Choix du Super Bowl LVII: nos experts prédisent qui remportera le trophée Lombardi

Super Bowl LVII est juste au coin de la rue alors que les séries éliminatoires de la NFL commencent ce week-end, avec six affrontements dans la ronde des jokers sur la route de Glendale, en Arizona.

Quelles sont les deux équipes qui finiront par jouer le 12 février dans le grand match sur FOX ? Nous avons demandé à nos experts de la NFL et des jeux d’argent leurs choix :

Warren Sharp: 49ers plus de Chefs

Au cours de l’été, j’ai parié les Eagles à 25-1 pour avoir le meilleur record de la NFL. Bien que je sois toujours fortement investi dans les Eagles sortant de la NFC et que je puisse facilement m’en tenir à ce choix, je dois admettre que je n’ai pas aimé entendre comment QB Jalen Hurts souffrait encore de douleurs importantes lors de son match de la semaine 18 après plusieurs semaines de congé. du repos. Nick Sirianni a déclaré qu’il serait très bénéfique pour lui de se reposer la semaine prochaine. J’en déduis que jouer des semaines consécutives dans la ronde divisionnaire puis la ronde de championnat de conférence ne sera pas facile. Ensuite, il y a la blessure de Lane Johnson. Donc, je vais partager ce que je fais personnellement, et c’est en couvrir certains avec les contrats à terme des 49ers.

Dans l’AFC, je roule avec les Chiefs. J’ai choisi les Ravens pour faire les séries éliminatoires cet été (et j’ai gagné) et j’ai tiré sur eux pour faire le Super Bowl. Mais Lamar Jackson est blessé, et cette équipe ne va que jusqu’où il peut les emmener. Donc je prends les Chiefs. Principalement parce qu’avoir le bye est énorme, mais en partie parce que je pense que leur match contre les Chargers / Jaguars sera beaucoup plus facile que le match probable des Bills avec les Bengals, et en partie parce que je suis préoccupé par l’état de la défense des Bills et le manque de compétition de qualité auquel ils ont été confrontés offensivement. En fin de compte, j’aime que les 49ers l’emportent.

Geoff Schwartz: Factures sur les aigles

Je m’en tiens à mon choix de pré-saison des Bills, mais je suis convaincu que si ce n’est pas les Bills, ce sont les Bengals. Les Bengals jouent un type de football bien équilibré, les trois phases se déroulant bien. Ils ne font pas d’erreurs. Ils ne le retournent pas. Ils n’ont pas de couvertures cassées en défense. Il y a de grands avantages à être une équipe qui ne se trompe pas.

Jason McIntyre: 49ers contre Chiefs

L’incertitude règne dans le NFC, où je veux choisir les 49ers ou les Eagles, mais les deux ont d’énormes questions (Brock Purdy et les blessures, respectivement). Tout le monde est accroché au fait qu’un QB recrue n’a jamais remporté de Super Bowl, mais rappelez-vous, Jimmy Garoppolo devrait revenir pour le match pour le titre NFC, peut-être.

L’AFC est une course de trois chevaux entre les Chiefs, les Bills et les Bengals. Une équipe comme les Chargers peut-elle se faufiler?

Donnez-moi les 49ers contre les Chiefs dans le match revanche le plus évident du Super Bowl, les 49ers se vengeant de la défaite du Super Bowl 2021. Mais si vous recherchez un couple épicé – les deux dernières années, les équipes wild-card ont atteint le Super Bowl – allons-y avec les Cowboys perdant face aux Bills.

Les 49ers et les Chiefs pourraient-ils se rencontrer au Super Bowl ? (Getty Images)

David Helmann: Chiefs over Eagles

Je vais être honnête, ce n’est pas un choix rationnel. Il y a au moins trois équipes qui ont de meilleures listes globales, sinon quatre. C’est juste un témoignage de la façon absurde dont Patrick Mahomes joue cette année, et je ne sais tout simplement pas combien d’équipes peuvent le fermer – rappelez-vous, il a déjà embarrassé San Francisco une fois cette année. Tant que son casting de soutien peut rester relativement en bonne santé pendant les séries éliminatoires, je pense que Mahomes est si bon.

Carmen Vitali: Factures dépassées Vikings

Tant de choses horribles et tragiques sont arrivées à cette équipe de Buffalo au cours de la saison. Un coéquipier a perdu un frère, il y a eu plusieurs tempêtes record, puis le monde de la NFL s’est arrêté avec Damar Hamlin. Et bien que ces choses soient beaucoup plus importantes que le jeu lui-même, je pense que Buffalo doit au moins quelque chose de positif, et atteindre enfin le Super Bowl aiderait.

Henri McKenna: Factures dépassées Bucs

Josh Allen et Patrick Mahomes sont sur un plan similaire de jeu de quart-arrière d’élite. C’est 1a et 1b – avec le gars n ° 1 qui change chaque semaine. Ce que les Bills ont que les Chiefs n’ont pas : une défense d’élite. Les sept premiers de Buffalo sont bestiaux. Ils vont brutaliser Mahomes (et tout autre QB) tout comme les Bills l’ont fait plus tôt cette saison lorsqu’ils ont battu Kansas City.

