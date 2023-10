Choix impossible pour les Palestiniens de Gaza sous les frappes aériennes : rester ou partir

GAZA CITY, Bande de Gaza — En regardant les ruelles pulvérisées du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, vides de monde, Naji Jamal était figé par l’indécision.

Doit-il tenir compte de la demande de l’armée israélienne que tous les Palestiniens évacuent et entreprennent le voyage risqué vers le sud de Gaza, où sa seule certitude est de se retrouver sans abri ? Ou devrait-il rester dans son immeuble à plusieurs étages – dans ce que l’armée israélienne a désormais désigné comme zone cible – en prévision d’une probable invasion terrestre israélienne ?

« C’est une question existentielle, mais il n’y a pas de réponse », a déclaré Jamal, un employé d’un dispensaire de 34 ans. « Il n’y a pas de refuge, il n’y a aucun endroit qui ne soit pas bombardé et assiégé, il n’y a aucun endroit où aller. »

Dans un ordre sans précédent envers les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza, l’armée israélienne a donné à Jamal – et à 1,1 million d’autres Palestiniens – 24 heures pour se décider. C’était le sixième jour de bombardements israéliens provoqués par l’attaque brutale du Hamas qui a tué plus de 1 300 Israéliens et stupéfié le pays.

Alors que le temps passait, des centaines de milliers de réservistes de l’armée israélienne se massaient près de la frontière nord de Gaza. Les avions de guerre israéliens ont survolé en rugissant, plongeant à basse altitude pour lancer des bombes sur les maisons et les immeubles résidentiels. Les groupes humanitaires ont appelé la communauté internationale à mettre un terme à ce qu’ils ont dénoncé comme un possible crime de guerre consistant en un transfert forcé de population.

Dans les hôpitaux en sous-effectif et mal approvisionnés, les médecins palestiniens ont déclaré qu’ils estimaient qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de rester sur place. Il n’y avait aucun moyen d’évacuer Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, a déclaré son directeur général Mohammad Abu Selim. Même si l’hôpital était dans le chaos – l’électricité diminuait sous le siège israélien, les lits étaient débordés, la morgue débordait – Abu Selim a déclaré qu’il n’y avait tout simplement aucun autre endroit sûr à Gaza pour accueillir 600 patients, dont beaucoup se trouvent dans un état grave à cause des attaques. .

PHOTOS : Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à un choix impossible : rester chez eux sous les frappes aériennes ou fuir sous les frappes aériennes ?

« Nous demander d’évacuer est ridicule, c’est impossible », a déclaré Abou Selim.

Mais des centaines de milliers d’autres Palestiniens à travers le territoire se sont disputés face à ce choix angoissant alors que les représailles israéliennes s’intensifiaient. L’armée israélienne affirme que ses frappes aériennes ciblent les infrastructures des militants et non les civils – une affirmation que les Palestiniens rejettent.

Beaucoup ont fui vers le sud pour sauver leur vie, se faufilant dans les voitures de leurs proches et se faufilant dans les rues bloquées par les décombres alors même que les bombardements tonitruants s’abattaient autour d’eux. Une file confuse de tracteurs, de charrettes à chevaux et d’ânes s’étendait sur environ 30 kilomètres (18 miles) à travers la bande, transformant ce qui est normalement un voyage venteux de 45 minutes en un voyage pénible – et pour des dizaines de personnes, mortel – de deux heures.

Les frappes aériennes israéliennes contre des véhicules d’évacuation ont tué au moins 70 personnes, a indiqué le bureau de presse du Hamas.

« Je ne leur fais pas confiance », a déclaré Ali Abdul Bari, un habitant de la ville de Gaza âgé de 37 ans, à propos de l’armée israélienne. « Mais je ferai toujours tout ce que je peux pour assurer la sécurité de ma famille. »

L’appartement de Bari, situé à la limite nord-ouest de la ville de Gaza, a été rasé lors d’une énorme frappe aérienne jeudi soir. Étourdi et fatigué par des nuits passées éveillé, il est arrivé à Khan Younis, une ville du sud de Gaza, après l’ordre d’évacuation, mais n’a pas pu faire monter tous les membres de sa famille dans la voiture. Il a promis à son oncle et à sa tante qu’il reviendrait les chercher samedi. Bari a déclaré que la décision était simple pour lui.

« Je suis responsable de mes parents, de mes frères et sœurs », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la manière dont les civils pourraient évacuer vers un lieu sûr même si les bombardements intenses persistaient, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré aux journalistes : « Nous essaierons de nous assurer que cela se produira ».

Malgré le danger, certains ont obstinément refusé de quitter leur domicile. Ils regardaient passer les convois, se souvenant des vagues précédentes de réfugiés palestiniens qui avaient fui d’autres guerres pour ne jamais pouvoir rentrer chez eux. Certains Palestiniens évoquent ce qu’ils appellent la Nakba, ou « catastrophe », de la création d’Israël en 1948, lorsque quelque 700 000 personnes ont fui ou ont été chassées de leurs foyers dans ce qui est aujourd’hui Israël. Les dirigeants du Hamas à Gaza ont également exhorté la population à ne pas fuir, qualifiant l’ordre d’Israël de « guerre psychologique » visant à briser leur solidarité.

« C’est la Nakba, tous nos traumatismes, une fois de plus », a déclaré le militant Yasser Hasouneh, dans la ville de Gaza. « Nous ne nous laisserons pas intimider. »

D’autres n’ont pas eu les moyens ni la prévoyance de faire leurs valises et de partir.

Jamal, dans le camp de Jabaliya, n’avait tout simplement pas de voiture. L’idée d’entasser son fils, sa mère malade et 30 autres membres de la famille sur une charrette à cheval et de les envoyer à travers une zone de guerre le faisait frissonner. Il a dit qu’il était résigné à tout ce que Dieu lui réservait.

« De cette façon, nous serons ensemble et pourrons lire le Coran et prier », a-t-il déclaré.

Pour beaucoup, la nouvelle des évacuations avançait lentement, en raison de l’effondrement des réseaux de téléphonie mobile et d’Internet dans une grande partie de Gaza.

Au cœur de la ville de Gaza – un quartier autrefois animé creusé par de violents bombardements – l’ingénieur Saeb al-Jarz, 27 ans, attendait des nouvelles de son père, qui a été blessé lors d’une frappe aérienne contre leur tour résidentielle jeudi soir. Trois de ses voisins ont été tués et la maison familiale détruite.

Encore sous le choc des scènes dont il a été témoin, al-Jarz a entendu parler pour la première fois de l’ultimatum d’évacuation de l’armée israélienne par un journaliste d’Associated Press. Il a été plongé dans la panique, se démenant pour déterminer les prochaines étapes avec ses 25 proches.

« Peut-être que nous restons, parce que si nous mourons, nous mourrons ensemble », a-t-il déclaré.

Sa voix tremblait. Il a changé d’avis.

«Je veux vraiment, vraiment vivre», a-t-il déclaré.