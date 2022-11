Choléra et criminalité – The New York Times

Puis, quelques mois plus tard, Henry, le Premier ministre, a augmenté le prix du carburant, ce qui a déclenché des manifestations qui ont plongé Haïti dans une quasi-anarchie, et l’un des gangs a bloqué le port par lequel la majeure partie du carburant entre dans le pays. Cela a transformé une mauvaise situation en crise. Haïti n’a pas de réseau électrique fonctionnel, donc tout fonctionne avec des générateurs diesel. Lorsqu’il n’y a pas de carburant, cela a un impact sur presque tout. Les stations-service ont été fermées. Il n’y avait pas de ramassage des ordures dans une grande partie de la capitale, donc elles s’entassaient dans les bidonvilles. Le service des eaux a perdu sa capacité à pomper suffisamment d’eau et les travailleurs humanitaires ne pouvaient pas apporter d’eau dans les zones bloquées par les gangs, ce qui, selon les experts médicaux, a été un contributeur majeur à l’épidémie de choléra.

Vous êtes basé au Mexique. Qu’avez-vous vu lorsque vous vous êtes rendu en Haïti pour faire un reportage – à quel point la violence était-elle présente ?

J’ai pris l’avion pour Port-au-Prince. L’aéroport est toujours fonctionnel. Et il est situé juste à côté de Cité Soleil, le bidonville. De l’avion, vous pouvez voir ce bidonville tentaculaire. Vous voyez le soleil frapper les cabanes en tôle ondulée. Quand j’étais là-bas, il y avait des milliers de réfugiés qui dormaient sur du carton et du ciment juste à côté de l’aéroport. Il n’y avait pas beaucoup de monde dans la rue non plus, et il n’y avait que du carburant du marché noir.

Les gens roulent aussi très vite. Vous conduisez généralement un peu paniqué à Port-au-Prince sur ces routes venteuses qui montent et descendent des rues vallonnées par peur d’être kidnappé par des membres de gangs. Les enlèvements, ciblant à la fois les Haïtiens riches et pauvres, se sont produits au rythme de quatre par jour le mois dernier, selon l’ONU. Ce sentiment de la possibilité que quelque chose se produise à tout moment vous frappe dès la minute où vous quittez l’aéroport.

S’il y a essentiellement un verrouillage sur le pays, pas de carburant et une violence constante des gangs, comment les Haïtiens survivent-ils ? Comment mangent-ils, par exemple ?