Choix du Super Bowl LVII: nos experts prédisent le vainqueur des Chiefs-Eagles

Les deux dernières équipes sont fixées. Patrick Mahomes mène les Chiefs de Kansas City contre Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie en Super Bowl LVII (dimanche, 18 h 30 HE, FOX et l’application FOX Sports).

Mahomes remportera-t-il son deuxième trophée Lombardi lors de ses six premières saisons dans la NFL, ou les Eagles remporteront-ils leur deuxième titre dans l’histoire de la franchise?

Notre équipe d’experts de FOX Sports NFL et de jeux d’argent prédit comment les choses vont se dérouler :

Écrivain FOX Sports NFL Warren Sharp : Aigles 27, Chefs 24

Il y a quelques choses que je crois à propos de ce Super Bowl : je pense que la défense des Eagles n’est pas aussi imbattable que l’opinion publique le croit, et s’il y a une unité qui ne reçoit pas autant de battage médiatique qu’elle le mérite dans ce jeu, c’est en fait la Infraction des chefs. Leur attaque a été minutieusement testée et a passé la plupart de tous les tests. Je ne crois pas, cependant, que Kansas City aura du succès sur le terrain. Ce jeu dépendra de Patrick Mahomes et de la façon dont il peut jouer en élite. Il ne peut pas se permettre de se faire blesser à nouveau la cheville ou même de la peaufiner si les Chiefs veulent gagner ce match.

J’aime que l’offensive des Eagles ait un succès substantiel sur le terrain. Mais j’ai des questions légitimes sur leur jeu de passes, et je pense qu’une grande partie de leur succès potentiel dans les airs dépend de quelque chose qui échappe entièrement à leur contrôle, à savoir le schéma défensif déployé par Steve Spagunolo. Si Philly est en hausse par une marge quelconque en seconde période, je pense que les Eagles s’appuieront toujours fortement sur leurs porteurs de ballon. Je crois que ce jeu est un tirage au sort total entre deux quarts qui entrent avec des blessures persistantes, mais je prévois un jeu à une possession qui divertit et se résume au dernier disque. Cherchez les Eagles pour le retirer à la fin.

Analyste de paris sportifs FOX Jason McIntyre: Aigles 27, Chefs 24

La ligne défensive des Eagles submerge les Chiefs dans les tranchées, et Jalen fait mal fait juste assez contre une défense surestimée des Chiefs pour donner à Philadelphie sa deuxième victoire au Super Bowl en cinq ans. Et compte tenu du combo entraîneur / QB qui a gagné en 2017 (Nick Foles et Doug Pederson contre Tom Brady et Bill Belichick), le front office devrait être applaudi lorsque Jalen Hurts et Nick Sirianni s’abattent. Patrick Mahomes et Andy Reid.

Les Hurts, les Eagles ne sont-ils pas respectés ? Nick Wright, Chris Broussard et Kevin Wildes se préparent pour le Super Bowl LVII et répondent si Eagles QB Jalen Hurts n’est pas respecté.

Analyste de paris sportifs FOX Geoff Schwartz : Chefs 31, Aigles 28

Je vais me ranger du côté de l’équipe avec le meilleur quart-arrière de ce match, et c’est Kansas City avec Patrick Mahomes. Oui, les Eagles ont des avantages sur les lignes offensives et défensives, mais les Chiefs ont également plusieurs All-Pros sur leurs lignes. La défense de Philadelphie a bien joué cette saison, mais elle n’a affronté personne proche du calibre de cette attaque de Kansas City. La défense des Chiefs s’est améliorée tout au long de la saison et a très bien joué ces derniers temps. Jalen Hurts ne semble pas être à 100% en ce moment, et je pense que les Chiefs peuvent en faire assez pour gagner ce match.

Journaliste des Cowboys de FOX Sports David Helmann : Chefs 29, Aigles 27

J’ai choisi les Chiefs pour gagner le Super Bowl LVII avant la saison, donc je suis sûr de ne pas sauter du train en marche juste avant qu’ils ne jouent le match. Je ne peux pas dire que je me sens bien à ce sujet. Les Eagles ont une ruée vers les passes historique et un jeu de course que très peu d’équipes ont réussi à ralentir. Si tout cela ne suffisait pas, Jalen Hurts devrait pouvoir frapper AJ Brown et DeVonta Smith pour de gros jeux contre ce secondaire de Kansas City – comme Ja’Marr Chase et Tee Higgins nous l’ont montré dans le match pour le titre de l’AFC. Pourtant, malgré tous les avantages que possèdent les Eagles, les Chiefs ont les deux avantages les plus importants – le meilleur quart-arrière sur Terre et un personnel d’entraîneurs qui est généralement en avance sur la courbe. Je compte sur Chris Jones pour faire juste assez contre l’intérieur de la ligne offensive des Eagles pour éjecter Hurts de son jeu. À partir de là, tout ce que Mahomes a à faire est de mettre sa cape et de gérer le reste. Assez simple, non?

