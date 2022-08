Chongqing en Chine échappe à la vague de chaleur dans les restaurants troglodytes

Commentez cette histoire Commentaire

Les abris anti-aériens de la Seconde Guerre mondiale sont devenus une retraite estivale populaire pour de nombreuses personnes dans le sud-ouest intérieur de la Chine, alors que les habitants et les touristes affluent vers les bunkers souterrains et les restaurants troglodytes pour échapper à la chaleur étouffante de cet été. Au cours des étés passés, Chongqing a ouvert une partie de l’espace souterrain de juin à septembre, avec des tabourets, des boissons, des jeux de société et des projecteurs de télévision, pour que les résidents puissent s’éloigner de la chaleur. Cette année, la plupart des abris ont été fermés conformément à la politique « zéro covid » de la Chine, même si la ville subit la vague de chaleur la plus féroce depuis que Pékin a établi des records météorologiques officiels en 1961.

Mais certains restaurants, cafés et magasins convertis à partir de ces installations sont autorisés à ouvrir tant qu’il n’y a pas d’épidémie majeure, et ils trouvent des habitants et des touristes arrivant en masse. Chongqing et la province voisine du Sichuan sont confrontées à une pénurie d’énergie, qui a contraint les usines à arrêter la production et privé de climatisation une grande partie des 32 millions d’habitants de la municipalité de Chongqing, avec des températures pouvant atteindre 113 degrés Fahrenheit. (Le fleuve Yangtze que chevauche Chongqing a atteint un niveau record, diminuant la production d’hydroélectricité dont dépend la région.)

Les plus populaires des points chauds souterrains sont les restaurants “cave hot pot”, convertis d’anciens abris anti-aériens pour servir le hot pot chinois – un bol de bouillon mijotant dans lequel les convives trempent des tranches de viande et de légumes crus pour cuisiner. Chongqing est connue pour sa fondue épicée, qui utilise de la graisse de bœuf, des piments rouges et des grains de poivre du Sichuan engourdissants dans le bouillon.

Cave Pavilion Hotpot, créé en 1989, a suscité un culte après de récentes visites médiatiques. Des tables et des chaises en plastique bordent deux tunnels longs et étroits reliés par un couloir faiblement éclairé.

Les convives peuvent s’attendre à de grandes files d’attente à l’extérieur et à une mauvaise ventilation à l’intérieur, selon les commentaires des clients sur le plus grand site d’avis de Chine, Dianping. Les fuites d’eau sont un problème courant, et une chaîne de restaurants locale a déclaré au Washington Post qu’elle avait suspendu les repas en personne dans un point de vente souterrain après des informations faisant état de sols glissants le mois dernier.

Dans le cadre d’une campagne visant à utiliser les abris antiaériens à la retraite, Chongqing a transformé certains endroits en musées, magasins et autres lieux depuis les années 2010, selon le China National Defence Daily. En tant que base militaire importante pendant la Seconde Guerre mondiale, Chongqing avait construit plus de 1 600 abris en 1942 pour contrer l’invasion japonaise, selon une estimation de chercheurs locaux.

“Je vois le plus grand nombre de clients en été parce que ma maison est isolée de la chaleur et que l’emplacement souterrain vous donne une ambiance différente”, a déclaré Chen Huanwen, propriétaire du café Stone House. “C’est une expérience en soi.”

Chen, conservateur d’art et fan de Van Gogh, a loué et redécoré l’espace avec ses amis et installé des systèmes de plomberie et de ventilation. Ils ont peint un ciel nocturne étoilé sur le toit voûté et marqué des tables comme sièges de train, avec des blocs d’images inspirées de Van Gogh sur le mur montrant “des vues à l’extérieur de la fenêtre du train”.

“Un mal de tête, c’est que l’eau continue de couler du plafond, et nous ne pouvons pas y faire grand-chose”, a déclaré Chen, ajoutant que cela n’a pas dissuadé les visiteurs attirés par la fraîcheur.

Pour compenser la fermeture des abris de refroidissement, Chongqing a désigné 99 stations de métro climatisées comme aires de repos d’été pour que les résidents “échappent à la chaleur torride”, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Les températures ont largement baissé après la pluie de lundi, rendue possible grâce à l’ensemencement artificiel des nuages ​​par le gouvernement, et les autorités locales s’attendent à ce que cette vague de chaleur se termine mardi.