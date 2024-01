Choix du dimanche du début du championnat, cotes

Contenu commercial. 21+. Action Network est le partenaire de paris officiel du New York Post, qui édite ce contenu.



Nous avons atteint le Final Four.

Bienvenue au championnat dimanche.

Malheureusement, je ne pense pas que nous obtiendrons le meilleur duo de matchs de football.

Je parie que les deux favoris se rendront au Super Bowl.

Prédiction des Chiefs contre les Ravens

Cotes Chiefs contre Ravens: Corbeaux -3,5, Plus/Moins de 44,5

Heure/TV: 15 h HE, CBS

Les Chiefs ont réussi à se faufiler devant les Bills grâce aux jeux magiques et explosifs de Patrick Mahomes.

Mais ne vous y trompez pas. Les Bills ont parcouru le terrain dimanche dernier.

Buffalo a généré un taux de réussite de 61 %, parcourant plus de 180 mètres à près de cinq mètres par course.

Les Bills ont terminé avec 368 verges au total et 27 premiers essais, parcourant le terrain à chaque entraînement en effaçant les sept premiers des Chiefs.

Et cela a été le problème des Chiefs toute la saison – leur défense contre la course est nulle. Kansas City se classe 27e en Rush Defense DVOA et 28e en EPA par Rush autorisé.

Seules quatre défenses de la NFL ont accordé plus de verges par course que les 4,5 des Chiefs.

Cela augure mal contre l’offensive dominante de Baltimore en premier.

Les Ravens sont en tête de la ligue en termes de taux de précipitation (51 %), tirant parti de la capacité de précipitation de Lamar Jackson pour se classer troisième en EPA par Rush et Rush Success Rate.

Les Bills constituent une attaque de pointe tout aussi dominante, mais ils ne s’appuient pas autant sur le jeu de course.

Seuls les Bears ont couru plus de yards que les Ravens cette saison régulière (2 720).

Comme Buffalo l’a fait la semaine dernière, Baltimore promènera les sept premiers de Kansas City.





Kyle Hamilton lors du match éliminatoire de la division de l’AFC. Getty Images

Mais la différence dans ce match se fera du côté défensif du ballon.

Le mandat de Sean McDermott a été entaché par une défense trop passive dans les grands moments. Les Bills deviennent serrés et autorisent trop de passes faciles dans les gros matchs, tout comme la semaine dernière.

Le secondaire de Baltimore est parmi les meilleurs de la ligue. Les Ravens se classent deuxièmes en EPA par Dropback autorisé et deuxièmes dans les notes de couverture de Pro Football Focus.

Menés par la sécurité des étalons Kyle Hamilton, les Ravens ont autorisé un taux de réussite d’élite de 26 % sur les passes à 20 mètres ou plus sur le terrain, n’accordant que deux touchés et retirant six passes.

Mahomes peut surpasser sa défense précipitée contre une défense dirigée par McDermott, mais je parie qu’il ne peut pas faire de même contre l’équipe très bien entraînée de Mike Madonald.

Par exemple, regardez comment les Ravens ont battu CJ Stroud et Houston la semaine dernière. Stroud a complété 19 de ses 33 tentatives de passe pour un maigre 175 verges, et les Texans n’ont jamais atteint la zone rouge.

Sans le touché du retour de botté de dégagement, les Texans auraient terminé avec trois points.

Je ne m’attends pas à ce que les Ravens maintiennent Mahomes à seulement trois points, mais ils devraient jouer suffisamment bien pour générer quelques arrêts tandis que Jackson et Cie contrôlent le ballon avec des entraînements très réussis pendant 60 minutes.

Je suis heureux de marquer un panier et d’accrocher l’équipe locale dans ce scénario. Les Ravens ressemblent à un champion du Super Bowl, et ils le montreront dimanche.

Choix des Chiefs contre les Ravens: Corbeaux -3,5

Prédiction Lions contre 49ers

Cotes Lions contre 49ers: 49ers -7, Plus/Moins de 51

Heure/TV: 18h30 HE, FOX

Je veux parier sur les Lions.

L’histoire est spectaculaire. L’offensive est dominante et équilibrée sous la tutelle de Ben Johnson. Les sept premiers sont solides comme le roc derrière le passeur de passes Aidan Hutchison.

Hélas, je ne peux pas faire confiance à Jared Goff sur la route en extérieur.

Dans les limites confortables du Ford Field Dome, Goff a complété 70 % de ses passes pour 19 touchés, six interceptions et une note de 107,9.

Lors de ses neuf matchs sur la route, il a complété 64 % des passes pour seulement 11 touchés, six interceptions et une note de 89,4. Goff a été limogé six fois de plus sur la route qu’à domicile.

Goff est un tireur d’élite capable d’effectuer des passes dans des conditions parfaites, c’est-à-dire dans une poche propre dans un dôme.

Mais vous l’avez affronté contre Nick Bosa au Levi’s Stadium, et il n’est plus un quarterback d’élite de la NFL.

Malheureusement, les Lions ont besoin de lui pour être un quart-arrière d’élite.

Ils exécuteront bien le ballon contre la défense légitimement mauvaise de San Francisco (et les sept premiers), mais Goff doit générer de gros jeux de passes pour suivre Kyle Shanahan pendant 60 minutes.







Nick Bosa #97 des 49ers de San Francisco s’aligne pour courir autour du bord lors d’un match de football des séries éliminatoires de la division de la NFL contre les Packers de Green Bay. Getty Images

Surtout parce que le secondaire de Détroit est épouvantable. Les Lions se classent parmi les sept derniers en termes d’EPA par taux de chute et de réussite autorisés.

Ils se classent 29e dans les notes de couverture de Pro Football Focus, Cam Sutton et Kindle Vildor se classant en dehors du top 100 parmi 130 cornerbacks qualifiés dans les notes globales.

Dites ce que vous voulez à propos de Brock Purdy, mais Shanahan sait comment planifier l’offensive avec lui au centre.

Les Niners se classent au premier rang de la NFL en termes d’EPA par dropback et de taux de réussite de passe – Purdy génère 0,10 EPA par jeu de plus que le deuxième meilleur quart-arrière.

Ils ne manquent pas d’armes qui circuleront librement sur tout le terrain contre les arrières défensifs nonchalants de Detroit – même si Deebo Samuel ne peut pas jouer ce week-end.

Les Niners ont généré le deuxième plus grand nombre de verges après la capture en saison régulière, tandis que les Lions ont accordé le neuvième.

On se souviendra de la course de Détroit au match de championnat NFC, mais l’horloge a sonné minuit pour les Lions. Le secondaire a trop de trous pour que les Niners puissent les exploiter, et Goff ne peut pas suivre dans des conditions extérieures.

Choix Lions contre 49ers: 49ers -7