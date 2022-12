Choix et pronostics pour chaque match

Il est temps de faire nos choix pour la semaine 16 de la NFL, et nous commençons par un match critique jeudi soir entre les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York.

Correspondre Jacksonville jaguars 6-8 New York Jets 7-7 Jeudi 22 décembre 20 h 20 HE

Les Jaguars jouent leur meilleur ballon au bon moment. Les Jets espèrent que Zach Wilson pourra battre Trevor Lawrence. Bonne chance.

Prendre: Jacksonville 23, New York 20

Correspondre Atlanta Faucons 5-9 Baltimore corbeaux 9-5 Samedi 24 décembre 13 h HE

Atlanta peut gagner si Desmond Ridder fait quelques lancers, évite les revirements et que le jeu de course bourdonne. Mais c’est beaucoup demander à un jeune à son deuxième départ.

Prendre: Baltimore 19, Atlanta 17

Correspondre Buffle Factures 11-3 Chicago Ours 3-11 Samedi 24 décembre 13 h HE

Les Bears vont être dans ce match parce qu’ils sont dans tous les matchs. Cependant, Chicago perd également presque chaque semaine. Soit dit en passant, cette inclinaison se joue par temps arctique.

Prendre: Buffalo 23, Chicago 19

Correspondre Cincinnati Bengals 10-4 Nouvelle-Angleterre Patriotes 7-7 Samedi 24 décembre 13 h HE

Pourquoi quelqu’un choisirait-il les Patriots ici? Les Bengals pourraient être la meilleure équipe de l’AFC tandis que les Patriots viennent de lancer un échappé gagnant – techniquement, c’était un échappé – à Chandler Jones.

Prendre: Cincinnati 28, Nouvelle-Angleterre 17

Correspondre Détroit les Lions 7-7 Caroline Panthères 5-9 Samedi 24 décembre 13 h HE

Les Lions roulent. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs et les deux côtés du ballon ont contribué. Pendant ce temps, les Panthers espèrent que Sam Darnold fournira un gros effort.

Prendre: Détroit 27, Caroline 23

Correspondre Houston Texans 1-12-1 Tennessee Titans 7-7 Samedi 24 décembre 13 h HE

Bouleversé de la semaine. Les Titans n’ont peut-être pas Ryan Tannehill et même s’ils le font, ils jouent très mal. Pendant ce temps, Houston a failli battre les Cowboys et les Chiefs au cours des deux dernières semaines.

Prendre: Houston 20, Tennessee 17

Correspondre New York géants 8-5-1 Minnesota Vikings 11-3 Samedi 24 décembre 13 h HE

Le Minnesota est l’auteur du plus grand retour de l’histoire de la NFL la semaine dernière. Un autre match serré, pas tout à fait un événement historique, mais les Vikings gagnent à nouveau.

Prendre: Minnesota 27, New York 24

Correspondre La Nouvelle Orléans Saintes 5-9 Cleveland Bruns 6-8 Samedi 24 décembre 13 h HE

Deux équipes jouent la corde sans leurs choix de première ronde. Ouais. Et oui, les Saints sont un jeu de retour dans le NFC South, mais qu’est-ce qui fait penser à quelqu’un qu’ils vont devenir chauds?

Prendre: Cleveland 21, La Nouvelle-Orléans 20

Correspondre Seattle Faucons de mer 7-7 Kansas City Chefs 11-3 Samedi 24 décembre 13 h HE

Les Chiefs gardent tout le monde dans le jeu avec leur taux de rotation abyssal, mais Kansas City a trop de puissance de feu pour les Seahawks glissants.

Prendre: Kansas City 30, Seattle 23