Choix, pronostics et meilleurs paris Chargers vs Cardinals – NFL Semaine 7

Photo par – Imagn Images. Sur la photo : le quart-arrière des Chargers de Los Angeles Justin Herbert et le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray.

Justin Herbert et les Chargers de Los Angeles sont tranquillement passés à 3-2, en grande partie dépendant de JK Dobbins et du jeu au sol. Ce soir, ils se déplacent pour affronter Kyler Murray et les Cardinals de l’Arizona, qui ont désespérément besoin d’une victoire. Le coup d’envoi est prévu à 21 h HE au State Farm Stadium de Glendale, le match étant diffusé sur ESPN+.

Mes prédictions Chargers contre Cardinals n’attendent pas grand-chose de Marvin Harrison Jr. car il devrait revenir après une commotion cérébrale.

Continuez à lire pour les choix gratuits de la NFL pour le lundi 21 octobre. Pour une plongée plus approfondie dans l’action, n’oubliez pas nos accessoires Chargers vs Cardinals et un coup de projecteur sur les accessoires du QB de l’Arizona Kyler Murray.

Prédiction Chargers vs Cardinals MNF

Mon meilleur pari

Marvin Harrison Jr. Moins de 4,5 réceptions (-160 à FanDuel)

Mon analyse

Bien qu’il ait certainement connu des moments brillants, le receveur recrue des Cardinals de l’Arizona, Marvin Harrison Jr., a été une déception indéniable jusqu’à présent après avoir terminé quatrième au classement général du repêchage.

Le joueur de 22 ans ne compte que deux matchs avec cinq réceptions ou plus et deux avec plus de 50 verges. Et bien qu’il ait été autorisé à jouer ce soir, il vient également de subir une commotion cérébrale qui l’a éliminé du match de la semaine dernière.

Même avant cela, il commençait à voir sa participation instantanée baisser, passant de 88 et 92 % au cours des semaines 3 et 4 à 76 % au cours de la semaine 5. Bien qu’il ne soit pas un facteur majeur, le retour de suspension de Zay Jones ajoute un nom supplémentaire à entrer dans le mélange.

Harrison attirerait probablement l’attention de Kristian Fulton pour la plupart de ses parcours, et Fulton a été l’un des meilleurs cornerbacks de la ligue cette saison. Les Cardinals ont besoin que Harrison soit un contributeur majeur, mais compte tenu de sa blessure et de son inefficacité globale, cela pourrait prendre un certain temps pour le mettre au courant.

Parlay Chargers vs Cardinals MNF dans le même match

Marvin Harrison Jr. Moins de 4,5 réceptions JK Dobbins Moins de 79,5 verges au sol Justin Herbert Moins de 1,5 passes TD

De l’autre côté de ce match, le match de course des Chargers de Los Angeles est et devrait être au centre de l’attention.

Les Chargers n’ont pas hésité à donner à JK Dobbins une charge de travail complète malgré des blessures consécutives mettant fin à la saison, couronnées par les 25 courses qui lui ont été données la semaine dernière.

Il a transformé cela en seulement 96 yards (3,8 YPC) et n’a pas réussi à dépasser le total de ce soir lors des deux matchs précédents malgré un total de 14 et 15 tentatives (2,3 et 2,9 YPC dans ces matchs). Kimani Vidal a également impressionné Jim Harbaugh lors de ses débuts dans la saison la semaine dernière et pourrait siphonner davantage d’opportunités ce soir et à mesure que la saison avance.

En plus de cela, la défense contre la course des Cardinals (15e en DVOA) n’est pas aussi invitante à attaquer que leur défense contre la passe (28e), donc Dobbins pourrait continuer à avoir du mal du point de vue de l’efficacité.

Dans les airs, nous devrions également voir Justin Herbert passer sous son total de touchés.

Il n’a disputé qu’un seul match avec plusieurs touchés cette année et les a disputés dans seulement la moitié de ses matchs complets l’année dernière dans ce qui était une attaque beaucoup plus centrée sur les passes (36,6 tentatives de passes par match contre 20,8 cette année).

