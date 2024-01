Choix pour remporter les titres du Super Bowl, AFC-NFC

Le week-end des wild card n’a peut-être pas été rempli d’autant de matchs serrés que nous le souhaiterions, mais il y aura quand même un certain nombre de bouleversements, de gros jeux et de développements choquants qui nous ont tenus en haleine tout au long. Le tour de division apportera certainement encore plus.

Les Ravens de Baltimore et 49ers de San Francisco feront chacun leur première apparition en séries éliminatoires après avoir obtenu la tête de série de chaque conférence, et tous deux affronteront une équipe surprenante dans leur match. Les Ravens affronteront les Texans de Houston après CJ Stroud et compagnie ont anéanti les Cleveland Browns, mettant fin à leur course à Cendrillon avec Joe Flacco comme quart-arrière. Les Browns étaient favoris avant ce match, et une grande partie du public pensait qu’un match de revanche entre Flacco et les Ravens avait lieu ce week-end. Hélas, nous devrons nous contenter de la probable recrue offensive de l’année contre le probable MVP. Comme c’est déchirant.

Dans la NFC, les Niners affronteront un adversaire familier en séries éliminatoires, les Packers de Green Bay. Green Bay a stupéfié le monde du football, décimant les Cowboys de Dallas sur la route. Alors que les 49ers ont remporté chacune de leurs quatre dernières rencontres éliminatoires contre les Packers, Green Bay compte désormais un nouveau quarterback en Jordanie Amour qui pourrait être le changement de rythme exact nécessaire pour que Green Bay s’impose.

Les Ravens et les 49ers joueront le samedi 20 janvier, tandis que les Lions de Détroit, les Buccaneers de Tampa Bay, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City joueront le 21. Voici quelques prédictions concernant qui sortira vainqueur.

Nouvelles de la NFL :Mike Tomlin prévoit de revenir chez les Steelers pour une 18e saison

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Classement AFC

1. Corbeaux de Baltimore – 1 St AFC Nord (13-4)

AFC Nord (13-4) 2. Billets de buffle – 1 St AFC Est (10-6)

AFC Est (10-6) 3. Chefs de Kansas City – 1 St AFC Ouest (11-6)

AFC Ouest (11-6) 4. Texans de Houston – 1 St AFC Sud (10-7)

AFC Sud (10-7) 5. Browns de Cleveland – 2 sd AFC Nord (11-6) -*éliminé

AFC Nord (11-6) -*éliminé 6. Dauphins de Miami – 2 sd AFC Est (11-6) -*éliminé

AFC Est (11-6) -*éliminé 7. Steelers de Pittsburgh – 3rd AFC Nord (10-7) -*éliminé

Par NFL.com

Prédictions des rondes de division de l’AFC

Réseau de football professionnel: Les Corbeaux et les Chiefs gagnent

Brian Blewis écrit : “Je n’essaie pas de retirer quoi que ce soit à la saison recrue de Stroud, mais je pense simplement que c’est peut-être le bon moment pour vendre. Cela pourrait être une autre victoire éclatante à domicile pour les Ravens contre une équipe en séries éliminatoires.”

Concernant le match des Chiefs et des Bills, Blewis poursuit : “Je pense que ce match va se jouer jusqu’au bout, comme ils le font toujours dans cette rivalité, donc je prendrai Mahomes comme un outsider – un endroit où il a été très rentable au fil des années. »

Actualités sportives: Les Ravens roulent, les Bills viennent enfin à bout des Chiefs

Bill Bender pense que les Ravens sont destinés au match de championnat de l’AFC, affirmant que les Texans ne savent pas assez bien comment contenir Lamar Jackson. Il écrit que même si les Texans y parviennent, la défense des Ravens devrait limiter Houston à quelques points pour suivre.

À propos du match Chiefs-Bills, Bender écrit : « Les Bills avaient une fiche de 7-1 S/U et 7-1 contre l’écart en tant que favoris à domicile cette saison. Kansas City a une fiche de 7-0-1 contre l’écart et de 6-2 S/U en tant que favori. outsider sur la route depuis que Mahomes a pris la relève en tant que titulaire en 2018. et si Allen évite les interceptions qui changent le terrain, alors Buffalo devrait être en mesure de se nourrir du public local dans les éléments.

