Choix, pronostics et meilleurs paris Eagles vs Buccaneers – NFL Semaine 4

Plusieurs facteurs laissent présager une grosse semaine 4 de Saquon Barkley – et nous plaçons nos paris en conséquence.

Les Eagles de Philadelphie se déplacent vers le sud, en Floride, face aux Buccaneers de Tampa Bay dans une bataille entre deux équipes 2-1 dimanche après-midi.

Découvrez pourquoi mes pronostics Eagles contre Buccaneers comptent sur Saquon Barkley pour continuer à jouer pour les Birds à Tampa Bay dans mes meilleurs choix de la semaine 4 de la NFL pour le dimanche 29 septembre.

Prédiction Eagles vs Buccaneers

Mon meilleur pari

Saquon Barkley Plus de 75,5 verges au sol (-120 à BetMGM)

Mon analyse

Les Eagles de Philadelphie sont sortis cette intersaison et ont recruté l’ancien porteur de ballon des Giants de New York, Saquon Barkley, loin de leur rival de division. Cette décision a porté ses fruits dès le début, puisque la star RB a accumulé 351 verges en 63 courses (5,6 verges par course) avec quatre touchés pour démarrer.

Barkley a toujours fait partie de l’attaque offensive des Eagles au début de la saison et a montré son explosivité avec un score de 65 verges la semaine dernière à la Nouvelle-Orléans. Il a désormais totalisé plus de 95 verges au cours des trois matchs, dont 109 lors de la première semaine et 147 la semaine dernière.

La défense des Buccaneers de Tampa Bay n’a pas été très bonne contre la course cette saison, accordant 413 verges au sol (137,7 par match) jusqu’à présent. Alors que seul Jahmyr Gibbs au cours de la semaine 2 a franchi cette barre de plus de 75,5, le RB des Broncos Tyler Badie a couru 70 verges en seulement neuf courses la semaine dernière.

Il convient également de noter les prévisions météorologiques à Tampa Bay. Alors que l’ouragan Heline fait des ravages dans le sud, des orages sont attendus dimanche après-midi. Si tel est le cas, passer le ballon sera un peu plus difficile, ce qui entraînera encore plus de courses de Barkley.

Parlay Eagles vs Buccaneers dans le même match

Les Eagles seraient invaincus sans quelques décisions différentes lors de leur défaite contre les Falcons. Alors que les Bucs ont également une fiche de 2-1, ils viennent de subir une mauvaise défaite contre les Broncos en tant que favoris à six points.

Les prévisions météorologiques laissent présager un match bâclé, ce qui signifie un match avec un faible score. Soutenez les Birds et les Under 42,5 à Tampa Bay.

Cotes Eagles contre Buccaneers

Eagles vs Buccaneers cotes en direct

Cotes d’ouverture Eagles vs Buccaneers

Propagé : Philadelphie -2,5 (-110) | Tampa Bay +2,5 (-110)

: Philadelphie -2,5 (-110) | Tampa Bay +2,5 (-110) Ligne d’argent : Philadelphie -145 | Tampa Bay +120

: Philadelphie -145 | Tampa Bay +120 Plus/Moins: Plus de 46,5 (-110) | Moins de 46,5 (-110)

Cotes gracieuseté de BetMGM

Spread Eagles vs Buccaneers et analyse Over/Under

Les cotes des Eagles ont débuté avec 2,5 points de favoris sur l’écart de points, mais elles ont été pariées jusqu’à -1,5 vendredi après-midi.

Le total a également été réduit, probablement en raison des prévisions météorologiques. Il est en baisse à 42,5 après une ouverture à 46,5 en début de semaine.

Tendance des paris Eagles vs Buccaneers à connaître

Les Buccaneers ont marqué derniers lors de 10 de leurs 13 derniers matchs (+7,65 unités / 53% ROI). Découvrez plus de tendances de paris NFL pour Eagles vs Buccaneers.

Informations sur le jeu Eagles vs Buccaneers

Emplacement: Stade Raymond James, Tampa, Floride Date: Dimanche 9-29, 2024 Démarrer: 13 h HE TV: RENARD

Dernières blessures des Eagles contre les Buccaneers

Météo des Eagles et des Buccaneers

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez l’impact de la météo sur les paris sur la NFL.