Apprenez à parier sur un même jeu grâce à ces conseils et stratégies utiles.

Bonus des meilleurs chargeurs contre cardinaux Obtenez 300 $ de paris bonus lorsque vous gagnez avec FanDuel ! Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte sur FanDuel et placer votre premier pari de 5 $+ sur la NFL – et obtenir 300 $ de paris bonus si votre premier pari est gagnant ! Inscrivez-vous maintenant sur FanDuel Sportsbook ou apprenez-en plus avec notre revue complète de FanDuel.

Cotes Chargers vs Cardinals

Chargers vs Cardinals cotes en direct

Cotes d’ouverture des Chargers contre les Cardinals

Propagé : Los Angeles -2,5 | Arizona +2,5

: Los Angeles -2,5 | Arizona +2,5 Ligne d’argent : Los Angeles -145 | Arizona +120

: Los Angeles -145 | Arizona +120 Plus/Moins: Plus de 43,5 | Moins de 43,5

Chances gracieuseté de FanDuel

Spread Chargers vs Cardinals et analyse Over/Under

Les Chargers ont une fiche de 3-2 (2-1 à l’extérieur) contre l’écart cette année, et les Cardinals ont une fiche de 3-3 (1-2 à domicile).

FanDuel rapporte que 75 % des billets et 84 % des poignées sont sur le spread des Chargers.

Les Chargers ont une fiche de 4-1 chez les Under cette année (aucune autre équipe n’a moins de Unders) et l’Arizona a une fiche de 3-2-1 chez les Over.

FanDuel rapporte que 61 % des tickets et 76 % des poignées sont sur Over.

Les 25,4 tentatives de passes des Chargers par match constituent la marque la plus basse de la ligue, et l’écart entre eux et la 31e équipe est aussi grand que l’écart entre la 31e et la 26e.

Les 220,3 verges par la passe autorisées par match des Cardinals constituent la dixième pire note de l’année, mais ils ont atteint la quatrième plus faible tentative de passe par match (28,3).

Tendance des paris Chargers vs Cardinals à connaître

Les Cardinals ont perdu cinq de leurs six derniers matchs contre les Chargers, mais un seul match a eu lieu depuis le repêchage de Kyler Murray en 2019. Découvrez plus de tendances de paris NFL pour les Chargers contre les Cardinals.

Comment regarder les Chargers contre les Cardinals

Emplacement: Stade State Farm, Glendale, Arizona Date: Lundi 10-21 2024 Démarrer: 21h00 HE TV: ESPN+

Apprenez à diffuser gratuitement Chargers vs Cardinals en direct.

Dernières blessures des Chargers contre les Cardinals

Météo des Chargers et des Cardinals

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez l’impact de la météo sur les paris sur la NFL.

Non destiné à être utilisé dans MA.

Divulgation des affiliés: Notre équipe d’experts a soigneusement étudié et sélectionné chaque produit qui apparaît sur notre site Web. Nous pouvons recevoir une compensation si vous vous inscrivez via nos liens.

Voir les conditions générales de FanDuel Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER. L’espoir est là. GamblingHelpLineMA.org ou appelez le (800) 327-5050 pour une assistance 24h/24 et 7j/7 (MA). Appelez le 1-877-8HOPE-NY ou envoyez un SMS à HOPENY (467369) (NY).

21+ et présent dans certains États. FanDuel propose des paris sportifs en ligne au Kansas dans le cadre d’un accord avec Kansas Star Casino, LLC. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER ou visitez FanDuel.com/RG (CO, IA, KY, MI, NJ, OH, PA, IL, TN, VA, VT), 1-800-NEXT-STEP ou envoyez NEXTSTEP au 53342 ( AZ), 1-888-789-7777 ou visitez ccpg.org/chat (CT), 1-800-9-WITH-IT (IN), 1-800-522-4700 ou visitez ksgamblinghelp.com (KS), 1-877-770-STOP (LA), visitez www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-522-4700 (WY) ou visitez www.1800gambler.net (WV).

Pages liées à ce sujet