Dans de nombreux autres pays européens, l’assurance maladie est liée à la citoyenneté ou à la résidence, ce qui rend toute personne légalement dans le pays officiellement assurée. Dans les cas particuliers de l’Autriche et de l’Allemagne, la couverture des soins de santé a été étendue ces dernières années. Seul un petit pourcentage reste sans assurance. Le nombre le plus élevé de personnes médicalement non assurées dans l’UE se trouve en Pologne, en Hongrie et en Estonie.

