Choix du buteur de touché pour le match de la semaine 2 entre les Bears et les Packers lors du Sunday Night Football – Shaw Local

Les Bears de Chicago s’affronteront sous les projecteurs du Sunday Night Football lorsqu’ils affronteront les Packers de Green Bay au Lambeau Field.

Comme pour tout match aux heures de grande écoute, de nombreux paris seront faits sur cette rivalité NFC North. J’ai écrit plus tôt cette semaine pourquoi j’ai aimé le dépassement du total de points, bien que je ne vois aucune valeur sur l’écart dans ce concours.

Avec toutes les recherches effectuées, il est temps de placer les paris amusants. Comme je l’ai dit la semaine dernière, je prévois de jouer le marché des marqueurs de touché pour chaque match des Bears cette saison. Ces paris seront petits car ils sont extrêmement difficiles à prévoir, ce qui était évident la semaine dernière lorsque Darnell Mooney n’était pas impliqué autant que prévu.

Premier buteur de touché

Le porteur de ballon des Packers Aaron Jones est le favori pour marquer le premier touché du match de ce soir avec un prix de +375. Son remplaçant, AJ Dillon, n’est pas loin derrière lui avec un prix de +460 après avoir été davantage le point central de l’ouverture de la saison.

Allen Lazard, le WR1 des Packers, devrait jouer après avoir raté le concours de la semaine dernière. Lazard a +675 chances d’enregistrer le premier score, quelque chose à garder à l’esprit après que Christian Watson a laissé tomber un touché potentiel au début du match de la défaite 23-7 des Packers contre les Vikings du Minnesota.

Les Bears sont menés par le demi offensif David Montgomery, qui a été embouteillé lors de la victoire 19-10 de la semaine dernière contre les 49ers de San Francisco. Il est +675 pour enregistrer le premier score, tandis que le quart-arrière Justin Fields a la meilleure cote suivante pour le faire à +1000.

Marqueur de TD à tout moment

Un joueur n’a qu’à trouver le paydirt une fois pour que ce pari soit atteint.

Jones est également le favori sur ce marché à -130, mais tous les autres joueurs sont répertoriés à plus-money. Dillon est au prix de +108, tandis que Lazard est coté à +165. Montgomery n’a pas encore enregistré de touché contre les Packers dans sa carrière, mais son prix est de +165 pour le faire ce week-end. Fields arrive à +230, suivi de Darnell Mooney (+245) et Cole Kmet (+350) à partir de dimanche matin.

Ce marché sera ouvert jusqu’au coup d’envoi, vous aurez donc tout le temps de faire vos propres recherches et de placer ces paris.

Mon choix

Bien que je ne m’attende pas à en frapper un tas, ce fut une déception de commencer dans le trou après la semaine 1. C’est pourquoi j’ai décidé de rester simple sur la grande scène. Dillon se voir offrir plus d’argent pour marquer un touché est trop attrayant, surtout si l’on considère que Deebo Samuel (-110) et Elijah Mitchell (-105) avaient de meilleures chances la semaine dernière.

Dillon a marqué le seul touché du premier match et semblait être le meneur, enregistrant 10 tentatives au sol et captant cinq passes. Les Packers veulent impliquer davantage Jones cette semaine, mais s’attendent à ce que Dillon soit toujours un élément clé de cette attaque. Dans un match où je m’attends à dépasser le total de points, pariez sur Dillon pour trouver la zone des buts au moins une fois.

Si je devais choisir un joueur des Bears, Equanimeous St. Brown étant au prix de +400 pour marquer une fois vaut le détour. Il a joué 44 des 58 snaps de l’équipe la semaine dernière, tout en exécutant un parcours sur 89,5% de ses snaps de passes. Il a, bien sûr, également marqué un touché sur trois cibles contre les 49ers.

Mon pari: AJ Dillon à tout moment TD (+108)