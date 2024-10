Choix, pronostics et meilleurs paris Chiefs vs 49ers – NFL Semaine 7

20 octobre 2024 • 13 h 30 HE

L’affrontement entre les Chiefs et les 49ers de dimanche après-midi est peut-être une revanche du Super Bowl, mais c’est une opportunité que Tom Oldfield considère comme une opportunité pour Deebo Samuel de dominer. Découvrez pourquoi il a choisi ce récepteur à tout faire pour un gros match.

Photo par – Imagn Images. Sur la photo : le receveur des 49ers de San Francisco, Deebo Samuel, porte le ballon vers le haut du terrain.

Il n’y a rien de tel qu’une revanche du Super Bowl pour pimenter la saison régulière – et c’est ce que nous aurons dimanche, avec les Chiefs de Kansas City, invaincus, en visite chez les 49ers de San Francisco.

KC a survécu à quelques frayeurs lors de son départ 5-0, et mes prédictions Chiefs contre 49ers adhèrent au fait qu’il s’agit d’un match de vengeance pour San Francisco – peu importe ce que dit l’entraîneur-chef Kyle Shanahan.

Mes choix dans la NFL décomposent cette confrontation phare du 20 octobre avec un aperçu d’un Deebo Samuel en forme.

Prédiction des chefs contre les 49ers

Qui gagnera les Chiefs contre les 49ers ?

Les records de début de saison peuvent être un peu trompeurs, et il semble que la marque de 3-3 des 49ers de San Francisco sous-estime la façon dont jouent les hommes de Shanahan.

Les 49ers doivent en avoir assez de voir les Chiefs de Kansas City lors des grands matchs, mais je ne vois pas les hôtes hésiter à tenter de vaincre Mahomes and Co., en particulier avec la défense des visiteurs éclipsant leur attaque.

Compte tenu de la faible profondeur des receveurs de Kansas City et du retour attendu de l’arrière n°1 de San Francisco, Jordan Mason, je regarde au-delà de l’excellent record de 21-4 d’Andy Reid après des semaines de congé et je choisis les 49ers pour mettre fin à la séquence de 10 victoires consécutives des Chiefs.

Mon meilleur pari

Deebo Samuel Plus de 54,5 yards sur réception (-115 à BetMGM)

Mon analyse

L’absence prolongée de Christian McCaffrey aurait pu vraiment submerger cette attaque des 49ers de San Francisco, mais Deebo Samuel est l’une des principales raisons pour lesquelles les 49ers maintiennent le cap.

Samuel remplit de nombreux rôles différents pour les visiteurs et il a incendié le secondaire des Seahawks de Seattle lors de la victoire de jeudi dernier, terminant avec 102 verges sur réception, dont un touché de 76 verges.

Il a atteint le Over sur ce chiffre lors de trois de ses quatre derniers matchs, et il a également dépassé la barre des 100 verges lors de la deuxième semaine contre les Vikings du Minnesota. Je sens un autre Over dimanche.

Lorsque le blitz arrive, Brock Purdy est prêt à se battre dans la poche et à tirer quelques tirs sur le terrain. Purdy mène la ligue avec 23 passes de plus de 20 verges cette saison, et Samuel en est souvent le bénéficiaire.

Il tire également le meilleur parti de ses cibles. Samuel se classe quatrième de la ligue avec 87 verges après contact, et les 49ers constituent une menace offensive bien plus grande que les deux derniers adversaires des Chiefs de Kansas City.

Avec Brandon Aiyuk et George Kittle également capables d’étirer le secondaire de Kansas City, Samuel devrait avoir une couverture individuelle savoureuse à exploiter.

Parcours dans le même match Chiefs vs 49ers

Deebo Samuel Plus de 54,5 verges sur réception Kareem Hunt atterrit à tout moment Patrick Mahomes Plus de 240,5 verges par la passe

Depuis que Kareem Hunt a été ajouté à l’équipe d’entraînement de Kansas City fin septembre, il semblait inévitable qu’il se retrouve avec une grande part des touches de champ arrière – et il a fait un travail solide en remplaçant la production d’Isiah Pacheco.

Hunt a réussi 28 touches lors de la victoire des Chiefs lors de la cinquième semaine contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Bien que l’efficacité n’ait rien d’extraordinaire, il a trouvé la zone des buts ce soir-là et je le vois profiter à nouveau des courses en zone rouge dimanche.

Les 49ers se classent dans le Top 10 des verges au sol autorisées par match, j’ai donc des doutes sur les chiffres au sol de Hunt, mais cela n’a pas d’importance pour cet accessoire de touché à tout moment, qui s’étend également à son travail de réception.

Je complète mon SGP avec le Over sur l’accessoire de passes de Patrick Mahomes. Il a dépassé cette ligne de 240,5 lors de ses deux dernières sorties, dont un effort de 331 verges contre les Saints, et il a lancé pour 333 verges contre les 49ers lors du Super Bowl LVIII.

Si les visiteurs ne peuvent obtenir aucune traction dans le jeu au sol, Reid n’hésitera pas à fausser encore plus le plan de match vers la passe, et les Chiefs ont juste assez de receveurs éprouvés pour aider Mahomes à encaisser cet accessoire.

Vous cherchez plus de choix? Découvrez le choix de parlay des Chiefs contre les 49ers de Robert Criscola dans le même match.

Apprenez à parier sur un même jeu grâce à ces conseils et stratégies utiles.

Cotes Chiefs contre 49ers

Chiefs contre 49ers cotes en direct

Cotes d’ouverture des Chiefs contre les 49ers

Propagé : Kansas City +1,5 | San Francisco -1,5

: Kansas City +1,5 | San Francisco -1,5 Ligne d’argent : Kansas City +100 | San Francisco -125

: Kansas City +100 | San Francisco -125 Plus/Moins: Plus de 46,5 | Moins de 46,5

Cotes gracieuseté de BetMGM

Spread des Chiefs contre les 49ers et analyse Over/Under

C’est l’occasion rare de parier sur Mahomes en tant que léger outsider et les Chiefs ont une fiche de 9-1 contre l’écart à leurs 10 derniers matchs.

Mais les 49ers ont une fiche de 15-5 lors de leurs 20 derniers matchs au Levi’s Stadium, et ils ont atteint la moneyline 1H dans 16 de leurs 22 derniers matchs.

Bien que l’Over ait une fiche de 7-3 lors des 10 dernières sorties de San Francisco, Kansas City vient de remporter trois Unders consécutifs et n’a pas atteint la barre des 30 points depuis novembre dernier.

Ne comptez pas sur une finale avec un score élevé – le 4Q Under a une fiche de 15-3 lors des 18 derniers matchs des Chiefs.

Tendance des paris Chiefs vs 49ers à connaître

Le 1H Over a une fiche de 9-2 lors des 11 derniers matchs à domicile des 49ers. Découvrez plus de tendances de paris NFL pour les Chiefs contre les 49ers.

Informations sur le match Chiefs contre 49ers

Emplacement: Stade Levi’s, Santa Clara, Californie Date: Dimanche 10-20 2024 Démarrer: 16 h 25 HE TV: RENARD

Dernières blessures des Chiefs contre les 49ers

Météo des Chiefs contre les 49ers

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez l’impact de la météo sur les paris sur la NFL.

