Kamaal R Khan est de retour avec une autre allégation choquante et sauvage. L’ancien acteur/producteur devenu critique de cinéma a maintenant accusé Akshay Kumar d’avoir engagé des tueurs de contact pour le tuer. La personnalité assiégée des médias sociaux a déclaré que « Akshay Kumar est entièrement responsable » si quelque chose devait lui arriver.

Jeudi soir, Khan, connu sous le nom de KRK, a tweeté : « J’ai de bonnes relations avec tout le monde à Bollywood sauf @akshaykumar ! C’est lui qui a donné mon supari pour me tuer en prison et m’a fait arrêter. J’ai eu la chance de sortir de prison.

KRK a ensuite ajouté : « Il me donne à nouveau mon supari pour me tuer au poste de police ou en prison. Si quelque chose m’arrive, alors Akshay Kumar en est entièrement responsable. « Le critique de cinéma autoproclamé a également absous d’autres comme Salman Khan, Shah Rukh Khan et Karan Johar. « @BeingSalmanKhan, @iamsrk ou #KaranJohar n’a rien à voir avec mon meurtre. »

J’ai de bonnes relations avec tout le monde à Bollywood sauf @akshaykumar! C’est lui qui a donné mon supari pour me tuer en prison et m’a fait arrêter. J’ai eu la chance de sortir de prison. Il donne à nouveau mon supari pour me tuer au poste de police ou en prison. S’il m’arrive quelque chose… — KRK (@kamaalrkhan) 8 juin 2023

Ce n’est pas la première fois que KRK accuse quelqu’un à Bollywood d’avoir tenté de lui faire du mal, après avoir porté des allégations contre des personnes comme Salman Khan plus tôt. En conséquence, de nombreux utilisateurs de Twitter ont pris son clais avec un grain de sel, spéculant que l’acteur déposera bientôt une plainte en diffamation contre KRK. « Cas de diffamation chargeant une valeur de 100 Crore », a lu un commentaire. D’autres l’ont rôti en tweetant: « Bhai teri toh keval agissant hi nahi tweete bhi ghatiyan hai (Pas seulement votre jeu, mais même vos tweets sont pathétiques). »

Salman Khan a déposé une plainte en diffamation contre KRK pour ses précédents tweets contre l’acteur. L’affaire dure depuis 2021.