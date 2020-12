Une photo d’un mystérieux objet aéroporté a été divulguée à un média américain de la défense, The Debrief. On dit que la photo fait partie d’un rapport classifié du Pentagone suggérant que certains ovnis pourraient être d’origine «extraterrestre» ou «non humaine».

L’image publiée par The Debrief jeudi montre ce que les officiels ont d’abord décrit comme un «En forme de cube» objet en argent « Planant » à une altitude comprise entre 30 000 et 35 000 pieds (9,1 à 10,6 kilomètres). L’objet sur la photo semble être plus en forme de cloche inversée, cependant, avec ce qui ressemble à des crêtes sur ses bords latéraux.

Une photo du groupe de travail sur les ovnis du Pentagone montre un cube d’argent planant au-dessus de l’Atlantique https://t.co/L7fLwgc2CQ pic.twitter.com/elkhDyaL6j – Juan Carlos Pedreira (@juancpedreira) 4 décembre 2020

L’image déroutante qui a depuis circulé sur les réseaux sociaux aurait initialement fait partie d’une petite « Rapport de position » par le groupe de travail secret du Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés (UAPTF). Appelés UAP par les militaires, les phénomènes sont mieux connus du grand public sous leur ancien nom, objets volants non identifiés (OVNI). Le département américain de la Défense n’a officiellement reconnu l’existence de l’UAPTF qu’en août de cette année, après que le projet de loi d’autorisation du renseignement du Sénat 2021 l’ait laissé échapper en juin.

Aussi sur rt.com Le département des chasseurs d’ovnis du Pentagone pourrait bientôt être contraint de rendre ses conclusions PUBLIQUES

Cependant, le groupe de travail semble avoir existé bien avant cela, puisque le rapport en question remonte à l’été 2018, selon The Debrief. Le prédécesseur de l’UAPTF, le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP), a été géré par la Defense Intelligence Agency de 2007 à 2012.

La photo elle-même fait référence à un phénomène aérien marqué comme « non identifié. » L’image a été prise depuis le cockpit d’un avion de combat F / A-18 avec le téléphone portable d’un pilote quelque part au large de la côte Est des États-Unis. Des sources au sein de la communauté du renseignement contactées par The Debrief ont confirmé qu’elle avait été prise à un moment donné en 2018, mais l’heure et le lieu exacts n’ont pas été révélés au média.

«Dans des décennies avec le [Intelligence Community] Je n’ai jamais rien vu de tel, » un responsable du renseignement a déclaré à The Debrief, tandis qu’un autre a appelé les rapports de l’UAPTF « choquant. »

Selon le point de vente, le rapport de 2018 qui avait été assez largement diffusé via le « Non public » canaux d’échange d’informations militaires et de renseignement « Expressément indiqué » qu’une idée de certains UAP être les produits de « extraterrestre » ou « Non humain » la technologie était considérée comme tout à fait légitime.

Aussi sur rt.com Déclassifié: le Pentagone publie officiellement 3 VIDÉOS OVNIS pour « effacer les idées fausses »

Un autre UAPTF « Rapport de position », prétendument publié cet été, décrit un incident similaire, qui impliquait cette fois un objet triangulaire non identifiable. Le document contenait apparemment un « Extrêmement clair » photo de l’aéronef, décrit comme un grand triangle équilatéral avec arrondi ou « Émoussé » bords et grand blanc sphérique « lumières » aux coins.

L’image, qui n’a pas été obtenue par les médias, aurait été prise en 2019 par un autre pilote de chasse F / A-18. Les sources proches du rapport ont déclaré à The Debrief que l’image a été prise après que l’objet a émergé de l’océan et a volé à un angle de 90 degrés. L’incident aurait également eu lieu au large de la côte est des États-Unis.

Malgré certaines spéculations antérieures selon lesquelles le Département américain de la Défense pourrait être obligé de rendre publics ses rapports d’observation d’OVNIS, lorsqu’il a été contacté par The Debrief, le Pentagone a refusé de commenter les photos ou les rapports classifiés.

« Je ne vais pas dire si quelque chose figurait ou non dans un rapport de renseignement classifié », La porte-parole du Pentagone, Susan Gough, a déclaré dans un courrier électronique, ajoutant que le DOD ne commenterait pas les rapports classifiés dans l’ordre «Pour maintenir la sécurité des opérations et éviter de divulguer des informations qui pourraient être utiles à des adversaires potentiels.»

Aussi sur rt.com Obama révèle qu’il a cherché la vérité sur les extraterrestres et les OVNIS alors qu’il était président … mais ne dira pas ce qu’on lui a dit

L’armée américaine a publié trois vidéos montrant les rencontres de pilotes avec ce qu’on appelait «Phénomènes aériens non identifiés» en avril, sans fournir beaucoup de détails sur ce qui a été vu dans les images. D’autres tentatives, y compris par le Sénat américain, pour faire déclassifier des informations supplémentaires par le Pentagone et les agences de renseignement américaines n’ont apparemment été d’aucune utilité.

Plus tôt cette semaine, l’ancien président américain Barack Obama a déclaré aux journalistes qu’il cherchait des informations sur les OVNIS pendant son mandat, mais s’est arrêté avant de révéler s’il avait appris quelque chose.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!