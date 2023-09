Choquant! L’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, attaqué par des fans à Mumbai, regarde une vidéo virale

Akash Choudhary a été attaqué par un groupe de personnes se faisant passer pour ses fans à Mumbai.

Lors d’un incident choquant, certaines personnes se faisant passer pour des fans ont attaqué l’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, alors qu’il prenait des selfies avec lui. La vidéo est désormais virale sur les réseaux sociaux et les internautes réagissent à la vidéo.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « CHOQUANT ! L’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, est attaqué par des fans alors qu’ils lui lancent une bouteille. Lors d’un incident effrayant alors qu’il se rendait à un événement, Akash Choudhary, le brillant acteur de Bhagya Lakshmi, a été PRIS EN EMBUSCADE par un groupe de fans trop zélés ! Refusant de compromettre son espace personnel, il a tenu bon. Mais ces fans, animés par un besoin insatiable de selfie, sont devenus VIOLENTS en lui lançant une BOUTEILLE en plastique !

Regarder la vidéo:





Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à l’incident, l’un d’entre eux a écrit : « S’ils attaquent… ce ne sont pas des fans. » Le deuxième a dit : « Essayez ça avec Salman Khan. » Le troisième dit : « Chappri bhagao desh bachao ». Le quatrième a dit : « ce n’est pas bien ». Le cinquième a dit : « Tais-toi les gars… arrêtez de dire du mal de ces enfants innocents, ils appartiennent à une communauté pacifique. »

Le sixième a déclaré : « Une si mauvaise conduite. . & on s’attend à ce qu’on ne réagisse pas ? Le septième a dit : « Usne bouteille feki nahi uske haath se fisal gayi- communauté pacifique. » Le huitième dit : « Splitsvilla ka badla log ab le rhe hai ».

Plus tôt, Akash Choudhary a échappé à un grave accident de voiture alors qu’il se rendait à Lonavala avec son chien Hazel le dimanche 16 juillet. Un camion a heurté la voiture de l’acteur par l’arrière, mais comme Akash portait la ceinture de sécurité, lui et Hazel n’ont subi aucune blessure. .

L’acteur a été secoué, agité et incapable de dormir à cause de l’incident. S’adressant au Times of India, Akash a déclaré : « Je me suis retrouvé partagé entre la peur et la gratitude. Lorsque le camion nous a heurtés, je ne pouvais même pas réaliser ce qui s’était passé. Nous en sommes sortis indemnes, mais l’incident m’a laissé secoué, agité et sans sommeil. » Même si j’étais en vacances, je ne pouvais pas dormir la nuit. Toute la nuit, j’étais hanté par des pensées sur ce qui aurait pu se passer sur la route. Cela me rappelait à quel point la vie peut être fragile et imprévisible. La route était pleine de poids lourds. camions, et cette saison augmente le risque d’accidents. Je suis profondément reconnaissant à Dieu de nous garder en sécurité ».