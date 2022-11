ChoralWinds, hommage aux Beatles, comédie chrétienne, concert – Shaw Local

1) L’ensemble ChoralWinds de Plainfield South High School animera un concert gratuit à 18h30 jeudi dans l’auditorium de l’école, 7800 W. Caton Farm Road. ChoralWinds comprend des membres de la chorale de concert PSHS et de l’ensemble à vent et créera deux pièces lors du concert. “Je sais pourquoi l’oiseau en cage chante”, comprend le texte du poème de Maya Angelou. Ken Myers, grand-père de deux anciens membres du groupe PSHS, Michael (promotion 2019) et Brian Endres (promotion 2016). PSHS a commandé « Working Together » pour commémorer le 20e anniversaire de l’ouverture de l’école. La pièce a été écrite par James Stephenson.

2) Le Rialto Square Theatre accueillera “RAIN: A Tribute to the Beatles” à 20h jeudi. “RAIN a maîtrisé chaque chanson, geste et nuance du légendaire quatuor”, selon le site Web du Rialto. Le salon comprendra également des écrans LED, haute définition et du contenu multimédia. Le Rialto Square Theatre est situé au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets et informations, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

5 choses à faire

3) Le district de Forest Preserve du comté de Will organisera une promenade Woodcock pour les familles de 18 h 30 à 20 h vendredi au centre d’éducation environnementale de Four Rivers au centre. Les événements commencent par une séance d’information avant de faire une randonnée pour essayer d’apercevoir l’homme “exécutant sa” danse du ciel “théâtrale pour courtiser un compagnon”, a déclaré un communiqué de presse du district. L’événement tout public est gratuit. Inscrivez-vous avant jeudi sur reconnectwithnature.org ou composez le 815-722-9470.

4) Well Versed Comedy, une troupe d’improvisation composée d’artistes chrétiens, se produira à 18h30 samedi à Southwest Community Church à Shorewood. Les bénéfices iront au Royal Family Kids Camp, un camp d’été et un programme de mentorat pour les enfants en famille d’accueil. Le billet coûte 20 $. Pour les billets, visitez rfkfundraisers.wellversedcomedy.com.

5) La première église presbytérienne de Joliet accueillera un concert gratuit dimanche mettant en vedette Water Within. La camaraderie et les rafraîchissements auront lieu à 16 h. Le concert débutera à 16 h 30. Une rencontre aura lieu de 17 h 30 à 18 h. L’église est située au 805, avenue Western à Joliet. Les dons de libre arbitre sont acceptés pour le soutien d’urgence en Ukraine ainsi que les denrées non périssables pour le garde-manger mico de l’église. Pour information, visitez premierpresjoliet.org.