Journaliste FOX Sports NFC Nord Carmen Vitali : Aigles 29, Chefs 23

Eh bien, quelqu’un doit choisir les Eagles, et pourquoi ne le feraient-ils pas ? Je sais qu’un voyage au Super Bowl est une vieille nouvelle pour Kansas City, mais ce n’est pas comme si Philadelphie ne savait pas non plus comment se débrouiller dans le grand match. Ils y étaient (et l’ont gagné) il n’y a même pas cinq ans.

Ils ont été constamment mis en doute toute la saison. Imagine ça. L’équipe la plus complète à tous les niveaux a été informée qu’elle revenait sur Terre encore et encore et devinez quoi? Ils ne l’ont pas fait. Premièrement, c’était que leur calendrier de saison régulière était trop facile. Ensuite, c’était trop de blessures (que les joueurs jouent maintenant). Et après cela, c’était combien de repos est trop de repos alors qu’ils ont capturé la tête de série n ° 1 et seulement au revoir à la conférence. Ils ont effacé tous ces récits et pourtant nous revoilà, ne pensant toujours pas qu’ils peuvent aller jusqu’au bout. Eh bien, je fais. Derrière un quarterback dans un système qui a été fait pour lui, entouré de toutes les armes qu’il peut désirer et d’une défense badass sur laquelle s’appuyer, les Eagles planent. Choquez la ligue une fois de plus, Philly et Fly Eagles Fly.

Journaliste FOX Sports AFC Sud Ben Arthur : Chefs 27, Aigles 21

J’ai commis l’erreur de parier contre Patrick Mahomes lors du match de championnat de l’AFC. Je ne ferai pas la même chose pour le Super Bowl. Blessé ou non, Mahomes est le meilleur quarterback du monde. Période. Contre Joe Burrow et les Bengals – avec une entorse à la cheville haute, une salle de récepteur large blessée et un Travis Kelce à moins de 100% – il a voulu à Kansas City une victoire dans ce qui était l’une des performances emblématiques de sa carrière déjà bien remplie. Le football est évidemment un jeu d’équipe, et de haut en bas, les Eagles ont probablement la meilleure liste de la NFL. Mais je ne peux tout simplement pas voir Mahomes perdre deux fois au Super Bowl en trois ans.

Pression sur Mahomes pour gagner SB? Nick Wright explique à quel point une défaite au Super Bowl serait décevante pour Patrick Mahomes.

Analyste de paris sportifs FOX Patrick EVERSON : Chefs 31, Aigles 24

Un petit nombre de paris sportifs – Circa Sports et PointsBet USA parmi eux – ont en fait ouvert les Chiefs en tant que favoris de 2,5 points contre les Eagles. Évidemment, cela n’a pas duré très longtemps du tout, avec ces deux opérateurs et bien d’autres accélérant jusqu’à Eagles -2.5. Le mercredi de la semaine de congé, la ligne s’est stabilisée à Eagles -1,5.

Le jeu est très bien considéré comme un tirage au sort. Mais je ne suis tout simplement pas enthousiasmé par le spread à court terme, donc je vais plonger mes orteils dans le marché du spread alternatif. Chiefs -6.5 (+240) est mon jeu. J’ai juste le sentiment que Kansas City sera prêt pour le Super Bowl dimanche. Cela dit, je ne suis pas un parieur avisé, et je n’ai jamais prétendu l’être. Estompez-moi en conséquence ! Apprécier le jeu.

