Choquant! Kendall Jenner a fait pipi dans un seau à glace en se rendant au Met Gala 2022, révèle un super mannequin

Le super mannequin Kendall Jenner a fait une confession choquante et hilarante dans un récent épisode de The Kardashians. Jenner a rappelé qu’elle avait dû faire pipi dans un seau à glace alors qu’elle se rendait au Met Gala car elle ne pouvait pas le retenir pendant qu’elle se rendait à la plus grande soirée de la mode en mai.

“J’ai besoin de boire une gorgée d’eau et j’ai besoin de faire pipi. Personne ne me juge”, a déclaré Jenner à son entourage d’assistants et d’aides dans une camionnette de sprinter, selon Page Six. La jeune femme de 27 ans a d’abord ri de l’idée d’utiliser un seau à glace vide, mais a finalement décidé de le faire.





“C’est tellement mortifiant pour quiconque devra s’occuper de mon pipi plus tard. Je suis vraiment désolée”, a-t-elle déclaré. Plus tard dans la nuit, quelqu’un de l’équipe lui a demandé en plaisantant si elle pouvait vendre l’urine, et un autre lui a assuré que faire pipi dans un seau est un événement typique pour les artistes au milieu des concerts. Cependant, on ne sait pas quel membre de l’équipe malchanceux s’est retrouvé avec le sale boulot plus tard dans la nuit.

Selon Page six, Jenner a demandé à quelqu’un d’allumer de la musique alors qu’elle remontait sa jupe pour positionner le seau sous elle, admettant plus tard que sa robe noire lourde et fluide avait fait en sorte qu’elle était à bout de souffle juste pour arriver à la camionnette. « Prada, je suis vraiment désolé ! » dit-elle avant d’admettre qu’elle venait de faire pipi accidentellement sur ses pieds.

Jenner a admis que l’utilisation des toilettes dans la camionnette était la “plus grande décision” qu’elle ait jamais prise. “Je ne sais pas ce que j’aurais fait en entrant”, a-t-elle admis.

Lors de l’événement ce soir-là, Jenner portait un haut court noir transparent et blanchissait ses sourcils, mentionnant dans l’épisode qu’elle avait l’air “extraterrestre”. Le Met Gala, a-t-elle fait remarquer, était l’occasion idéale d’y aller et d’essayer quelque chose de nouveau, selon la page six. (Avec les entrées de l’ANI)