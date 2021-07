Choquant! La blessure au genou de Cristiano Ronaldo en 2014 pourrait s’être aggravée au fil des ans

Dans une révélation choquante qui a été révélée, la blessure au genou de Cristiano Ronaldo qu’il a subie en 2014 n’était pas simplement une ecchymose normale, mais une condition qui s’est aggravée au fil des ans à chaque fois que le Portugais entre sur le terrain pour jouer ou pour former. Malgré la douleur, Ronaldo a joué le meilleur football de sa carrière à partir de 2014 pour le Real Madrid et la Juventus, remportant de nombreux prix pour le club et le pays. Cependant, on prétend que la blessure au genou de Ronaldo l’a retenu, ce qui ne fait que montrer à quel point l’attaquant est dévoué et engagé.

Selon Sportsbible, @laligafrauds a déclaré que Ronaldo souffrait d’une maladie du genou connue sous le nom de » tendinose « , qui n’a apparemment pas de remède. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or joue régulièrement au football et n’a pas subi de blessures au cours de sa carrière, à l’exception de la blessure au genou qu’il a contractée en 2014.

La blessure au genou a été décrite comme une « dégénérescence » plutôt qu’une « inflammation », ce qui indique que le problème de Ronaldo ne peut qu’empirer à chaque fois qu’il joue au football. Cependant, en 2014, Ronaldo a joué la majeure partie de la saison 2013-2014 avec un genou douloureux.

Malgré la condition, Ronaldo a été en pleine forme jusqu’à ce jour, en forme comme un violon et toujours vif sur ses pieds. Lors des Euros 2020 de la phase de groupes entre le Portugal et l’Allemagne, il a été enregistré que Ronaldo a couru d’un bout à l’autre du terrain en 10 secondes et a enregistré au moins 32 km/h. Regarde:

Cela ne fait que montrer que Ronaldo ne néglige aucun effort en matière de fitness. Depuis 2014, Ronaldo a remporté quatre UCL et deux Liga avec le Real Madrid et deux titres de Serie A avec la Juventus. Ronaldo a également remporté le trophée aux Euros 2016 avec le Portugal et la Ligue des Nations en 2019. Dans les récompenses individuelles, Ronaldo a remporté le Ballon d’Or en 2014, 2016 et 2017.

