KLEIN (@EtienneKlein) 31 juillet 2022

Dans un suivi le 3 aoûtKlein a de nouveau souligné l’importance d’être prudent, disant qu’il s’excusait également auprès de ceux qui auraient pu être choqués par le canular.

Le plus récent télescope spatial James Webb de plusieurs milliards de dollars de la NASA a été lancé le 25 décembre 2021. Il a été construit pour la NASA en partenariat avec l’Agence spatiale canadienne et l’Agence spatiale européenne.

Les premières images de l’espace lointain prises par le télescope ont été publiées en juillet, avec de superbes photos montrant un aperçu de l’univers que beaucoup de gens n’avaient jamais vu auparavant.

L’utilisation par le télescope Webb du spectre de la lumière infrarouge lui permet de voir à travers la poussière cosmique et de capter la lumière des coins les plus reculés de l’univers.

“Il y a eu des images prises dans de nombreuses couleurs différentes et il y a aussi eu des spectres, c’est-à-dire lorsque vous prenez la lumière et que vous l’étalez pour regarder toutes ses différentes couleurs, et différents éléments brilleront dans certaines couleurs – qui vous indique également de quoi sont faites les choses. Ce ne sont donc pas seulement les images qui sont si excitantes, ce sont aussi ces types de données, les spectres », a précédemment déclaré à CityNews Sarah Gallagher, conseillère scientifique du président de l’Agence spatiale canadienne.