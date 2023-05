Choix d’experts, meilleurs paris pour le golf du PGA Tour cette semaine

Les choix du tournoi commémoratif et les meilleurs paris à Muirfield Village cette semaine, car nous avons un top 10 et plus de choix d’experts du PGA Tour pour le golf.

L’une des plus grandes étapes du PGA Tour est à venir car nous avons un événement désigné sur le pont à Muirfield Village cette semaine pour le Memorial Tournament, organisé par le grand Jack Nicklaus. Cela fournit chaque année l’un des meilleurs tests de golf et, avec tous les meilleurs joueurs du PGA Tour prêts à jouer, nous devrions être en réserve pour un tournoi phénoménal après une semaine passionnante au Charles Schwab Challenge.

Nous avons fait une grande percée à Colonial après avoir marché en eau profonde pendant un certain temps en étant partout dans Emiliano Grillo, en le frappant pour un Top 20 et en tant que notre choix longshot de la semaine, nous mettant en place 7,8 unités pour la semaine au Schwab. Mais maintenant, nous devons intégrer cela dans nos choix de tournoi commémoratif cette semaine, ce que nous devrions être en mesure de faire avec une riche histoire de parcours à tirer.

Alors, qui va s’épanouir parmi les stars de Muirfield Village cette semaine ? Décomposons nos choix de tournoi commémoratif avec nos choix d’experts du PGA Tour pour le gagnant, le Top 10 et One and Done avant de plonger dans le reste avec nos meilleurs paris pour la semaine.

Note: Toutes les cotes sont une gracieuseté de FanDuel Sportsbook, sauf indication contraire. Les cotes seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles. Pour plus de choix de paris et de conseils, consultez BetSided.

Record de paris sur le golf en 2023 via Charles Schwab : 29-85-2, -6,044 unités (1-23 sur les outrights, 0,5 unité de paris | +7,8 unités à Charles Schwab)

Record One and Done en 2023 : 6 332 685,65 $ (Emiliano Grillo chez Charles Schwab, 1 566 000 $)

Choix des experts du PGA Tour pour le Memorial Tournament : Vainqueur, Top 10, One and Done

Top 10 des choix pour le tournoi commémoratif : Rickie Fowler (+350, DraftKings)

Nous étions sur Rickie Fowler pour gagner la semaine dernière et, bien qu’il ait échoué, il n’a rien fait pour dissuader une démonstration de forme phénoménale que nous avons vue ces derniers mois avec une finition T6. Il se dirige maintenant vers le Mémorial, un endroit où il a terminé T14 ou mieux lors de trois de ses cinq derniers départs, même avec sa forme erratique ces dernières années. Lorsque vous avez cela plus un gars qui frappe toujours extrêmement bien la balle et gagne des coups à tous les niveaux, vous devez aimer ces cotes pour un Top 10, même parmi les frappeurs les plus lourds du PGA Tour.

Choisissez pour gagner le tournoi commémoratif (0,5 unités): Viktor Hovland (+2000)

Viktor Hovland a montré beaucoup de choses la semaine dernière à Colonial alors qu’il sortait d’un championnat PGA exténuant, a combattu quelques luttes au premier tour et a quand même terminé T16 alors qu’il s’est un peu évanoui dimanche. Hovland n’a pas particulièrement bien joué à Muirfield Village, mais c’est un parcours qui devrait lui convenir en mettant l’accent sur le jeu d’approche long en plus d’une conduite longue et précise. Le Norvégien semble tendre vers une victoire et je l’aime pour l’obtenir contre les meilleurs des meilleurs cette semaine.

One and Done Pick pour le Memorial Tournament : Scottie Scheffler

C’est évidemment la plus grosse balle One and Done qui nous reste dans la chambre après avoir été un peu trop squirrely mais, avec le sac à main de l’événement désigné en jeu, nous sommes prêts à brûler Scottie Scheffler ici. Il était T3 au Memorial Tournament la dernière fois qu’il a joué en 2021 et a été allergique à terminer en dehors du Top 15 cette saison, y compris trois Top 5 consécutifs à venir cette semaine. Scheffler joue comme le meilleur au monde, vous devez donc aimer le faire venir pour OAD ici.

Les choix et les meilleurs paris du Memorial Tournament

Patrick Cantlay terminera dans le Top 5 (+240, DraftKings)

Si vous avez envie de parler chevaux pour des stages, comment ne pas aimer Patrick Cantlay cette semaine ? Il a quatre finitions T4 ou mieux lors de ses cinq derniers départs à Muirfield Village et se classe troisième pour le nombre total de coups gagnés au cours des 20 derniers tours dans ce domaine. De plus, il fait la plupart de cela avec sa frappe de balle, ce que vous devez voir pour ce tournoi. Je ne fais jamais confiance à Cantlay pour gagner, mais je suis prêt à prendre un bon numéro pour le Top 5 en fonction de sa forme et de son historique au Memorial Tournament.

Si Woo Kim finira dans le Top 20 (+190, DraftKings)

Parmi les choix d’experts du PGA Tour et ces meilleurs paris, Si Woo Kim est facilement le nom le moins connu du groupe. Cependant, j’adore le choix pour lui à cet endroit pour terminer le Top 20. Il a une belle tendance avec sa forme, gagnant 1,16 coups du tee au green au cours des 20 derniers tours, et a une belle histoire au Memorial Tournament avec trois Top consécutifs 20 finitions. Obtenir ces cotes sur lui pour rester chaud est agréable, même si cela fait toujours peur avec ses performances de haut en bas auxquelles nous nous sommes habitués.

Xander Schauffele, Rory McIlroy et Scottie Scheffler termineront dans le Top 20

Comment devenir à la fois carré et agressif ? Cela le fera. Schauffele, Rory et Scheffler sont trois des cinq cotes les plus courtes pour gagner cette semaine, mais nous les emmenons tous finir dans le Top 20 dans un pari. Tout cela est basé sur la forme et l’ajustement, qui devraient tous correspondre à la façon dont ils ont joué à Muirfield Village et se sont présentés récemment. C’est toujours risqué de parier, mais il faut aimer les chances de ces talents prodigieux pour y arriver.

Choix de longue haleine pour remporter le tournoi commémoratif (0,1 unités): Byeong Hun An (+12000)

Les deux dernières fois que Byeong Hun An a joué à Memorial, c’était en 2021 et 2020, date à laquelle sa forme déclinait au point qu’il a perdu sa carte PGA Tour. Mais il est de retour en forme, gagnant 1,77 coups du tee au green au cours de ses 20 derniers tours et, bien que pas sur cette période, montrant un peu plus de cohérence avec le putter. Étant donné qu’il était T2 ici en 2018 et Top 20 en 2019, An pourrait être en direct à une cote formidable pour faire du bruit cette semaine.

