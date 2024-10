Choix, pronostics et meilleurs paris Seahawks vs Lions – NFL Semaine 4

Les Lions de Détroit accueillent les Seahawks de Seattle ce soir au Ford Field.

Malgré le bilan parfait de 3-0 de Seattle, mes prédictions Seahawks contre Lions s’attendent à ce que leur séquence d’invincibilité se termine au cours de la semaine 4. Voici mes meilleurs choix gratuits de la NFL pour Monday Night Football le 30 septembre.

Prédiction Seahawks vs Lions MNF

Mon meilleur pari

Lions -3,5 (-115 à FanDuel)

Mon analyse

En fin de compte, les Seahawks de Seattle sont aussi bons que le suggère leur fiche de 3-0. De même, les Lions de Détroit ne sont pas aussi mauvais qu’ils l’ont été cette année, et ils ont toujours une fiche de 2-1.

Les Seahawks ne sont certainement pas aussi dominants en défense que les statistiques l’indiquent. Ils ont profité du fait de jouer contre un trio de terribles quarterbacks, profitant de Bo Nix, Jacoby Brissett et Skylar Thompson.

Ils se rendent maintenant à Détroit pour affronter une équipe des Lions qui mène la NFL en termes de taux de réussite. Jared Goff et le jeu de passes de Detroit semblaient un peu désynchronisés pour commencer cette saison – mais avec plusieurs armes offensives et une ligne offensive solide, ils devraient bientôt pouvoir trouver leur rythme.

De l’autre côté du ballon, les Seahawks ont eu du mal à faire circuler le ballon (24e en rush EPA) et se sont appuyés sur leur attaque aérienne (13e en dropback EPA). Cependant, ils ne se classent qu’au 29e rang de la ligue pour le blocage des passes par PFF, tandis que les Lions sont troisièmes dans la NFL pour la note de précipitation des passes (81,3).

La défense des Lions devrait être en mesure de faire suffisamment pour perturber Geno Smith afin que leur attaque se retire.

Parcours dans le même match Seahawks vs Lions MNF

Lions -3,5 Plus de 46,5 Geno Smith plus de 250 verges par la passe

Le porteur de ballon Kenneth Walker III n’est pas au complet et les Seahawks ne voudront pas envoyer le ballon à un Lions D qui se classe troisième de la ligue en termes de rush EPA. Attendez-vous à ce que Seattle s’appuie sur son attaque aérienne et à Geno Smith pour cibler ses talentueux larges contre un secondaire vulnérable de Détroit.

Malgré un scénario de jeu positif la semaine dernière, Smith a lancé pour 289 verges et accumulé 44 tentatives de passes pour 327 verges au cours de la deuxième semaine contre les Pats. Il a également complété 32 passes sur 41 pour 328 verges lorsque Seattle a renversé Detroit au Ford Field l’année dernière.

Ces équipes ont totalisé 68 points lors de la rencontre précédente et ont des compositions presque identiques cette fois-ci. Ce total semble trop faible si l’on considère que la défense de Seattle va régresser maintenant qu’elle fait face à un QB compétent – ​​surtout avec de multiples blessures parmi les sept premiers.

Apprenez à parier sur un même jeu grâce à ces conseils et stratégies utiles.

Nouveaux utilisateurs

Cotes Seahawks contre Lions

Cotes en direct Seahawks vs Lions

Cotes d’ouverture Seahawks vs Lions

Propagé : Seattle +4,5 | Détroit -4,5

: Seattle +4,5 | Détroit -4,5 Ligne d’argent : Seattle +180 | Détroit -220

: Seattle +180 | Détroit -220 Plus/Moins: Plus de 47 | Moins de 47 ans

Chances gracieuseté de FanDuel

Spread Seahawks vs Lions et analyse Over/Under

Les premiers fonds sont arrivés sur les Seahawks, réduisant leur ligne de +4,5 à +3,5.

Le total prévisionnel était de 48,5, mais après que les Lions aient joué un autre match à faible score au cours de la troisième semaine, l’O/U a rouvert à 47 avant de redescendre à 46,5.

Bien que les Seahawks aient une fiche de 3-0 en SU, leur dernière victoire de 24-3 contre les Dolphins marquait la première fois cette année qu’ils couvraient l’écart.

Les Lions ont battu les Cardinals 20-13 la semaine dernière pour améliorer leur fiche à 2-1 SU et ATS, tandis que les Under ont encaissé leurs trois matchs.

Tendance des paris Seahawks vs Lions à connaître

Détroit a une fiche de 19-7 contre l’écart (73,1 %) à domicile depuis 2021. Découvrez plus de tendances de paris NFL pour les Seahawks contre les Lions.

Informations sur le jeu Seahawks contre Lions

Emplacement: Ford Field, Détroit, Michigan Date: Lundi, 9-30, 2024 Démarrer: 20 h 15 HE TV: abc

Dernières blessures des Seahawks contre les Lions

Météo des Seahawks et des Lions

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez l’impact de la météo sur les paris sur la NFL.

