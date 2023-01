Choix et pronostics pour chaque match de la division NFL

Il est temps de faire nos choix pour la ronde divisionnaire de la NFL, avec seulement huit équipes en lice pour tenter de remporter le Super Bowl LVII.

Correspondre Jacksonville jaguars 9-8 Kansas City Chefs 14-3 Samedi 21 janvier 16 h 30 HE

Les Jaguars sont ici en raison d’un retour incroyable, se ralliant de 27 points pour battre les Chargers de Los Angeles. Ils mènent également une séquence de six victoires consécutives et ont l’un des meilleurs jeunes quarts-arrière du match.

Cependant, c’est une colline difficile. Kansas City est sur un laissez-passer, et dans sa carrière, l’entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid a une fiche de 27-4 avec deux semaines de congé. De plus, les Chiefs sont l’équipe la plus talentueuse des deux côtés du ballon avec des aspirations légitimes au Super Bowl.

Un bouleversement est-il possible ? Bien sûr, mais c’est peu probable.

Prendre: Kansas City 34, Jacksonville 24

Correspondre New York géants 9-7-1 crême Philadelphia Aigles 14-3 Samedi 21 janvier 20 h 15 HE

Cela va être fascinant. Les Eagles visent le balayage de trois matchs des Giants, qui ont impressionné la semaine dernière lors d’une victoire de 31-24 contre les Vikings du Minnesota. Le quart-arrière Daniel Jones a totalisé 379 verges au total, tandis que Saquon Barkley n’a eu à gérer que neuf courses.

Bien sûr, la défensive des Eagles est un peu meilleure que celle du Minnesota. Cherchez le coordinateur défensif Jonathan Gannon pour arrêter la course et forcer les receveurs décevants de New York à gagner le match contre une paire de corners supérieurs à Darius Slay et James Bradberry.

Le match est probablement serré, mais Philadelphie est la meilleure équipe.

Prendre: Philadelphie 24, New York 20

Correspondre Cincinnati Bengals 12-4 Buffle Factures 13-3 Dimanche 22 janvier 15 h HE

Peut-être le meilleur match de la saison à ce jour. Buffalo et Cincinnati veulent tous deux étendre les défenses et lancer le ballon, nous devrions donc voir beaucoup de verges et de points. La grande question est de savoir quel quart-arrière fait les grosses erreurs, offrant une possession ou deux à l’autre côté.

Joe Burrow a été fantastique dans la dernière ligne droite, aidant Cincinnati à remporter neuf victoires consécutives. Si sa ligne offensive battue peut en faire assez, Burrow est plus susceptible de produire tandis que Josh Allen créera une bobine de surbrillance, mais mélangera également quelques basses lumières.

Prendre: Cincinnati 30, Buffalo 27

Correspondre Dallas Cowboys 12-5 San Fransisco 49ers 13-4 Dimanche 22 janvier 18 h 30 HE

Les Cowboys et les 49ers en séries éliminatoires. Une histoire aussi vieille que le temps.

Dallas avait l’air fantastique dans sa démolition des Buccaneers de Tampa Bay, mais les Niners ne le sont pas. San Francisco est peut-être la meilleure équipe de football des deux côtés du ballon, mais des questions subsistent sur le quart-arrière recrue de septième ronde Brock Purdy.

Si les Cowboys peuvent se rendre à Purdy avec leur redoutable quatre avant, ils pourraient provoquer la surprise. De plus, ils auront besoin d’un autre match spectaculaire du quart-arrière Dak Prescott. Cela devrait être un thriller.

Prendre: San Francisco 28, Dallas 24

La semaine dernière: 5-1

Saison: 178-89-2