CBS Sports: Les Texans choquent les Ravens, les Bills éliminent les Chiefs

John Breech roule ici avec les Texans outsiders, écrivant “Les Texans ont joué 10 matchs cette saison contre des équipes qui ont terminé l’année avec un bilan de victoires et ils sont allés 7-3. Dans ces matchs, Stroud a réalisé en moyenne plus de 300 verges par la passe tout en lançant 21”. “Touchdowns contre seulement deux interceptions. Stroud a essentiellement été à son meilleur contre de bonnes équipes. Oui, une de ces trois défaites est survenue contre les Ravens, mais c’était lors de la semaine 1 dans un match où Stroud effectuait le premier départ de son match. Même si le score final a été de 25-9, cela ne vaut rien que le score n’était que de 7-6 avec 10 minutes à jouer au troisième quart-temps.

Quant aux Chiefs et aux Bills, Breech pense que les Bills arriveront en tête. Il écrit : “Les cinq dernières rencontres entre ces deux équipes ont eu lieu à Kansas City, mais celle-ci se joue à Buffalo et je pense que cela fera la différence. Dans une ville où les supporters sautent des congères sur des flammes. tables, ils pourraient mettre le feu à tout le stade si les Bills gagnaient. »

Classement NFC

1. 49ers de San Francisco – 1 St NFC Ouest (12-5)

NFC Ouest (12-5) 2. Cowboys de Dallas – 1 St NFC Est (12-5) – *éliminé

NFC Est (12-5) – *éliminé 3. Lions de Détroit – 1 St NFC Nord (12-5)

NFC Nord (12-5) 4. Boucaniers de Tampa Bay – 1 St NFC Sud (9-8)

NFC Sud (9-8) 5. Eagles de Philadelphie – 2 sd NFC Est (11-6) – *éliminé

NFC Est (11-6) – *éliminé 6. Rams de Los Angeles – 2 sd en NFC Ouest (10-7) – *éliminé

en NFC Ouest (10-7) – *éliminé 7. Emballeurs de Green Bay – 2sd NFC Nord (9-8)

Par NFL.com

Prédictions des rondes de division NFC

Réseau de football professionnel: Packers et Lions avancent

Brian Blewis écrit : « Compte tenu de l’explosivité de ces deux infractions, je m’attends à ce que ce soit un match avec de hauts scores. Cela pourrait être un choix judicieux d’acheter haut sur Love et cette attaque des Packers alors que leur stock est au plus bas. -le temps est élevé, mais nous disposons d’un échantillon suffisamment grand pour y adhérer complètement. Il ajoute qu’il n’a pas toute la foi du monde que les Packers gagneront ce match, mais il est convaincu que les deux équipes performeront remarquablement bien en attaque. Il aime plus que les deux équipes de celle-ci, mais choisit toujours les Packers pour vaincre leurs rivaux en séries éliminatoires.

Blewis pense que les Lions auront beaucoup plus de facilité avec Tampa Bay. “Une préoccupation dans ce match pour les Bucs est leur protection contre les passes, car Mayfield était sous la contrainte contre une passe précipitée des Eagles qui était invisible pendant la seconde moitié de la saison. Comme la semaine dernière, EDGE Aidan Hutchinson devrait être présent pour une autre grande performance. “.

Actualités sportives: les 49ers et les Lions avancent

Bill Bender ne croit pas que la foudre frappera deux fois les Packers. Après tout, ils ont quand même accordé plus d’un demi-millier de mètres aux Cowboys. “Le match éliminatoire le plus fréquent est renouvelé. Les 49ers constitueront un problème multidimensionnel pour la défense des Packers, qui a quand même accordé 510 verges contre les Cowboys – même si la majeure partie lorsque Dallas était en retard. Les Packers ont besoin pour forcer des revirements inhabituels de Brock Purdy. Kyle Shanahan, cependant, sera patient derrière un solide jeu de course dirigé par Christian McCaffrey. Cela ouvrira le milieu du terrain pour George Kittle et le périmètre.

