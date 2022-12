Choquant! Tout-petit attrape un serpent à mains nues ; Internet réagit

Internet est un trésor de vidéos, dont certaines nous fascinent, tandis que d’autres nous choquent. Une vidéo récente, qui a fait surface sur Internet, vous enverra des frissons dans le dos. Dans ce clip, on peut voir un tout-petit toucher un serpent, complètement inconscient des conséquences. Il semble que l’enfant soit distrait par quelque chose, alors que le serpent se fraye un chemin vers lui. Le reptile se rapproche de son visage, et c’est alors que le bambin attrape le serpent et le repousse. L’enfant pousse un cri ou fond en larmes à la fin, semble-t-il, mais la vidéo se termine sans capturer entièrement sa réaction.

La bobine Instagram, partagée le 4 novembre, a recueilli plus de 5 31 000 vues. Le clip a laissé les utilisateurs pétrifiés, dont beaucoup se sont sentis désolés que l’enfant soit exposé à ce genre de danger. Un utilisateur a écrit que la personne qui enregistre cet incident devrait avoir honte de risquer la vie du tout-petit. Un autre s’est inquiété du fait que l’enfant aurait pu facilement subir la morsure du serpent. Cependant, un utilisateur doutait de l’authenticité de cette bobine et a demandé à d’autres de confirmer la même chose. De nombreux utilisateurs ont appelé à une action en justice contre la personne qui a partagé cette vidéo.

Une vidéo similaire est devenue virale il y a quelque temps, dans laquelle une fillette manipulait un serpent noir géant à mains nues. L’enfant avait porté ce serpent d’une manière composée et errait autour de la maison. Les membres de la famille, en revanche, semblaient extrêmement effrayés par cet incident. Au moment où les membres ont vu cette fille entrer dans la pièce avec un serpent à la main, ils ont couru pour sauver leur vie. Les utilisateurs n’ont pas pu s’empêcher de rire de la façon dont cette fille n’a pas été découragée par les réactions des membres de sa famille. Elle a continué à tenir le serpent et était sur le point d’entrer dans une autre pièce. À ce moment, quelqu’un l’a empêchée de faire cela et a arraché le reptile avant qu’il ne puisse faire de mal.

Certains utilisateurs ont fustigé les parents pour ne pas avoir pris soin de l’enfant et l’ont plutôt enregistrée. L’un des utilisateurs a écrit que la fille aurait facilement pu être victime d’une morsure de serpent, mais ses parents ne semblaient pas s’en soucier.

La vidéo a été partagée le 25 septembre et a reçu 40 634 likes.