Patrick EVERSON: Factures supérieures à 49ers

Permettez-moi d’abord de préfacer ce choix avec ce qui suit : après avoir fait autant d’erreurs que moi avec mon choix de pré-saison pour FOX Sports, vous voudrez peut-être faire ce qui serait considéré comme le contraire de mon jeu. Avant la semaine 1, j’ai choisi les Colts pour affronter les Packers au Super Bowl, avec la victoire des Colts. Aucune des deux équipes n’a même atteint les séries éliminatoires.

Mais je m’égare. Maintenant qu’il ne reste plus que 14 équipes, je vais essayer de nouveau. Et je prends les deux têtes de série n ° 2: Bills contre 49ers, les Bills soulevant le trophée. Ce n’est pas exactement un tronçon, mais je ne pense pas que les deux n ° 1 – Kansas City et Philadelphie – se rendent dans le désert. Les Bills ont remporté sept matchs de suite, tandis que les Niners sont sur une séquence de 10 victoires consécutives.

Buffalo a battu Kansas City sur le terrain des Chiefs lors de la semaine 6. Nous savons que les Bills ont une attaque dynamique, mais leur défense est également de premier ordre, se classant n ° 2 de la ligue pour les points alloués (17,9 PPG). San Francisco n’a pas perdu depuis un 44-23 éruption à domicile de la semaine 7 contre Kansas City. Mais c’était juste après que les 49ers ont acquis Christian McCaffrey avant qu’il ne puisse s’intégrer pleinement dans l’offensive. Depuis, que ce soit Jimmy Garoppolo ou la recrue M. Irrelevant Brock Purdy sous le centre, les Niners sont une machine. Sept de ces 10 victoires consécutives ont été à deux chiffres.

Et la défense des 49ers est n ° 1 de la ligue pour les points alloués, à seulement 16,3 PPG. Cela dit, je pense qu’il y aura des points dans un Super Bowl Bills-49ers.

Ralph Vacchiano: Bengals sur les aigles

La chute des Eagles en fin de saison et la blessure à l’épaule de Jalen Hurts devraient inquiéter tout le monde. Ils ont de la chance d’être dans la NFC, car dans l’AFC, ils pourraient ne pas survivre à leur premier match. Ils sont toujours la classe de leur conférence, cependant, mais quand ils arriveront au Super Bowl, ils vont tomber sur un mastodonte – c’est juste une question de savoir lequel. Les Bengals entrent dans les séries éliminatoires sur une séquence de huit victoires consécutives, et Joe Burrow a été aussi bon que n’importe quel quart-arrière de la NFL depuis son match d’ouverture de quatre interceptions. Il a failli remporter un championnat pour les Bengals l’an dernier. Maintenant entièrement testé au combat, il est prêt à terminer le travail.

Jalen Hurts et Joe Burrow visent le Super Bowl (Getty Images)

Greg Auman: Factures supérieures à 49ers

Les Bills n’ont pas dominé la marge de chiffre d’affaires et ils n’ont pas un jeu de course traditionnel aussi stable que les autres meilleurs prétendants. San Francisco est probablement le plus proche en termes d’être de premier plan des deux côtés du ballon – Stefon Diggs peut-il faire plus de jeux sur le terrain pour amener Josh Allen à un autre niveau dans un match de championnat?

Sam Panayotovitch: Bengals de plus de 49ers

Il est temps de sortir des sentiers battus. La plupart des gens choisiront Buffalo ou Kansas City pour représenter l’AFC, ce qui est certainement logique. Mais je refuse de négliger une équipe de Cincinnati chauffée à blanc qui a remporté huit victoires consécutives et qui a son propre quart-arrière générationnel. Le jeu de Joe Burrow monte à un niveau différent sur les plus grandes scènes, et je pense que les Bengals sont un pari très intéressant au Super Bowl à 15-2. Pendant ce temps, San Francisco et Philadelphie sont mes deux équipes les mieux notées dans la NFC, mais j’aime un peu plus la ligne défensive et la polyvalence offensive des Niners.

Ben Arthur: Bengals de plus de 49ers

Nous savons tous à quel point l’offensive des Bengals peut être puissante, avec un quart-arrière superstar en Joe Burrow et le meilleur trio de passeurs de la NFL – Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Tyler Boyd. Mais la ligne offensive remaniée de Cincinnati s’est régulièrement améliorée tout au long de 2022. La défense joue également à un niveau élevé, avec 11 plats à emporter au cours des cinq derniers matchs. Avec une séquence de huit victoires consécutives, les Bengals sont également l’équipe la plus chaude de l’AFC. Tout se prépare pour Cincinnati, déjà expérimenté et motivé depuis le Super Bowl de la saison dernière, pour faire ce qu’il n’a pas réussi à faire la saison dernière : remporter le trophée Lombardi.

Eric Williams: 49ers contre Chiefs