De l’autre côté, écrit Bender, “Tampa Bay n’a pas pu faire passer le ballon lors du premier match. Si cette tendance se répète, alors une course de passes de Détroit menée par Aidan Hutchinson finira par rentrer à la maison. Tampa Bay a une fiche de 8-3 contre l’écart”. outsider, alors soyez prudent. De toute évidence, il pense que les Lions sont plus talentueux, mais les Bucs ont une sorte de magie qui leur permet de mieux jouer lorsqu’ils sont outsiders.

CBS Sports: Les Lions dominent Bucs, les 49ers devancent les Packers

John Breech aime les 49ers, mais dans un match serré. Il écrit : “Jordan Love a été l’un des quarterbacks les plus en vue de la NFL au cours des neuf dernières semaines avec 21 touchés, contre une seule interception depuis la semaine 11 et s’il continue à jouer comme ça, les Packers pourraient certainement créer la surprise. Je J’ai l’impression que Love peut transformer ce match en tirs de barrage, mais je vais devoir rouler avec l’équipe qui a remporté cinq matchs consécutifs en séries éliminatoires à domicile. »

Quant aux Lions, Breech ne pense pas que ce sera une compétition serrée. “Depuis le début de l’ère du Super Bowl en 1966, les Lions n’ont JAMAIS remporté deux matchs éliminatoires au cours des mêmes séries éliminatoires, mais après les avoir vus mettre fin à leur disette de 32 ans sans victoire en séries éliminatoires, on commence à avoir l’impression qu’ils vont mettre fin à quelques sécheresses cette année.

Prédictions du championnat AFC

WSAZ: Corbeaux 27, Bills 18

WSAZ estime que les Ravens sont l’équipe à battre dans l’AFC. Après une solide victoire contre Houston lors de la ronde de division, le Championnat de l’AFC pourrait sembler être un grand match sur le papier, mais avec Baltimore jouant aussi bien qu’en ce moment, WSAZ pense que les Ravens gagneront par plus d’un score.

Réseau d’action: Les Corbeaux représenteront l’AFC

Action Network a les Ravens comme favoris pour remporter l’AFC après le week-end de wild card, et les chances ne sont pas particulièrement proches. Le prochain adversaire le plus proche de Baltimore (+115) sont les Buffalo Bills (+235). C’est un avantage assez énorme. Cependant, Baltimore joue actuellement son meilleur ballon de la saison. Il est difficile de contester ces probabilités.

Actualités sportives: Les Chiefs représenteront l’AFC

Si ce ne sont pas les Ravens, ça doit être Patrick Mahomes, non ? Bien que cela ait été écrit avant le week-end des jokers, les prédictions de Vinny Iyer sont toujours valables. Il pense que les Chiefs sont toujours l’équipe à battre dans l’AFC, écrivant “Plus Patrick Mahomes semble se battre contre l’adversité, plus il semble que lui et les Chiefs soient dangereux. Mahomes et Andy Reid trouveront quelques solutions supplémentaires offensivement, et c’est tout ce qui est nécessaire étant donné que la défense doit continuer à jouer et à réaliser de gros jeux tout au long du tournoi de l’AFC.

Prédictions du championnat NFC

WSAZ: 49ers 28, Lions 20

Après les victoires des deux favoris lors de la ronde de division, les Lions n’auront pas la puissance de feu nécessaire pour vaincre les 49ers. Le quart-arrière des Lions Jared Goff joue notoirement beaucoup mieux à domicile que sur la route, les 49ers ne devraient donc avoir aucun problème à contenir une attaque des Lions généralement puissante. Ajoutez à cela le fait que le porteur de ballon vedette des 49ers, Christian McCaffrey, a maintenant eu deux semaines pour soigner son mollet amoché, et vous obtenez une apparition des 49ers au Super Bowl.

Réseau d’action: les 49ers sont de grands favoris

Après l’élimination des Cowboys de Dallas par les Packers de Green Bay, les 49ers sont de grands favoris selon Action Network. En fait, parier de l’argent sur les 49ers pour représenter le NFC ne vous rapportera même pas le double de votre mise. Les adversaires les plus proches des Niners (-185) sont les Detroit Lions (+330). Pendant ce temps, les Bucs et les Packers n’ont que peu ou pas de chance à +950 chacun.

Actualités sportives: les 49ers iront au Super Bowl

Matt Lutovsky écrit avant le week-end de wild-card : “Les choses sont grandes ouvertes dans la NFC, mais San Francisco a le meilleur roster…