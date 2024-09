Choix, pronostics et meilleurs paris de la semaine 4 de la NFL par un expert de Vegas : ce pari combiné de football à 3 équipes rapporte plus de 6-1

La plupart des pronostics de la semaine 4 de la NFL pourraient inclure les pronostics contre les pronostics de spread, mais vous ne devriez pas ignorer le Over/Under, surtout dans un seul match. Bills vs Ravens lors du Sunday Night Football pourrait être un aperçu des séries éliminatoires, et les équipes ont vu le tableau d’affichage s’illuminer lors des matchs cette saison. Le Over est un combiné de 5-1 après que les deux équipes aient favorisé le Under la saison dernière. Les dernières lignes de la NFL de la semaine 4 indiquent que le total de ce match est de 46,5, avec seulement deux matchs cette semaine ayant des totaux NFL plus élevés. En 2024, les matchs des Ravens ont une moyenne de 49,7 points, tandis que les matchs des Bills ont une moyenne de 53,3.

Cependant, les trois confrontations précédentes entre Lamar Jackson et Josh Allen ont vu un total de points combiné moyen de seulement 34,7. Alors, vos prédictions de la semaine 4 de la NFL pour ce match devraient-elles pencher davantage vers la tendance historique du Under ou davantage vers les données de cette saison et du Over ? Avant de faire des pronostics de la semaine 4 de la NFL ou des paris combinés de la NFL, assurez-vous de Découvrez ce que Larry Hartstein, analyste senior chez SportsLine, a à dire.

Ancien rédacteur en chef de Covers et The Linemakers, Hartstein combine un vaste réseau de sources de Vegas avec une approche analytique qu’il a perfectionnée en travaillant pour Pro Football Focus. Hartstein a terminé à égalité à la 52e place (sur 1 598 participants) au SuperContest Westgate Las Vegas 2022, avec un bilan de 53-34-3 ATS. Ses sélections hebdomadaires de concours de Vegas constituent la base de sa colonne des meilleurs paris NFL, qui est de 83-52-3 (61,5 %, +25,50 unités) depuis sa création en 2022. Il a obtenu un bilan de 2-1 la semaine dernière.

Pour la semaine 4, Hartstein a misé sur trois paris sûrs. Si vous pariez sur ses pronostics, vous pourrez toucher un gain supérieur à 6 contre 1. Vous ne pouvez voir que les choix NFL de Hartstein pour la semaine 4 sur SportsLine.

Les meilleurs choix de la semaine 4 de la NFL

Nous pouvons vous dire que Hartstein adore les Steelers (-1,5, 40) sur la route contre les Colts. Ittsburgh est l’une des deux équipes encore invaincues ATS cette saison, et elle a couvert chacun de ses six derniers matchs de saison régulière depuis la saison dernière. Les Steelers ne se contentent pas de s’en sortir au cours de cette série, car ils ont couvert l’écart de 10,8 points en moyenne. Pendant ce temps, Indianapolis n’a qu’un bilan de 1-4 ATS lors de ses cinq derniers matchs en tant qu’outsider.

Le quarterback des Colts Anthony Richardson traverse une période difficile en deuxième année et se classe dernier de la NFL en pourcentage de passes complétées, deuxième pire en évaluation des passeurs et leader de la ligue en interceptions. Il doit maintenant affronter la défense la mieux classée qui compte des joueurs émergents en plus du candidat annuel au titre de joueur défensif de l’année TJ Watt.

« Edge Nick Herbig (2 sacks contre les Chargers) est une étoile montante dans une unité qui concède 8,7 points par match. Attendez-vous à ce que Pittsburgh force Anthony Richardson (6 INT, 2 fumbles) à perdre le ballon et à améliorer son bilan à 4-0 », a déclaré Hartstein à SportsLine. Découvrez quels autres paris combinés NFL faire ici.

Comment faire des paris combinés NFL pour la semaine 4

Hartstein a également participé à deux autres confrontations de la NFL, notamment en soutenant une équipe dont le quart-arrière « s’épanouit généralement dans cette confrontation ». Vous ne pouvez voir que les meilleurs paris NFL et les paris combinés de la semaine 4 de Hartstein sur SportsLine.

Quels sont les meilleurs choix de Hartstein pour la semaine 4 de la NFL et quels autres matchs de la NFL devriez-vous cibler pour un solide gain de 6-1 ? Visitez SportsLine maintenant pour voir les meilleurs paris de la semaine 4 de la NFL de l’expert de Vegas qui a augmenté de 25,50 unités sur les choix NFL ATSet découvrez.