Journaliste FOX Sports NFC Est Ralph Vacchiano : Chefs 30, Aigles 23

Les Eagles ont passé presque toute la saison de la NFL à ressembler à la meilleure équipe de football, mais ils se dirigent en quelque sorte vers le Super Bowl LVII un peu mystérieux. Ils ont lutté dans le tronçon après que Jalen Hurts se soit blessé à l’épaule, et si vous leur demandez, ils ont tout réparé juste à temps pour les séries éliminatoires. Mais l’ont-ils fait ? Ils ont remporté leurs deux matchs éliminatoires par un score combiné de 69-14, mais ils ont battu une équipe des Giants en difficulté offensive et une équipe des 49ers qui ont dû jouer la seconde mi-temps essentiellement sans quart-arrière. Je ne suis donc pas sûr que ces matchs me disent quoi que ce soit sur les Eagles. La dernière fois que je les ai vus ressembler à la meilleure équipe de la NFL, c’était le 11 décembre, lorsqu’ils ont battu les Giants à Meadowlands, 48-22. Ils devront redécouvrir cette forme contre une équipe des Chiefs qui est chargée, qui a roulé et qui peut marquer en grappes derrière le futur MVP Patrick Mahomes. À la mi-décembre, j’aurais dit que les Eagles pouvaient rester avec eux. Maintenant, je ne suis pas si sûr. Deux semaines ne leur semblent pas assez pour retrouver leur groove.

Pourquoi le Super Bowl LVII est aussi une histoire d’Andy Reid Colin Cowherd explore la possibilité qu’Andy Reid se retire de la NFL si les Chiefs remportaient le Super Bowl LVII.

Journaliste FOX Sports NFC Ouest Eric Williams : Chefs 33, Aigles 28

Kansas City trouvera un moyen de ralentir la ruée vers les passes de Philadelphie afin que Patrick Mahomes puisse faire des jeux dans le jeu de passes. L’ailier serré Travis Kelce, comme il l’a fait toute la saison, fera les jeux critiques pour l’offensive de Kansas City dans la zone rouge et au troisième essai. Et les Chiefs feront juste assez défensivement pour ralentir Jalen Hurts et la puissante attaque de course des Eagles. Les Chiefs n’ont accordé que 107 verges au sol par match pendant les séries éliminatoires.

Journaliste FOX Sports AFC Est Henri McKenna : Chefs 27, Aigles 24

Je ne peux pas parier contre Patrick Mamones. Pas plus. Il a été sacrément bon, qu’il ait Tyreek Hill ou non, qu’il ait une cheville blessée ou non, qu’il ait un Travis Kelce en bonne santé ou non. Les Eagles sont une meilleure équipe de haut en bas. Philly, sur le papier, semble être la sélection sensée. Jalen Hurts a un tas d’armes allant d’AJ Brown à Devonta Smith en passant par Dallas Goedert et Miles Sanders. La défense des Eagles est bizarre (et nettement meilleure que la défense des Chiefs) avec quatre sackers différents à deux chiffres : Haason Reddick, Javon Hargrave, Brandon Graham et Josh Sweat. Mais Mahomes prend l’avantage parce qu’il est le meilleur quart-arrière de la planète. Et je ne peux pas choisir contre le meilleur quart-arrière de la planète.

Journaliste FOX Sports NFC Sud Greg Auman : Aigles 35, Chefs 31

Je reviens sans cesse à la défense des Eagles et à leurs forces alignées sur les vulnérabilités des Chiefs : sacs et revirements. Même si les Chiefs ont travaillé pour améliorer leur ligne offensive, elle ne sera pas à pleine puissance – et les Eagles avaient 70 sacs et 27 plats à emporter – avec Patrick Mahomes en moins de pleine santé. Cela permet aux Eagles de devancer les Chiefs dans un thriller à haut score.

“Cauchemars de planification de jeux” Skip Bayless et Shannon Sharpe parlent du Super Bowl LVII, y compris les deux armes vedettes des Chiefs.

Analyste du jeu Sam Panayotovich : Chiefs 27, Eagles 24

L’héroïsme du match de championnat de l’AFC de Patrick Mahomes a ruiné tous mes Bengals ‘ avenir, et c’est effrayant de penser à quel point il pourrait être plus efficace avec deux semaines pour soigner sa blessure à la cheville. Philadelphie devra enfin faire face à une certaine adversité en séries éliminatoires après avoir fait exploser New York et San Francisco (avec un quart-arrière de quatrième corde). La capacité de Kansas City à étirer le terrain avec son attaque à indice d’octane élevé devrait garder ce match serré, et je fais plus confiance à Mahomes dans le temps de clôture qu’à Jalen Hurts. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les.

