Il est temps pour le premier dimanche de la saison 2022 de la NFL, et très attendu avec une nouvelle ère qui va commencer pour les Bears de Chicago lorsqu’ils accueilleront les 49ers de San Francisco à Soldier Field.

Nous avons passé toute la semaine à décomposer ce jeu du point de vue des paris, y compris comment parier l’écart, le total et les accessoires des joueurs. Maintenant, il est temps de s’amuser dans les dernières heures juste avant le coup d’envoi.

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, aura des cotes de buteur de touché (premier touché et touché à tout moment) toute la saison NFL. Cela peut être une façon amusante de parier sur chaque jeu, car la plupart des joueurs ont tendance à avoir un paiement juteux et cela peut être assez gratifiant lorsqu’ils trouvent la zone d’en-but.

Ma promesse est de fournir au moins un jeu sur le marché TD pour les 17 matchs de la saison régulière 2022-23 des Bears. Vous pouvez choisir de suivre si vous le souhaitez, sachez simplement que ce seront des pièces plus petites pour moi. Il n’est pas nécessaire de gaspiller la bankroll sur un marché difficile à prévoir, mais je pense que ce sera une façon amusante d’avoir de l’action sur chaque jeu.

Premier buteur de touché

Cet accessoire est aussi simple que son nom l’indique. Tout ce que vous avez à faire est de parier sur le joueur qui, selon vous, marquera le premier touché du match. Les joueurs des deux équipes sont éligibles, donc généralement ce marché a des chances plus longues en raison de la difficulté à frapper un gagnant.

Deebo Samuel, qui joue le receveur des 49ers, a les meilleures chances de trouver la zone des buts en premier avec un prix de +525 chez Caesars Sportsbook. Le porteur de ballon Elijah Mitchell est derrière lui à +550, tandis que Trey Lance (+650) et Brandon Aiyuk (+950) ont tous une meilleure cote de 10/1 pour avoir les honneurs de marquer en premier.

Le porteur de ballon David Montgomery est en fait le seul joueur des Bears dans le top cinq des cotes, avec un prix de +650. Justin Fields est répertorié à +1100, suivi de ses meilleurs attrapeurs de passes à Darnell Mooney (+1200) et Cole Kmet (+1600) avant le coup d’envoi.

Quand je joue cet accessoire, j’ai tendance à cibler les bouts serrés car ils sont généralement une priorité dans la zone rouge. Kmet n’a pas eu un seul touché en 2021, mais je ne reprocherais à personne d’être tenté par son prix ici.

Options de touché à tout moment

Encore une fois, cet accessoire est aussi simple qu’il y paraît. Lorsque vous pariez qu’un joueur marquera un touché au Caesars Sportsbook, il vous suffit de cela et votre billet sera classé comme gagnant. Cela ne doit pas nécessairement être le premier touché du match, donc les chances ne sont pas aussi favorables.

Samuel est toujours le favori de ce marché avec un prix de -110, mais Mitchell arrive à -105 pour marquer un touché. Montgomery (+120), Lance (+165), Aiyuk (+175), Mooney (+180), Fields (+220) et Kmet (+300) ont tous une cote de 3/1 ou plus pour trouver paydirt.

Il existe plusieurs autres options répertoriées sur chaque marché, alors n’ayez pas peur d’aller plus loin dans le tableau pour un paiement plus important.

Mes choix

Normalement, je ne jouerais pas les deux marchés ici, mais c’est le premier jeu et je ne peux tout simplement pas m’en empêcher. Je ne prendrai pas non plus un joueur de 49ers, car les chances pour les joueurs de l’autre côté sont beaucoup plus attrayantes lors de la semaine 1.

Au final, j’ai décidé de parier sur Mooney pour marquer le premier touchdown à +1200 et marquer un touchdown à n’importe quel moment du match pour +180. Espérons qu’il pourra marquer le premier touché du match pour encaisser les deux billets.

Mooney, qui a terminé avec 81 attrapés pour 1 055 verges et quatre touchés l’an dernier, sera une cible principale pour Fields cette saison. Utilisation de Pro Football Focus’ Outil de correspondance WR/CBMooney projette d’avoir un “bon” match contre deux des trois cornerbacks qu’il devrait affronter lors de la semaine 1.

Encourageons Fields à trouver son WR1 pour un touché pour donner le ton de la semaine 1.