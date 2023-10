Choix des experts Jets vs Chiefs et dernières cotes : pourquoi nos experts choisissent Kansas City

Les espoirs de pré-saison du Super Bowl qui se dirigent actuellement dans des directions opposées devraient partager la vedette du « Sunday Night Football » lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Jets de New York. Les perspectives de chaque équipe ont complètement changé en quelques semaines seulement, comme en témoigne le fait que les Chiefs soient installés comme favoris à deux chiffres sur la route.

Cet affrontement interdivisions de l’AFC se déroulera à 20 h 20 HE depuis le MetLife Stadium. Le match sera diffusé sur NBC.

Les Chiefs, champions en titre du Super Bowl, avec des victoires consécutives, ont trouvé leur rythme après une première défaite – tandis que les Jets en ont perdu deux de suite et cherchent désespérément des réponses en attaque.

Ce n’est un secret pour personne que Zach Wilson – qui a été critiqué par Joe Namath plus tôt dans la semaine – a connu des difficultés depuis le remplacement d’Aaron Rodgers, blessé. Il a complété 52,4 pour cent de ses passes avec deux fois plus d’interceptions (quatre) que de touchés (deux). Mais il y a beaucoup de reproches à faire pour l’ineptie offensive des Jets. Après une grosse performance lors de la première semaine (127 yards au sol), Breece Hall totalise 36 yards en mêlée lors des deux derniers matchs tandis que Dalvin Cook (2,3 yards par course) n’a pas encore eu beaucoup d’impact. Le jeu de course et la protection contre les passes (Wilson a déjà été limogé huit fois) doivent tous deux faire leur part, en particulier avec l’offensive puissante des Chiefs sur l’autre ligne de touche.

Et l’offensive de Kansas City vient de sortir d’une performance de maître, battant les Bears de Chicago 41-10 lors de la troisième semaine. Les Chiefs ont submergé la défense des Bears et le match s’est terminé avant la fin du troisième quart, avec Patrick Mahomes lançant trois passes de touché et contribuant à un effort de 153 verges au sol. La défense de New York devrait s’avérer plus difficile que celle de Chicago, mais les problèmes offensifs des Jets mettent encore plus de pression sur leur défense et des fissures ont également commencé à se former de ce côté du ballon. Ils ont cédé un total de 291 verges au sol en défaites contre les Cowboys de Dallas et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et n’ont généré aucun chiffre d’affaires dans aucun des deux matchs.

Ce sera le tout premier départ de Mahomes au MetLife Stadium, ce qui pourrait aider à détourner l’attention des malheurs des Jets (et hé, peut-être reverrons-nous Taylor Swift !). Mais il ne faudra pas longtemps aux fans pour faire connaître leurs sentiments, ou entendu dans ce cas, il sera donc intéressant de voir comment l’équipe réagit.

