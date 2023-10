Les Seahawks cherchent à remporter leur deuxième victoire consécutive et leur cinquième au classement général lorsque les Browns arriveront en ville dimanche.

Les Browns ont la meilleure défense en ce qui concerne les verges autorisées. Les adversaires totalisent en moyenne 243 verges contre eux et seulement 149,2 verges dans les airs, également le meilleur de la NFL.

Voici comment les médias nationaux voient le déroulement du match de la semaine 8.

Mercredi, l’entraîneur-chef des Cleveland Browns, Kevin Stefanski, a déclaré aux journalistes que l’équipe débuterait le quart-arrière suppléant PJ Walker pendant que Deshaun Watson rééduquerait son épaule de lanceur. ce qui en a fait un appel facile pour notre équipage. Les Browns seront également privés du porteur de ballon Jerome Ford (entorse de la cheville), selon Adam Schefter d’ESPN. Même si Cleveland a battu les 49ers de San Francisco et marqué un record de 39 points contre les Colts d’Indianapolis la semaine dernière, Walker jouant pendant la plupart ou la totalité de ces matchs, six de nos experts ont choisi Seattle. Les Seahawks peuvent neutraliser Myles Garrett et déplacer le ballon au sol avec Kenneth Walker III et la recrue de deuxième tour Zach Charbonnet, copiant la performance efficace au sol et en livres des Colts de la semaine dernière.

Six choix pour les Seahawks, un pour les Browns.

Contre le consensus de spread : Seahawks -2,5

Consensus direct : Faucons de mer

Prédiction des scores : Seahawks 28, Browns 23

Les Seahawks sont à 2 points de couvrir l’écart cinq semaines de suite, et ils en ont remporté quatre de suite. Leur défense s’améliore chaque semaine et Geno Smith est un bon quart-arrière qui a complété 75 pour cent de ses passes la semaine dernière pour la deuxième fois au cours de cette période. Et il récupère DK Metcalf cette semaine. Le porteur de ballon Kenneth Walker III donne également aux Seahawks un bon équilibre, dont ils auront besoin contre une défense des Browns qui a tenu ses adversaires sans gain ni perte sur un record de la NFL avec 44,7 pour cent de leurs clichés défensifs. Cleveland a frappé les coureurs adverses sur ou derrière la ligne de mêlée sur 61,7 pour cent de leurs courses (meilleur de la NFL) et ses 19 sacs ont eu lieu en moyenne 2,71 secondes après le snap (le plus rapide de la NFL). Mais je ne pense pas que les Seahawks auront besoin d’autant de points avec PJ Walker débutant au poste de QB pour les Browns.

Contre le spread, choisissez : Seahawks (-3,5)

Ma merveilleuse collègue Nora Princiotti a expliqué à quel point la situation de Deshaun Watson est devenue bizarre à Cleveland. D’un côté, les Browns sont une équipe plutôt amusante. Ils ont une fiche de 4-2 et leur défense (malgré la semaine dernière contre les Colts) a été formidable. D’un autre côté, ce gâchis de Watson continue de peser sur toute la saison. Les Seahawks ont été négligents la semaine dernière, mais ils ont quand même battu les Cardinals à deux chiffres. On n’a pas encore l’impression qu’ils jouent leur meilleur football, mais Seattle a toujours une fiche de 4-2 cette saison. Pépite clé dans celui-ci : Geno Smith est l’un des six quarterbacks qui mettent au moins trois secondes, en moyenne, pour se débarrasser du ballon. Je pense que c’est une mauvaise recette contre Myles Garrett et cette défense des Browns. PJ Walker pourrait également avoir du mal contre la défense de Seattle, mais je prends les points.

Le choix : Bruns (+3,5)

Cinq choix pour les Seahawks, trois choix pour les Browns.

Les Browns ont la défense pour rester serrés et peut-être pour le gagner.

Mike Florio : Seahawks, 23-20.

Chris Sims : Seahawks, 20-17.

Cinq choix pour les Seahawks, aucun pour les Browns.

Pourquoi Dan Parr prend les Seahawks : Pour vous donner une idée de la situation étrange en ce moment : les Browns ont marqué 39 points la semaine dernière malgré aucune passe de touché, tandis que leur défense la mieux classée a cédé 38 points malgré quatre revirements forcés. Pourtant, nous essayons toujours de prédire ce qui se passera lors de ces matchs chaque semaine. Pour plus de tranquillité d’esprit, je vais faire comme si je connaissais le ratio touché/interception de 0:3 de PJ Walker et la régression que nous avons constatée de la défense de Cleveland se résumeront à une victoire de Seattle devant les 12 dimanche.