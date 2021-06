Choquant! L’actrice tamoule Nivetha Pethuraj trouve un cafard dans un repas, se plaint à Swiggy ! | Buzz News

New Delhi: Dans une tournure choquante des événements, l’actrice tamoule Nivetha Pethuraj a trouvé un cafard mort dans son repas commandé via Swiggy mercredi 23 juin selon son compte sur les réseaux sociaux. Hier soir, elle s’était rendue sur Instagram pour partager une image troublante d’un cafard parmi le riz qu’elle avait commandé dans un restaurant appelé « Moonlight Takeaway ». Elle a également écrit un long message détaillant son expérience horrible et marquant les réseaux sociaux de Swiggy pour les informer du restaurant répertorié sur leur application.

Elle a écrit: « Je n’ai aucune idée des normes que @swiggyindia et les restaurants maintiennent aujourd’hui. J’ai trouvé des cafards deux fois dernièrement dans ma nourriture. Il est très essentiel d’inspecter ces restaurants régulièrement et de les imposer de lourdes amendes, sinon aux normes. À emporter au clair de lune omr, »

Après avoir publié l’histoire choquante, beaucoup de ses abonnés lui ont répondu en racontant des expériences similaires dans le restaurant en question. Voici ce qu’elle a écrit : « Et d’après les messages, je reçois apparemment ce n’est pas la première fois que le restaurant ajoute du cafard à sa nourriture. Comment le restaurant peut-il être si imprudent ? Demander à @swiggindia de supprimer ce restaurant de l’application »

Dans une récente mise à jour jeudi 24 juin, elle s’est rendue sur son compte Instagram pour informer les fans que le restaurant avait été supprimé du site Web et de l’application Swiggy. En outre, elle a également déclaré aux fans qu’après que les autorités ont vérifié le joint de nourriture, elles ont trouvé 10 kg de viande avariée dans leur cuisine.

Découvrez son histoire mise à jour:

Nivetha a fait ses débuts d’actrice dans le film tamoul ‘Oru Naal Koothu’ en 2016. Plus tard, elle a été vue dans des films tels que ‘Podhuvaga Emmanasu Thangam’ et le thriller de fiction spatiale ‘Tik Tik Tik’ pour lequel elle a été saluée par la critique.

En 2021, elle a été vue dans le réalisateur « Red » de Kishore Tirumala avec Ram Pothineni, Malvika Sharma et Amritha Aiyer.