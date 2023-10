Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Cela n’a jamais beaucoup changé ma vie ni mes activités. En règle générale, je cours un 5 km pour le cancer du sein et je fais un don à Susan G. Komen. Cette année, c’est différent. Lynnda, ma femme, a un cancer du sein. Elle me permet de partager son histoire car cela pourrait aider d’autres femmes.

Lynnda passe une mammographie annuelle. Elle a découvert une grosseur avant la mammographie programmée et a décidé de la faire examiner plutôt que d’attendre des mois. Une biopsie (à l’aide d’un petit outil pour prélever un échantillon de la masse) a été réalisée. Le médecin elle-même a appelé Lynnda pour lui annoncer le résultat. C’était un cancer. Ce n’était pas ce que nous voulions entendre. C’est effrayant. La bonne nouvelle, c’est qu’elle l’a détecté tôt. Il s’agissait d’un stade 1 limité à un seul sein. Un PET-scan a montré qu’il ne s’était pas propagé aux ganglions lymphatiques.

Le chirurgien de Lynnda est doué dans ce qu’elle fait et est une personne très attentionnée. Lors d’un rendez-vous après le PET-scan, elle nous a expliqué les options. Lynnda pourrait se faire enlever le sein affecté (mastectomie) et subir une chirurgie reconstructive. Cela résoudrait le problème du cancer mais nécessiterait plusieurs interventions chirurgicales. Elle pourrait subir une tumorectomie (thérapie conservatrice du sein) qui enlèverait la grosseur et les tissus environnants. Il s’agit généralement d’une intervention chirurgicale ambulatoire. Il y a un risque, certaines cellules cancéreuses pourraient rester sur place. Une série de traitements de radiothérapie est nécessaire après la guérison de la chirurgie. On nous a dit que des études récentes montrent que la tumorectomie et la mastectomie ont à peu près les mêmes taux de récidive et de survie globale.

Ce fut une décision importante pour Lynnda. Nous avons passé beaucoup de temps à en parler. J’ai écouté et j’ai été une caisse de résonance. J’avais aussi mes propres questions. Le médecin pourrait répondre à certaines questions. D’autres ont reçu des réponses de femmes qui avaient subi les opérations chirurgicales. J’ai dit à Lynnda que je soutiendrais quel que soit son choix. En raison de son âge et de la chirurgie peu invasive, la tumorectomie était son choix.

J’ai perdu deux grands-parents à cause d’un cancer, mais pas d’un cancer du sein. Lynnda a perdu une grand-mère. Dans les années 1960, le cancer était une condamnation à mort. Beaucoup de choses ont changé depuis. Nous avons de meilleurs traitements aujourd’hui. Lorsque les amis et la famille ont appris l’existence du cancer de Brest de Lynnda, des femmes l’ont contactée et ont partagé leurs histoires de survie au cancer du sein. Ils ont offert leur soutien et leurs encouragements. Dannielle, notre fille, a des amies qui ont survécu au cancer du sein. Ils ont envoyé des courriels de soutien et répondu aux questions de Lynnda. J’ai été surpris par le grand nombre de femmes de tous âges, depuis les années 1980, qui ont survécu et n’ont plus de cancer. Je n’avais pas réalisé à quel point le cancer du sein était répandu. Cela a coûté de nombreuses vies. Suzanne Summers vient de mourir d’un cancer du sein la semaine dernière. Aujourd’hui, la plupart des femmes survivent.

Deux des cousines de Lynnda avaient un cancer du sein et n’en ont plus. L’une d’elles a eu son cancer du sein en même temps que moi, il y a près de 40 ans. Son médecin l’a attaqué de manière agressive par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Elle a perdu tous ses cheveux. Il a repoussé et est superbe aujourd’hui. Les cousins ​​de Lynnda mènent tous deux une vie bien remplie et active.

Lynnda a subi une tumorectomie cette semaine. Selon le chirurgien, « Ça s’est parfaitement déroulé. » Elle pense qu’elle a attrapé tout le cancer. Les résultats de la biopsie seront disponibles la semaine prochaine. Faites un suivi avec le chirurgien dans deux semaines. Trois heures après l’opération, nous étions à la maison. Lynnda a mal à l’endroit où se trouve l’incision. Elle éprouve de l’inconfort au lieu de la douleur. Espérons que cela ne changera pas. Nous rencontrons l’oncologue la semaine prochaine. Son médecin m’a dit qu’il ne commencerait pas la radiothérapie tant qu’elle n’aurait pas guéri de l’opération, soit au moins six semaines. Le pronostic de Lynnda est bon car ils ont détecté et traité le cancer tôt avant qu’il n’atteigne ses ganglions lymphatiques et ne se propage dans tout son corps. Nous ne savons pas ce qu’implique la radiation et combien de semaines sont nécessaires. D’autres femmes lui ont dit qu’elles étaient extrêmement fatiguées après la radiothérapie.

Lynnda et moi avons toutes deux une foi profonde en Dieu. La famille et les amis de tout le pays prient pour Lynnda. Son attitude positive fait une grande différence dans sa capacité à surmonter les défis auxquels elle est confrontée. L’attitude est un choix. Elle espère réussir. Lynnda est une grande partisane de l’équipe de football de notre lycée. Elle m’a dit de dire aux garçons qu’elle serait présente à notre match éliminatoire de section après l’opération et elle l’a été. Nous avons gagné et nous passons à autre chose.

Pour mieux soutenir Lynnda, j’ai parlé à des amies dont les épouses avaient un cancer du sein afin de comprendre à quoi je pouvais m’attendre et comment je pouvais aider au mieux. J’ai également appris des infirmières que le cancer du sein n’est pas réservé aux femmes. Les taux de cancer du sein chez les hommes sont en augmentation.

Le mois de sensibilisation au cancer du sein est le moment idéal pour mieux comprendre cette maladie répandue. Selon l’American Cancer Society en 2023 ;

∫ Le cancer du sein représente 30 % de tous les cancers féminins.

∫ En 2023, 300 000 nouveaux cas seront diagnostiqués.

∫ En 2023, 44 000 femmes mourront du cancer du sein.

∫ 1 femme sur 8 développera un cancer du sein.

∫ Certaines femmes ne présentent aucun symptôme. Un dépistage régulier du cancer est important.

Lynnda a remarqué une grosseur et l’a fait examiner. Elle croit aux mammographies régulières pour une détection précoce. C’est le bon moment pour planifier votre mammographie. L’auto-examen est également important. Nous connaissons notre corps mieux que quiconque. Nous pouvons savoir s’il y a des changements et les faire vérifier. Nous trouvons que la foi en Dieu aide. Garder une attitude positive est important. Regardez et parlez aux survivants pour renforcer votre croyance. Croyez que vous réussirez à vaincre le cancer. Avoir des amis sur lesquels on peut compter est important pour obtenir du soutien.

Lynnda et moi avons du travail à faire pour vaincre cette maladie. C’est une combattante qui espère réussir. Vous choisissez votre propre attitude. Vous pouvez vous concentrer sur ceux qui sont décédés ou sur ceux qui vivent une vie bien remplie. Nous choisissons de nous concentrer sur la vie.

Greg Kozera, [email protected], est le directeur du marketing et des ventes de Shale Crescent USA, www.shalecrescentusa.com. Il est ingénieur professionnel titulaire d’une maîtrise en génie environnemental et possède plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Il est conférencier professionnel et auteur de quatre livres et de nombreux articles publiés.







