Choocha Varun Sharma dit qu’il est enceinte de l’enfant de Bholi Punjaban Richa Chadha, une nouvelle promo impressionne les fans

Dirigé par Mrighdeep Singh Lamba, Fukrey 3 étoiles Pankaj Tripathi, Richa Chadha, Manjot Singh, Varun Sharma et Pulkit Samrat avec d’autres.

La bande-annonce amusante de Fukrey 3 a en effet élevé la barre de l’enthousiasme du public à un niveau supérieur. Suivant la bande-annonce, les créateurs ont sorti le premier numéro de danse optimiste, Ve Fukrey, du film.

Maintenant, comme il ne reste que 10 jours avant sa sortie, voici une promo spéciale nommée ‘Unlock The Madness’ de Fukrey 3 et elle a en effet donné un aperçu de Fukrapanti illimité.





Alors que Fukrey 3 approche constamment de sa sortie et que ce n’est que dans 10 jours, Excel Entertainment sort une promotion exclusive « Unlock The Madness » du film et nous ne pouvons nous empêcher de rire fort sur Fukrapanti de Choocha. Avec le retour de Hunny, Choocha, Laali, Pandit Ji et Bholi Punjaban, cela garantit en effet une double dose de divertissement. L’unité nous emmène dans le monde des Fukra Boys où Choocha se présente aux élections face à Bholi Punjaban et maintenant ce serait passionnant de voir s’il gagnera ou non. Cette unité hilarante a en effet fait monter l’excitation de voir le film à l’écran. Bien que ce ne soit qu’un aperçu, préparez-vous à l’arrivée des Fukra boys dans les salles de cinéma près de chez vous le 28 septembre 2023.

Fukrey a fait son entrée en tant que franchise outsider, mais aujourd’hui, elle règne sur le cœur des masses comme une folie et maintenant, avec son troisième opus qui se prépare à sortir, les fans sont ravis de découvrir le monde de Fukrey. Dirigé par Mrighdeep Singh Lamba et produit sous la bannière d’Excel Entertainment par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar, Fukrey 3 met en vedette Pankaj Tripathi, Richa Chadha, Manjot Singh, Varun Sharma et Pulkit Samrat avec d’autres.